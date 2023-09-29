護心要緊 宜定期做體檢

心臟病是本港三大致命疾病之一，據衞生防護中心公布的2020年統計資料顯示，死於心臟病的患者佔總死亡人數約13.0%，當中又以冠心病最攞命！不想自己淪為病魔下的亡魂，就要定期做體檢，弄清楚自己有否患病風險。

患者未必有徵狀 在香港，死於心臟病的人，以男性佔多數，死者更有年輕化趨勢，而死因主要是患上冠心病，實在不容忽視。冠心病泛指與冠狀動脈有關的心臟病，成因是膽固醇在冠狀動脈內壁積聚，造成粥樣硬化，令動脈的管腔收窄，以致供應給心肌的血液減少而出事。據家庭醫生方玉輝醫生表示，冠心病可分為穩定性、不穩定性及隱匿性，穩定性是指患者於做運動或進行體力勞動時出現心絞痛；不穩定性是指患者的胸口，有時痛有時不痛，病況嚴重者，即使維持靜態，還是有痛意。至於隱匿性是指患者的身體沒有任何病徵，令人難以察覺。

檢查方法有多種 心絞痛是冠心病的常見病徵，但很多人掉以輕心，誤以為是胃痛，方醫生建議大家可以行兩層樓梯來做測試，如果事後出現心口翳悶、有痛意，且擴散至手臂、肩膀等部位，但休息後又有所好轉，好有可能是心絞痛。當然，進行測試要量力而為，測試過後，若出現不適，應盡快找醫生作詳細檢查。

說到檢查方法，心臟超聲波、心臟電腦掃描、磁力共振掃描都是可行選擇，相對而言，心電圖的準確率較低，患者亦可考慮做冠狀動脈造影，其做法與「通波仔」（又稱冠狀動脈介入治療術或血管造形手術 ）相似，經導管把顯影劑從手腕的大動脈或腹股溝注入心臟以得出冠狀動脈的圖像，效果較為全面。

高危人士要留神 冠心病是一種慢性疾病，一旦患上就不能完全根治，但及早發現，及早控制，就可以降低出現嚴重併發症（如心肌梗塞）的機會。除了年長人士外，高危人士也要定期做身體檢查，包括有家族病史、三高問題、吸煙、肥胖、缺乏運動、長期受壓力問題困擾的人士。

冠心病5大常見徵狀 1.胸口痛（痛楚可推展至肩、頸、臂、背和下顎，通常因體力勞動誘發，休息幾分鐘後減退。）

2.胸口翳悶或胸口有被壓迫的感覺

3.容易氣促

4.面色蒼白、流汗或身體虛弱

5.惡心、嘔吐或消化不良

資料來源：衞生署

關於世界心臟日 據說，全球每兩秒就有一個人死於心血管疾病，數字驚人，因此世界心臟組織聯會將每年9月29日定為「世界心臟日」（World Heart Day），旨在喚起公眾對心血管疾病的警覺性，以及推廣健康生活模式，齊齊為預防心血管疾病作出努力。

網址：www.world-heart-federation.org/

撰文：馮子伊

中央肥胖的人士患心血管疾病的風險較高。 家庭醫生方玉輝醫生 供血不足，令心臟得不到足夠氧氣，就會出現心絞痛。 預防心臟病，要由改善生活和飲食習慣做起。