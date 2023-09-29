STARDOM遊艇界明日之「星」

如何善用遊艇的每一吋空間，為船主帶來更暢快的海上生活體驗，向來是遊艇設計師率先考慮的要點之一，特別是船尾位置往往被打造成海灘俱樂部（Beach Club），而今次介紹的概念遊艇「Stardom」，就善用橫樑的寬度優勢，把海灘俱樂部變成雙層，令其規模堪稱遊艇史上之最，大有機會成為海上的明日之「星」。

外觀華麗 可譯作明星的「Stardom」，是T. Fotiadis Design麾下IBO系列（代表Innovative創新、Buildable可建造和Original原創）的最新設計概念，為熱愛旅遊的人士而設，當中有不少構思都把超級遊艇的娛樂設施質量提升至新的高度，希望它能成為大海中耀眼的一點！

先由外觀說起，「Stardom」長101米，相當於一個標準足球場的長度，採用鋼製船體和鋁製上層建築，表面的鋼灰色在太陽照射下閃閃發光，配合大理石特色牆和不透明玻璃線條，相當華麗。

設施升級 說到「Stardom」的最大賣點，當然是位於船尾的海灘俱樂部，得益於長約14米的巨大橫樑，令它有條件擴充至雙層，加上兩側配有可摺疊機翼，變相多了兩個露台，進一步擴闊活動空間，也方便客人落水暢泳。

另外，可容納22位客人的「Stardom」，其室內布置也體現了舒適奢華的頂峰。設計師對每項細節都很講究，包括利用有機皮革、意大利大理石等物料來營造奢華的生活空間。值得一提，主人套房的布置最豪華，配備步入式衣櫃、健身房、桑拿浴室、蒸汽浴室等設施，可謂應有盡有。

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元素合體—5th Element 顧名思義，「5th Element」的設計靈感源自大自然的5個元素，包括土（Earth）、水（Water）、火（Fire）、空氣（Air）和以太（Ether）， 當中的每層甲板都以一種元素為設計方向，像泳池甲板以土為主題，鋪設了米色地氈和淺色胡桃木鑲板，船主甲板則以水為主題，用了淺藍色作布置。設計師利用不同顏色、曲線、天然物料等，令各種元素之間達致一種平衡，藉此加強內部空間的和諧性，也與遊艇外的自然世界聯繫起來。設施方面，除了游泳池、用餐區、火山石冰室（Ice Chamber）、水療中心、鹽洞外，大部分的生活空間均於天花位置鑲嵌了「水晶」，代表「身體和宇宙的物理和能量品質」。

海洋探險者—Stormbreaker 跟雷神Thor手上的神兵同名的超級遊艇「Stormbreaker」，船體呈時尚的銀色，線條鋒利，看起來強大硬朗，其設計旨在引領船主探索世界、征服自然，因此它配備了360度全景成像系統，並採用最先進的通訊設備，即使在極端環境下，仍能提供網絡連線，為完成探險目標提供支援。另外，船體表面近三分之一的面積被玻璃覆蓋，當中又以玻璃中庭的設計最為吸睛，可為乘客帶來極佳的觀景體驗。性能方面，以混合動力推進的「Stormbreaker」，巡航速度為15.5節，並具有遠程巡航能力，可說是新一代的全能型探險遊艇。

安全堡壘—Ultra2 出海暢遊，安全第一！長95米、採用鋼製船體的概念遊艇「Ultra2 」，就是以「安全」為設計核心，配備了安全室及外交級安全會議環境，務求令船主玩得安心。

與此同時，總噸位達4,450GT的「Ultra2」，不但有足夠空間容納14位住客，還有各式奢華設施，包括按摩浴池、iMax電影院、兩個游泳池和一個大型車庫，可停放補給船、直升機、潛水艇等等。另外，「Ultra2 」的動力配置亦顧及環保原則，備有全電動Azipod推進系統，預計巡航速度為14節，最快可達16節。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網