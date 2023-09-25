中秋人氣水果 吉祥如意啱賞月
中秋節是個重要的節日，一家人必定於當日回家過節，除了有一桌子佳餚，飯後吃水果賞月也是指定動作。這個時候，首選有吉祥意頭的應節水果，平安又喜氣。另外，坊間也有時令人氣水果登場，老少咸宜，受歡迎又美味。
碌柚福祿佑平安
中秋幾乎家家戶戶都會買柚子回家，柚和佑的發音相若，有保佑的意思，吃過後寓意保佑平安。柚子又稱碌柚，碌和祿的發音也差不多，同樣代表福祿好意頭。據九龍城一間老字號水果店負責人麥先生所講，中秋前後推出的台灣麻豆文旦，與內地或泰國柚相比，體積嬌小得多，果樹愈年老果實愈甜，50年老樹文旦只約拳頭般大小，入口香甜。至於泰國出產的柚子，除酸甜有致的泰國金柚，還有頂級的紅鑽柚，紅肉較白肉更多汁，皮薄清香。
楊桃梨子好喜氣
酸酸甜甜的楊桃，寓意喜氣洋洋。台灣出產的楊桃素來公認為高質素，有時看到綠色果肉有點變黃，又或看起來有點似溶化的感覺，其實並不是變壞，而是成熟的表現。中秋前後正值當造，酸甜有致好醒胃。
梨和利的發音相近，有大吉大利的意思，由現時至10月中，也是日本鳥取縣水晶梨、二十世紀梨和新甘泉梨的季節，前兩款清甜多汁，後者的宜去皮享用，果肉甜度高。尖沙咀一間日式精品超市蔬果採購專員Helen指，日本秋月梨於9月中採摘，果肉柔軟又多汁，甜中帶輕微酸度，更富層次。
富貴柿萬事大吉
這時節亦有被喻為富貴吉祥、百事大吉的杮子上市；日本奈良杮質感爽口，吃到中間帶點溏心感覺，餘韻悠長。日本福岡縣西村早生黑芝麻杮，果肉有點黑色斑紋似芝麻，同樣爽脆清甜。另外，寓意金光閃閃的日本佐賀唐津蜜柑，皮薄飽滿、多汁無渣，同樣好意頭。
其他水果好選擇 飽滿好意頭
除了應節又寓意吉祥的水果外，於各地秋日當造的水果，有不少近年廣受香港人重視和歡迎，可自用亦能送禮。如日本水果中清甜提子就是近年人氣爆燈之選，寓意多子和兒孫滿堂，也相當好意頭。Helen指本地人對岡山縣晴王情有獨鍾，其中一個著名產區船穗町日照充足，提子皮薄香甜多汁，糖度可達18度或以上。島根縣神紅提子甜度高而無核，最特別是有麝香和蜂蜜甜味。黑提子則有飽滿的日本極光提子和帶麝香味的貓眼黑提子，兩款同樣甜度高、果味濃。
此外，水嫩多汁的水蜜桃，無論任何時候均是人氣高企。想抓住水蜜桃季節的尾巴，麥先生指現時至9月尾，有來自山梨縣一宮白鳳桃和黃金桃，前者是當地最高級的水蜜桃，入口香甜，後者黃皮白肉，層次複雜有口感。想送重量級的水果，可以選擇日本靜岡皇冠蜜瓜，果皮網紋線條優美，入口甜而不膩。日本以外，現時至11月的美國黑布冧和綠寶石也正值最靚的時候，質感爽口，甜中帶酸，飯後來一口，消滯又去膩。
揀手貼士
中秋選購水果除講究意頭外，最緊要是味道，想入手靚水果，就要識得揀。如分量十足的柚子，拿上手要有一定的重量，代表水分足夠多汁，就算表面有些許花痕，也可能是雀鳥啄食又或於運送途中出現碰撞而致，不影響質素。放於室內陰涼處，待柚皮變得更綠時享用，味道更甜。蜜柑宜選皮薄柔軟，果椗嫩綠又墜手的，聞到有果香為佳。
此外，容易「受傷」的杮子，以方正扁平為優，果皮顏色愈紅，代表愈軟腍和甜美。至於梨子，看果實是否飽滿，果皮少許花掉不影響質素，綠色外皮表示未完全成熟，待見果皮愈來愈黃，愈成熟愈甜。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
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