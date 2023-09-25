中秋人氣水果 吉祥如意啱賞月

中秋節是個重要的節日，一家人必定於當日回家過節，除了有一桌子佳餚，飯後吃水果賞月也是指定動作。這個時候，首選有吉祥意頭的應節水果，平安又喜氣。另外，坊間也有時令人氣水果登場，老少咸宜，受歡迎又美味。

碌柚福祿佑平安 中秋幾乎家家戶戶都會買柚子回家，柚和佑的發音相若，有保佑的意思，吃過後寓意保佑平安。柚子又稱碌柚，碌和祿的發音也差不多，同樣代表福祿好意頭。據九龍城一間老字號水果店負責人麥先生所講，中秋前後推出的台灣麻豆文旦，與內地或泰國柚相比，體積嬌小得多，果樹愈年老果實愈甜，50年老樹文旦只約拳頭般大小，入口香甜。至於泰國出產的柚子，除酸甜有致的泰國金柚，還有頂級的紅鑽柚，紅肉較白肉更多汁，皮薄清香。

楊桃梨子好喜氣 酸酸甜甜的楊桃，寓意喜氣洋洋。台灣出產的楊桃素來公認為高質素，有時看到綠色果肉有點變黃，又或看起來有點似溶化的感覺，其實並不是變壞，而是成熟的表現。中秋前後正值當造，酸甜有致好醒胃。

梨和利的發音相近，有大吉大利的意思，由現時至10月中，也是日本鳥取縣水晶梨、二十世紀梨和新甘泉梨的季節，前兩款清甜多汁，後者的宜去皮享用，果肉甜度高。尖沙咀一間日式精品超市蔬果採購專員Helen指，日本秋月梨於9月中採摘，果肉柔軟又多汁，甜中帶輕微酸度，更富層次。

富貴柿萬事大吉 這時節亦有被喻為富貴吉祥、百事大吉的杮子上市；日本奈良杮質感爽口，吃到中間帶點溏心感覺，餘韻悠長。日本福岡縣西村早生黑芝麻杮，果肉有點黑色斑紋似芝麻，同樣爽脆清甜。另外，寓意金光閃閃的日本佐賀唐津蜜柑，皮薄飽滿、多汁無渣，同樣好意頭。

其他水果好選擇 飽滿好意頭 除了應節又寓意吉祥的水果外，於各地秋日當造的水果，有不少近年廣受香港人重視和歡迎，可自用亦能送禮。如日本水果中清甜提子就是近年人氣爆燈之選，寓意多子和兒孫滿堂，也相當好意頭。Helen指本地人對岡山縣晴王情有獨鍾，其中一個著名產區船穗町日照充足，提子皮薄香甜多汁，糖度可達18度或以上。島根縣神紅提子甜度高而無核，最特別是有麝香和蜂蜜甜味。黑提子則有飽滿的日本極光提子和帶麝香味的貓眼黑提子，兩款同樣甜度高、果味濃。

此外，水嫩多汁的水蜜桃，無論任何時候均是人氣高企。想抓住水蜜桃季節的尾巴，麥先生指現時至9月尾，有來自山梨縣一宮白鳳桃和黃金桃，前者是當地最高級的水蜜桃，入口香甜，後者黃皮白肉，層次複雜有口感。想送重量級的水果，可以選擇日本靜岡皇冠蜜瓜，果皮網紋線條優美，入口甜而不膩。日本以外，現時至11月的美國黑布冧和綠寶石也正值最靚的時候，質感爽口，甜中帶酸，飯後來一口，消滯又去膩。

揀手貼士 中秋選購水果除講究意頭外，最緊要是味道，想入手靚水果，就要識得揀。如分量十足的柚子，拿上手要有一定的重量，代表水分足夠多汁，就算表面有些許花痕，也可能是雀鳥啄食又或於運送途中出現碰撞而致，不影響質素。放於室內陰涼處，待柚皮變得更綠時享用，味道更甜。蜜柑宜選皮薄柔軟，果椗嫩綠又墜手的，聞到有果香為佳。

此外，容易「受傷」的杮子，以方正扁平為優，果皮顏色愈紅，代表愈軟腍和甜美。至於梨子，看果實是否飽滿，果皮少許花掉不影響質素，綠色外皮表示未完全成熟，待見果皮愈來愈黃，愈成熟愈甜。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

查詢電話：（a）2382 3553、（b）2736 3866

泰國金柚

體形渾圓配翠綠色外皮，果肉甜中帶酸，富水分而爽口，基本上全年供應。（a） 日本新甘泉梨

梨子寓意大吉大利，這款梨子皮較厚，宜去皮享用，甜度高而多汁，現時至10月供應。（a） 日本岡山縣船穗町晴王香印提子

提子吸收充沛陽光，品質高糖度高，果實飽滿鬆脆，多汁無籽，現時至11月初供應。（b） 日本貓眼黑提子

帶麝香味的巨峰提子，甜度高而富果香，外皮較厚和帶澀，現時至10月尾供應。（b） 美國綠寶石

淺綠色果皮爽脆，和其他布冧相比，果皮的酸度較低，果肉甜度亦較高，現時至11月供應。（a） 杮子方正，愛爽口可即食，想吃甜美果肉，可放室溫待外皮變橙變軟腍。 台灣麻豆文旦

只於中秋前後推出，體積愈細愈甜，（右前）樹齡50年老樹的果實，只約拳頭大，甜度更高。（a） 日本奈良杮

軟硬適中又爽口，中間帶軟心，有點似吃溏心的質感，供應至10月初。（a） 日本島根縣神紅提子

屬無籽紅提子，質感脆口，可連皮享用，有麝香和蜂蜜的甜香，於9月供應。（b） （前）日本黃金桃、（後）日本山梨縣一宮白鳳桃

黃金桃軟腍清甜，一宮白鳳桃糖度約13度，香甜多汁，現時至10月初供應。（a） 柚子墜手代表水分足，外形圓潤為佳，果皮完全變綠，甜美可口。 台灣楊桃

楊桃以台灣出品最高質，看到果肉帶黃，肉質微微變軟，代表夠甜可食用，甜中帶酸好開胃。（a） 日本佐賀唐津蜜柑

室溫種植，皮薄無核，清甜多汁而無渣，現時至11月供應。（a） 日本極光黑提子

岡山為主要產地，顆粒較大、肉質緊緻，外形完美，現時至10月頭供應。（b） 日本靜岡皇冠蜜瓜

一樹一瓜，皮薄肉嫩，清甜而不膩，軟腍多汁，全年供應。（a） 梨子如多綠色外皮，不妨耐性一點，待果皮變黃吃起來更甜。