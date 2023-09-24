同鼻血講再見！視乎體質從飲食着手

想同秋天流鼻血say Bye Bye話咁易！（設計對白）

秋分剛剛過去，天氣逐漸變得乾燥，流鼻血的情況亦特別常見！註冊中醫師曾貴賢指出秋季鼻衄（流鼻血）的發生主因大多是「燥」，只要注意日常飲食，按摩穴位及飲用茶療，情況可以得到紓緩。

秋乾氣燥易見血 「肺上連氣管，通竅於鼻，與自然界之大氣直接相通。」曾醫師表示，秋季燥氣當令，最易影響肺，耗損人體津液，容易使鼻黏膜乾燥，出現唇乾、皮膚乾裂等症狀，加上飲水過少，就更容易導致鼻腔黏膜破潰出血。此外秋天早晚溫差大，還可能引起過敏性鼻炎，鼻腔黏膜充血水腫，用力擼鼻後也很容易令鼻腔出血，這些情況多發生在陰虛體質的人身上。除了因秋燥引起流鼻血外，中醫認為肺熱、胃熱、肝火亦會引起鼻出血。

流鼻血分虛實之證 有部分人的流鼻血問題特別嚴重，曾醫師指這反映身體的健康狀況。「流鼻血分虛證及實證，『氣不攝血』屬於虛證，通常反覆發作，而且鼻血的顏色比較淡，並伴隨疲累、面色蒼白、頭暈、心悸、夜寐不寧、多汗等氣血虧虛的表現。而『血熱妄行』屬於實證，可能吃多了熱氣食物又晚睡，身體過於燥熱使情緒暴躁，亦有機會出現流鼻血等肺躁症狀。實證的血色往往呈鮮紅，量比較多，時間較短且不會頻繁發作，同時還會出現口乾口臭、身熱、咳嗽痰少、牙齦出血、口苦便秘等內熱表現。」曾醫師續指，鼻衄可大可小，輕則涕中帶血，但若流量多且不及時治療，有機會出現鼻黏膜萎縮、貧血、記憶力下降、視力不佳、免疫力低下等問題，嚴重更會發生缺血性休克。

正確止血 飲食輔助 若果發生流鼻血情況，第一時間要依照正確方法止血，曾醫師教大家正確的止血方法。首先將身體保持一定幅度的前傾，用手指掐住鼻翼兩側按壓5至10分鐘，中途不要頻繁鬆開查看是否還會出血。也可用冰袋或涼毛巾敷於鼻樑及鼻根部，促進血管收縮，有助止血。而止血後1至2小時內，盡量不要挖鼻孔、彎腰、做劇烈運動等，保持頭部高於心臟位置。想減少流鼻血的次數，患者應從日常飲食入手，曾醫師建議因實證導致流鼻血的人士，避免吃辛辣煎炸食物，可用白茅根煎湯代茶飲，也可以加一些馬蹄，有助清熱瀉火、潤燥生津、涼血止血，但脾胃虛寒者慎用。如果是虛證導致流鼻血，平時可以多吃一些健脾補肺及養陰的食材，例如蓮藕、山藥、銀耳、百合、麥冬、陳皮等。此外，還要多飲水，多吃蔬菜及水果，例如金橘、柚子、雪梨、白蘿蔔等。生活方面，則要戒煙酒，亦應減少進食辛辣煎炸食物，以免熱毒上攻或炎症加劇。另外，天氣轉涼雖是進補時節，餐廳也紛紛推出蛇羹、羊腩煲等，不過曾醫師提醒陰虛體質的朋友，不宜秋冬進補，因溫燥之品易傷陰，輕者容易出現口乾舌燥，失眠，煩躁多夢等症狀，重者會鼻出血、血壓升高甚至誘發心腦血管疾病，也會給腸胃帶來負擔。

紓緩流鼻血茶療 白茅根蘆根蜂蜜茶（針對實證人士）

材料：白茅根10克、蘆根10克、適量蜂蜜

做法：將白茅根及蘆根混合，用開水沖泡，浸泡15分鐘，加入適量蜂蜜當茶飲，可沖至味淡，一星期2至3次。

功效：清肺胃熱、涼血止血（虛寒者慎用）。

仙鶴草龍眼茶（針對虛證人士）

材料：仙鶴草10克、龍眼肉5克、去核紅棗5粒

做法：將食材混合，用開水浸泡15分鐘即可服用，可反覆沖至味淡，當茶飲，一星期2至3次。

功效：補益心脾、益氣攝血。

按穴位 助改善 經常流鼻血人士亦可通過按摩穴位緩解症狀，例如在鼻翼外緣中點旁，當鼻唇溝中間的迎香穴，可以疏風清熱、通鼻竅，輕輕按壓到出現酸脹感為佳，當鼻子不再出血時可以鬆開。另外是太溪穴，在足內側內踝後方，內踝尖與根腱之間的凹陷處，可以起到引火歸元，清熱滋陰的作用，按壓也有助止鼻血。

撰文：明藹寧

秋天天氣比較乾燥，容易導致鼻腔黏膜乾燥，加上飲水過少，也就很容易流鼻血。 多飲水，多吃蔬菜及水果，對紓緩流鼻血有幫助。 按太溪穴有清熱滋陰的作用，有助止鼻血。 正確的止血方法是讓患者頭部向前傾，用手指捏住鼻翼軟骨兩側按壓5至10分鐘。 想減少流鼻血，要避免吃辛辣煎炸食物。 註冊中醫師曾貴賢 輕輕按壓迎香穴，可以疏風清熱、通鼻竅。