CONCEPT CLA CLASS淨碳中和未來之星

新發表的Concept CLA Class，配備時尚三角星設計LED頭尾燈組，分別由一條往兩側車門延伸的環繞式燈帶貫穿，亮眼之極。

繼去年Vision EQXX概念車後，早前Mercedes-Benz為車迷帶來另一未來純電型號Concept CLA Class。不僅配備新開發的MB.OS系統，更採用搭配高效MB.EDU電子驅動元件的全新MMA純電模組化平台，為實現廠方「Ambition 2039」淨碳中和的未來鋪路。還預告此MMA平台將應用到未來入門級純電車系上，將提供一款四門Coupé、一款五門Shooting Brake及兩款SUV車型，教車迷極之期待。

MMA模組化平台架構 Concept CLA Class建基於全新MMA模組化平台架構，高度集成稀土含量接近0%的175kW電馬達、兩速波箱、碳化矽逆變器，以及高能量密度且體積細小的氧化矽陽極電池等高效MB.EDU電子驅動元件，長途駕駛時由電池傳至車輪的能源效率高達93%，成就12kWh/100km特低耗電量及逾750km（WLTP）續航里程。值得一提，此新型MMA電力驅動系統屬淨碳中和製造，有助減少整體二氧化碳排放達40%以上。另搭載800V高壓充電系統，支援250kW高功率直流快速充電，只需15分鐘便可補充400km續航力；並兼容雙向充電，可作V2H及V2G為家居或電網供電。

由頭到尾「星」影處處 概念車擁有廠方標誌性「鯊魚鼻」前傾車頭、大輪拱、寬輪距及肌感肩部和尾部，GT車身輪廓線條清晰，動感十足。車上更「星」影處處，當中密封式數碼化發光動畫面罩，中央配上大三角星廠徽，並於周邊布滿發光立體三角星。全新LED頭尾燈組，亦採用時尚三角星設計，並分別由一條往兩側車門延伸的環繞式燈帶貫穿。這些燈組皆屬低耗能LED，並採用創新材料製成，在沒有亮着時，會呈現鏡面般的鍍鉻外觀，貴氣時尚。還有由前排一直伸延至車尾的玻璃幕頂，同樣布滿發光的動畫星形圖案，不僅為外觀帶來精緻感，同時為車廂營造出優雅氣派。配以獨特設計的空氣動力學21吋輪圈，星形圖案徹底地由頭頂滲到落腳趾尾。

環保奢華駕乘體驗 4座布局的車廂集簡約優雅與前衞時尚於一身，配備融入高效mini-LED技術和沉浸式3D圖像技術的MBUX Superscreen，以及全新MB.OS系統，藉着嶄新數碼化科技帶來更上一層的個性化奢華駕乘體驗。以一體式鋁框包邊的MBUX Superscreen，兩側是一對設有中央小屏幕的數碼化虛擬風口，車廂溫度可透過轉動鋁製外環來調節。至於實際通風口巧妙地藏於屏幕後的粗直柵鍍鉻錶台內，別具特色。其他賣點還加入大量可持續內飾物料，如座椅及門板以標誌性月桂花環圖案壓花Nappa皮革包覆，創新紙飾採用植物鞣劑加工，門板下部袋口式儲物位則以高強度、通過生物技術的純素絲質織物包覆，為未來環保出一分力。

本地車訊：GLC 300 4MATIC Coupé動感跑化登場 隨着Mercedes-Benz GLC車系進化至第3代，跑車化版的GLC Coupé緊隨其步伐登場，造型更富肌肉感和動感。輸港型號為GLC 300 4MATIC Coupé，配備附有第2代整合式ISG起動/交流發電機與48V電力系統的輕混能引擎，最大馬力維持258hp，最大扭力增至400Nm。加上新一代MBUX多媒體資訊系統，並新增越野駕駛模式及「透明引擎蓋」功能；更重要是它擁有較上代更優秀的空氣動力學，風阻系數僅0.27Cd。

撰文：林登麗

車載新開發的MMA電力驅動系統，擁有12kWh/100km特低耗電量，以及超過750km（WLTP）續航里程。 布滿發光動畫星形圖案的透明玻璃幕頂，為外觀帶來精緻感，同時營造前衞開揚車廂空間。 兩前座中間採用上下兩層置物設計，其中上層設有透明充電板及杯架，透過氣氛燈營造不同車廂氛圍。 全新GLC Coupé擁有僅0.27Cd低風阻系數，受惠於車身的聲學優化及精巧的隔音技術，包括標配帶聲膜的擋風玻璃，路噪和風噪俱低。 車頂前端配置LiDAR感測器，處於弱光或強光下皆可通過雷達準確辨識前方障礙物。 全車4座椅及門板內飾均以Nappa皮革包覆，還壓印標誌性的月桂花環圖案。 橫跨整個車廂的MBUX Superscreen，主要由3大2小觸控屏幕組成，以一體式鋁框包邊並加入粗直柵鍍鉻裝飾。而多功能軚環正中位置配上跟虛擬冷氣風口如出一轍的渦輪式設計細節。 車載新一代MBUX資訊娛樂系統，多功能軚環、數碼化儀錶及中央觸控屏幕統統升級。 21吋空氣動力學輪圈採用近乎密封設計，綴以品牌標誌性星形圖案雕花。 自家開發的MB.OS系統，採用NVIDIA高性能水冷晶片，具先進人工智能和機器學習能耐。 座椅設計獨特，兼顧到腰背支撐及包覆性，頭枕位更可作升降調校，還配備四區恒溫冷氣提升舒適度。 配備EASY-PACK尾門的尾箱標準容量達545L。輕按便捷鍵可將後排椅背前翻換來1,490L空間。