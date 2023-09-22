「深」秋度假 Chill爆露營

入秋後天氣開始轉涼，又是露營親親大自然的好時機，不過去親都係香港郊野公園，你唔厭我都悶啦！幸好近近哋深圳一樣可以玩不同類型的特色Camping，好似梧悅.野奢露營地提供大量康樂活動，至啱約埋班Friend去玩；以景色取勝的汐野文化露營基地，鄰近海灘勁多打卡位；想「就腳」則可到滴咖城市營地，身處鬧市之中也能感受郊野度假氣氛。

梧桐山：玩意最多 動靜皆宜 位於深圳梧桐山山腳的梧悅.野奢露營地，四周環抱翠綠山景，從羅湖出發約需40分鐘車程，場邊有大型停車場，讓人遠離城市喧囂。營區佔地約3,500平方米，最多可容納150人，共有18個小川及印第安帳篷，天幕也有24個之多，每個帳篷都提供冷氣、拖鞋及一次性梳洗用品，而且營具及爐具齊全，加上附設獨立化妝間、洗手間及24小時熱水沐浴設施等，基本上兩手揈揈即可入住。

跟一般營地只能欣賞湖光山色不同，這營提供豐富的康樂設施，好動一族可以打桌球、到推桿區打高爾夫球，又或者掟飛碟、盪鞦韆、放風箏或玩水槍等，放電一流。愛靜態活動的話可以打機或麻雀耍樂，也可到德州撲克區碰碰運氣。食物方面，營友可預訂一日三餐中西美食，也可在篝火晚會作戶外燒烤。場內更設有煮茶室，供三五知己圍爐煮茶，偷得浮生半日閒。值得一提是營地接受20人以上包場，也可為客人度身訂造行程，相當體貼。

大鵬新區：風景最靚 打卡必到 深圳大鵬新區金沙灣海濱度假區內的汐野文化露營基地，從蓮塘口岸驅車前往只需43分鐘左右。營地最大特色是鄰近大海，多個帳篷可享180度綿延3公里的沙灘靚景，腳下就是細沙，白天看海晚上觀星，完全擁抱大自然。帳篷配置了營燈、地氈、冷氣及Wi-Fi網絡，又有兩個24小時熱水衞浴間，遠離城市也無後顧之憂。另有佔地3,000平方米的大草坪，晚上變身成露天電影院及卡拉OK，也有非洲鼓音樂晚會，勁好氣氛。

營地每逢周末會有孔雀及羊駝出場，遊人可近距離接觸兼拍照，打卡呃Like一流！食物質素都唔差，設有海景酒吧及咖啡廳，「輕奢下午茶」提供炸物及水果拼盤，「日式燒肉套餐」更是出名，必吃安格斯牛肋條及牛上腦，飲品則首選手打金桔檸檬茶，大杯又好喝。而且此處鄰近時光海公園及鵬飛公園，內裏有大量遊樂設施適合一家大細去玩。另外，開車不到10分鐘可達藍騎士水上運動中心，提供衝浪、香蕉船、獨木舟、水上電單車等刺激玩意，提供不一樣的度假享受。

寶安區：位置最近 夜間表演 想在鬧市中也能感受到露營氣氛，位於寶安區歡樂港灣的滴咖城市營地就啱晒你，它在最新打卡勝地「灣區之光」摩天輪附近，是一個集露營與消費的全新景點，從深圳北站坐地鐵5號線，約30分鐘到臨海站即達。整個場地設有多個露營帳篷及木製桌椅，還有數間咖啡店及敞篷美食車坐鎮，建議下午4至5時到達，人流較少且拍照帶有黃昏感覺。推介特色飲品生椰冷萃及桃汽滿滿茶，前者以椰汁溝冷泡咖啡，消暑降溫一流；後者是桃子溝雪碧，味道賣相俱佳。

日間飲咖啡，晚間這處則變成以飲酒為主題的音樂表演場地，每晚都有駐場歌手唱Live，吹着海風聽歌特別浪漫。另外，此處提倡輕露營社交模式，所以不時舉辦主題晚會，例如女神節、青年音樂會、木屋市集、美食市集等，難怪能成為近年情侶必到勝地。營地附近是海邊棧道，可看到整個摩天輪及城市天際線，步行5分鐘便到達面積共30萬平方米的海濱文化公園，每晚7時會上演音樂噴泉燈光秀及巨幕投影表演呢！

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網