創意盛宴「獸」色可餐

「Peacock Beach Restaurant & Bar」面向大海，貌似巨型孔雀。

動物世界千奇百趣，物種多不勝數，各有不同特徵、習性和寓意，一直以來給人類生活帶來不同層面的啟發，還衍生出各式各樣的創意產物，像來自斯里蘭卡的建築設計師兼3D藝術家Thilina Liyanage，於近期構思出一系列未來餐館，紛紛以動物為造型，讓大家可以好好品嘗一頓創意盛宴。

開屏孔雀 帶有吉祥寓意的孔雀開屏，總是教人期待，而計劃以海灘為據點的「Peacock Beach Restaurant & Bar」，就有着不遑多讓的吸引力。顧名思義，它的造型極像「百鳥之王」孔雀，頭部採用鏤空設計，身軀滿布紋理，雖然沒有絢麗多彩的羽毛，但在燈飾映襯下，呈現出極具層次感的視覺效果！至於餐廳內部以帶有暖意的竹、木為主要物料，營造出舒適、有情調的氛圍。

灘上海龜 見過大海龜爬上沙灘產卵嗎？擬於沙灘建設的高腳屋餐廳「Turtle Restaurant」，正正為大家重塑這幕奇景，還把大海龜的體形變成巨型版呢！它的頭部和四肢均採用鏤空設計，由多個幾何圖形組成的龜殼則是餐廳的上蓋，中間開了一列天窗，方便引入自然光，配合內部的暖色布置和燈光映襯，能給顧客一個舒適又具特色的用膳環境。

河畔巨象 數到森林中的龐然大物，又怎少得大笨象呢？坐落河畔的高腳咖啡廳「Forest Coffeeshop」，其上蓋設計就是受象頭啟發，其中一邊露出尖長的象牙，令人聯想起長毛象，另一邊的象鼻則向下伸，像是吸水的姿勢，造型傳神。

林中松鼠 預計建於山坡，以梯級連接的歎茶好去處，貌似一隻拖着蓬鬆大尾巴的巨型松鼠，造型可愛，一身麻布色，跟周邊的自然環境，完全沒有違和感。值得一提，松鼠的身軀融入鏤空設計，加上尾巴的特大拱門，可給顧客帶來一流的觀景視野。

崖上鷹姿 想享用美食，不能沒有嘴巴，擬建於山崖邊的「Sky Restaurant」，就以空中王者——鷹的嘴巴為設計靈感，看起來霸氣十足！從預想圖所見，鷹嘴連住半個頭，以竹、木為結構，並分別以黃、白兩色來區分，內部則分為兩層，上層樓底較高、空間寬敞，下層為開放式設計，景觀開揚。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

由頭部至身軀均滿布紋理，視覺上極具層次感。 孔雀開屏的畫面令人目不暇給。 室內布置加入大量支柱，在燈光映襯下，別具特色。 以松鼠為造型的「Forest Coffee shop & Bar」。 「Sky Restaurant」以鷹嘴為設計靈感。 內部布置以帶有暖意的竹、木為主要物料。 構思於海灘興建的「Turtle Restaurant」，極像一隻大海龜！ 貌似象頭的「Forest Coffeeshop」，設計具霸氣。 從高角度看，不少座位面向外邊，觀景一流。 內部分為兩層，空間開揚。 餐廳分為有蓋和無蓋區域，各有不同情調。 餐廳為高腳屋建築，毋懼潮漲水浸。 象頭的下半部分採用鏤空及半開放設計。 尾巴是咖啡店的拱門入口。