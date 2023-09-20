山系女生帶路！秋日挑戰海外登高

趁着秋季天氣清爽宜人，加上紅葉、芒草等紛紛登場，不少人出外旅遊時都會趁機游走當地登山路線，見證美不勝收的大自然風景。對外地的熱門行山路徑茫無頭緒？請來創辦人氣行山專頁Hikipedia的兩位女生蔡婷茵（Avis）與李嘉怡（Kylie）為大家精選日本、台灣及印尼三條外地登山熱門路線，分享親身經歷，讓大家輕鬆挑戰不同高峰。

失戀促成 愈行愈愛 瀏覽Hikipedia的專頁，內裏記錄了兩位90後女生Avis與Kylie的各種行山戰績及打卡照，看到照片中的苗條身形，很難想像她們曾經是「運動絕緣體」，Avis回憶道：「未行山前我們是普通的OL，整天坐在冷氣房，周末逛街食Tea，運動量近乎零。」但失戀的傷痛促使她們結伴行山散心，後來更愛上這項活動，3年間她們報讀了山藝三級課程、參加了50公里的山賽、完成了香港四大行山考牌路線，並陸續挑戰海外的登山路線，亦撰寫關於行山的著作及專欄。

日本：人數最多 沿途賞楓 日本東京是港人的旅遊熱點，位於東京八王子市高599米的高尾山，由於交通方便，在新宿站搭乘京王線至高尾山口站落車，車程僅需約1小時。加上山路易走兼且有纜車等因素，每年登山人數超過260萬人，是世上最多登山人數的名山之一。該山設有多條登山路線，步行至山頂大約需要1.5至2小時，Kylie分享每條路線可發現不同的風景，例如1號路線可見到動物園、4號路線有吊橋、6號路線則途經琵琶瀑布，秋天時可順道欣賞紅葉美景。走到山腰位置會看到建於744年的高尾山藥王院，憑內裏供奉着飯繩大權現和天狗像而聞名。山頂展望台「十三州大見晴台」是每年元旦觀看日出的著名景點，天氣好的話可遠眺富士山景色。她提醒如果上山行累了的話，回程時不妨於半山腰乘搭登山纜車或吊車返回山腳。

台灣：第一高峰 考驗體能 台灣有200多座海拔3,000米以上的山峰，當中以位於高雄市、南投縣、嘉義縣交界的玉山最高，其主峰高達海拔3,952米，另有前峰、東峰、西峰、南峰、北峰、北北峰等十餘座山峰，攻頂難度各有不同，每年吸引不少海外人士慕名前往。Avis與Kylie選擇了兩日一夜的攻頂行程，首日從約2,600米開始爬升到3,402米的排雲山莊，休息一晚後於清晨再出發登頂。Avis專攻主峰，Kylie則挑戰較有難度的北峰。Avis謂每年秋季都適合行玉山：「山腳溫度約為15℃，而山頂則是6至8℃，不算太冷。」雖然玉山看起來很陡峭，但Kylie卻指玉山主峰步道及攀升至排雲山莊的路況對新手友好，但對體能有一定要求：「需兩日內攀升超過1,000米，而且要無間斷行走數小時，就算平日有運動，也要準備充足才可上山。」留意前往玉山需預先申請並抽籤。

印尼：山頂艷陽 忘卻艱辛 位於印尼西努沙登加拉省有該國第三高山林查尼火山（Rinjani），高達海拔3,726米，登山客可登上火山口環，見識被當地人視為聖湖的塞加拉阿奈克湖（Lake Segara Anak）、溫泉以及湖水中的火山錐。Avis與Kylie亦被吸引到此登高，並選擇了兩日一夜的行程。Kylie回憶道：「這座山有兩個登山口，兩條路徑各有路牌提供清晰指示及位置點（Pos），首日從Pos1行約8小時到達約2,600米高的露營地點，翌日需要天未亮就動身攀升約1,000米。」擁有不少行山經驗，原本Kylie對登上3,000米以上的山峰蠻有自信，怎知困難程度卻超出想像，她分享：「特別是過了Pos2後，路段非常陡峭及背上有行裝，加上高海拔空氣稀薄導致呼吸困難，需邊行、邊停、邊喘氣。」不過，當到達山頂看到由煙霧瀰漫火山口緩緩升起的艷陽，絕美景色令她忘記了艱辛，但建議爬山新手要多做體能訓練才來挑戰。

行山注意事項 無論何時行山或行山路程是否簡單，都需要提前準備好基本裝備。Kylie謂包括一對於任何地形都可行走自如的行山鞋，並帶齊透氣衣服、防風褸以應對天氣驟變。另外，輕便背囊中需帶備足夠的食水，再額外多帶500ml的後備水，加上小量飯糰或麵包等輕便食物。Avis則建議登山新手在香港行山，不妨選擇家樂徑等路線，並推薦《香港遠足路線》、《TrailWatch》、《MyMapHK》三款專業地圖App，每款都有詳盡的路線規劃。

撰文：羅學芝

圖片：互聯網、受訪者提供