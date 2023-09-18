團圓應節菜 精緻蘇浙滬佳餚

樟茶鴨

鴨子以花椒和鹽等醃1晚，用香片、甘蔗和蔗糖等煙熏，蒸1小時再炸，吃時蘸泰式酸甜醬，是江浙一帶中秋必吃的菜式之一。

中秋將至，傳統是個一家團聚的好日子，和親友吃飯，適合分享的中菜最是老少咸宜。近日除有景致一流的蘇浙滬菜館開幕，還有上海人氣餐館來港帶來期間限定的中秋盛宴，為節日錦上添花。

西九：中秋食毛豆鴨肉 江蘇、浙江和上海一帶，除有如畫的風景，當地的菜式亦甚有特色。近日西九新開一間主打蘇、浙、滬三地菜式的高級中菜廳，行政總廚徐一鳴師傅以傳統菜配以精細擺盤，表現出獨具一格的高級菜餚。臨近中秋，徐師傅指當地流行吃鴨子和毛豆來應節，他說：「江浙一帶會叫毛豆做毛豆莢，莢又和佳、吉等發音相若，故在節日吃毛豆，寓意吉祥如意。」至於中秋吃鴨子的典故，最早源於元朝末年漢人推翻蒙古人的故事，雖然這故事真實性有待考究，但可為這個節日加添趣味。事實上，初秋正值鴨子最肥美的時候，正所謂不時不食，當然要趁機大擦肉厚鮮味的鴨肉。

樟茶鴨蘸酸甜醬 饗宴先以雪菜毛豆百頁和素鮑魚作頭盤，毛豆和鹹香雪菜配搭，感覺剛好。素鮑魚加鮑汁燜煮成冷菜，味道和真鮑魚不相伯仲，蘸芥末豉油享用，風味更佳。傳統菜樟茶鴨經熏製，再先蒸後炸，非常入味，吃時建議蘸點泰式甜酸醬，提升層次和肉香。

一大班朋友吃飯，適合分享的大菜是首選。一道蘇浙名菜「砂鍋雲吞雞」，雲吞是店內師傅每日手工製作，配熬煮7小時的上湯和芝麻雞，輕呷一口湯汁，最是暖胃。紅噹噹的松子桂花魚，淋上酸甜醒胃的糖醋汁，皮脆肉嫩又喜慶。最後來一碗薑茶湯圓，象徵一家人團團圓圓，意頭十足。吃飯的同時，大家不妨欣賞以中式園林景觀作主調的餐廳，再從高空眺望維港美景，花好月圓，美景佳餚慶團圓。

（查詢電話：2880 5535）

中環：限定本幫菜 上海有很多享負盛名的地道菜館和菜式，好似經常聽到的本幫菜，指的是滲入蘇浙等地風格烹調的上海傳統家常料理，大廚或主婦們會選用本地食材，加醬油、冰糖等調味，配合紅燒、煨煮等烹調手法打造成地道菜式。中環一間五星級酒店中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋師傅於這個中秋佳節，與上海名店本幫菜餐館鄭鐸師傅合作，於9月27日至10月1日推出期間限定2至12人的「滬上美饌」盛宴，讓大家輕鬆享受到本幫菜滋味。

醉人花雕香 部分上海菜會加入陳年花雕入饌，如以三黃雞加花雕酒和白糯米酒浸泡的醉雞，肉質軟滑有彈性，酒香味濃。滿滿蟹黃的大膏蟹加陳年花雕和白酒等醃製成「熟醉膏蟹」，鮮甜美味。主菜酒釀蒸鰂魚就加陳年花雕酒釀蒸煮，魚肉鮮香又細嫩。

想歎濃油赤醬的地道滋味？首推招牌紅燒肉，五花腩加花雕、醬油和冰糖燜煮，油腴而不膩，入口即化。另一道「葱烤鴉片魚頭」以葱包裹深海鰈魚頭小心煎香，葱香味濃，兩道菜都好適合配米飯享用。飯後來一口糯米紅棗和特製的鮮肉月餅，甚有過節氣氛。

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芋頭酒釀丸子 上海應節菜非常多，除了鴨子、毛豆和鮮肉月餅外，還有芋頭。芋頭又名芋艿，上海話會稱為芋艿頭，農曆八月中正好是芋頭當造的季節，在江浙地區，芋艿的發音和「運來」相似，所以中秋節吃芋艿，有祈求好運的意思。另外，除了湯圓，酒釀丸子也寓意甜蜜團圓，飯後來一碗，邊吃邊賞月最適合。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

松子桂花魚

桂魚去骨起肉鎅花，醃製後脆炸，淋上加菠蘿、蝦仁、彩椒和洋葱等調製的糖醋汁，再灑點松子，酸甜醒胃。 素鮑魚

素食鮑魚加傳統鮑汁燜煮7小時，再製作成冷菜，吃時蘸點芥末豉油提味，質感爽口，香濃入味。 主用餐區以不同的植物作點綴，配合燈光和投射，讓人感受園林景觀之美。 吉士醉雞

三黃雞加葱、薑和黃酒等煮熟，再用花雕和白糯米酒浸泡6小時，雞肉嫩滑富酒香。 甜品酒釀丸子有團圓意思。 雪菜毛豆百頁

雪菜切粒浸泡去除多餘鹽分和雜質，毛豆去殼出水，和浸至軟腍的百頁一起快炒便成，象徵吉祥如意。 穿過正門彷彿踏進中式庭園的大門，這兒也是餐廳人氣打卡位。 熟醉膏蟹

大膏蟹蒸熟後，加陳年花雕、白酒和話梅醃4小時，蟹肉鮮甜、膏香豐腴。 招牌紅燒肉

五花腩加花雕、醬油和冰糖等燜煮約

2小時，肉嫩而不膩，油香十足。 上海人喜歡將煮熟芋頭蘸白糖食用，軟綿又香甜。 砂鍋雲吞雞

上湯以金華火腿、老雞、赤肉等熬煮7小時而成，配自家製的手工雲吞和芝麻雞，湯鮮肉嫩，啖啖鹹香。 沿長走廊漫步猶如置身庭院遊廊，窗邊特設二人座位，適合邊吃邊賞景。 酒釀蒸鰣魚

陳年花雕酒釀加上湯和雞油，和鰣魚一起蒸煮，細膩魚肉配上帶酒香魚汁，質感更見鮮滑。 「滬上美饌」盛宴會於酒店宴會廳舉行，晚宴期間會有古箏現場表演，加添氣氛。