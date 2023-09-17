火紅茅台混調 「饌」嘗中式白酒

中國白酒一向有價有市，除了淨飲外，還可以入饌。近日飲食界的熱門話題，首選內地賣出超過540萬杯、單日銷售額破1億元人民幣的醬香拿鐵，乃用茅台沖泡咖啡，網絡各大平台遍布打卡照。另外，想試其他中式白酒滋味的話，香港也有餐廳用來炮製雞尾酒和雪糕等，說不定可以在本港掀起另一波熱潮呢！

茅台咖啡配 香滑的拿鐵（Latte）奶香味濃，而且口味可以有無窮變化。早前內地品牌瑞幸咖啡和貴州茅台聯乘推出「醬香拿鐵」，材料有濃縮咖啡、牛奶、淡忌廉和加有貴州茅台的白酒風味厚奶作調混，標榜酒精濃度在0.5%或以下。醬香型茅台具有濃郁醇厚的醬油香，層次複雜，故拿鐵以此命名。飲品一推出，旋即在網絡上爆紅，每間店都大排長龍，創出首日賣出超過540萬杯及單日銷售額破1億元人民幣的紀錄。品牌指拿鐵會有香、柔、醇的醬香三段味道，更溫馨提示未成年人士、孕婦和駕駛人士等不宜飲用，有部分民眾品嘗後，覺得奶味重、味道獨特，酒味不算特濃，有點似酒心朱古力，又有點似腐乳等。

酒香肉餅 除了高級酒餚配，坊間也有其他親民選擇，好似旺角一間肉餅焗飯專門店，早前就創作出一款全新的茅台肉餅飯，侍應會在客人面前將茅台酒倒在肉餅上點火，頓時一室酒香，之後再配上蘭王蛋，肉餅和雞蛋拌米飯吃，酒香撲鼻，肉餅的質感出奇地好。

（查詢電話：6303 7373）

意式雪糕 中式白酒入饌以外，還可以製作消暑雪糕，銅鑼灣一間五星級酒店自助餐廳就有供應茅台意式雪糕，醇厚的白酒和香軟細滑的意大利雪糕相遇，帶出甘甜滋味。

（查詢電話：2839 3311）

配朱古力 朱古力與烈酒亦非常匹配，沙田一間五星級酒店高級中菜廳，就有五糧液朱古力雪糕供應，法國朱古力和酒精濃烈達52%的濃香型白酒結合，層次豐富，令人回味。

（查詢電話：3723 7932）

撰文：林佩婷

醬香拿鐵有冷及熱選擇。 醬香拿鐵標榜酒精濃度只有0.5%或以下，在強烈宣傳攻勢下，於內地瞬間大熱。 茅台意式雪糕

雪糕入口即溶，茅台氣息瞬間滲入味蕾，酒味香濃。 每間分店都有非常多的柯打。 加入茅台酒令咖啡散發獨特濃郁醇厚的醬油香，配上細滑牛奶，令人欲罷不能。 五糧液朱古力雪糕

甘甜適中的朱古力加點高濃度的五糧液，餘韻悠長。 不少人爭相拿住打卡。 堂炙醬香肉餅飯配蘭王蛋

肉餅以豬後腿肉和腩肉製作，倒入茅台點火後再放日本雞蛋，肉餅質感變得更細膩。