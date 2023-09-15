名勝世界郵輪推出香港出發的日本及三亞航線

終於可以乘坐郵輪由香港出發到日本沖繩！名勝世界郵輪宣布旗下「名勝世界壹號」將於2023年10月1日起每兩周從香港出發展開6天5晚那霸及宮古島郵輪之旅。沖繩縣的那霸和宮古島擁有日本絕佳的海灘和熱帶海岸線、豐富的自然美景、文化遺產和美味的海鮮而聞名，是旅遊熱門勝地之一。另外，作為大灣區及香港母港，「名勝世界壹號」將於9月24日起提供2至3晚的三亞郵輪航程，廣東省居民可以在兩小時內到達香港登船，兼享香港和三亞兩大免稅天堂的優點；而日本及三亞航程將每星期輪流由香港出發。

郵輪除了帶領旅客航行到不同的目的地，也提供充足的時間讓他們盡情享受郵輪設施；包括品嘗由亞洲風味啟發的流行美食到精緻的國際美食，以及船上18家酒吧和餐廳提供的各種特色菜單，還可於星座劇院觀賞世界級的國際表演及體驗海上電影之夜，投入驚險刺激的虛擬遊戲或在羅馬泳池中暢泳，體驗刺激的凱撒滑水梯和舒適的按摩池等，讓大家以舒適便捷的郵輪方式探索世界。於9月29日前預訂更享早鳥優惠，報名2/3晚三亞航次的第1/2位8折優惠或第3/4位同房免船費、2人房每位$1,200起（內側房）；報名5晚那霸及宮古島航次的第1/2位8折優惠、2人房每位$4,400起（海景房）。