入手紐西蘭鮑魚最佳時機

過去，不少人聚餐送禮，婚宴喜慶均會首選日本食材。然而，最近港人對日本海鮮難免會多一份憂慮，因此市民不僅積極儲定排海前舊貨，更有轉食其他遠離日本的海產，例如大西洋及南太平洋，而捕獲於最接近南極洲的紐西蘭鮑魚可說是現今最當紅的食材之一。

大棧紐西蘭鮑魚生長在毗鄰南極洲的塔斯馬尼亞海域，那裏遠離城市，不受人類活動污染，水質純淨，還富含天然礦物質，才能孕育無窮鮮味的鮑魚，強大水流亦令肉質特別彈牙。大棧紐西蘭鮑魚分罐頭及急凍兩個系列，罐頭鮑魚大大隻，清湯入罐，每罐淨重150克，4罐只需$699，開罐即食，亦可用於各式烹調。而急凍紐西蘭黑翡翠鮑魚就分熟鮑和生鮑，熟鮑已於紐西蘭廠房精燉兩小時，解凍切片即可享用，翻熱後蘸豉油，鮮度更大大提升，最大一隻重達200克，優惠價$368。生鮑則可一鮑兩食，簡單隔水蒸，入口原汁原味，亦可用作煲湯，湯汁清甜鮮香，湯色更是呈現出黑翡翠鮑魚獨有的翠綠色澤，性價比超高，平均100克可低至$150。

原本在當地政府的環保政策下，紐西蘭野生鮑魚的產量已受嚴格規管和限制。新冠疫情後期，紐西蘭的鮑魚捕獲量進一步下降，如今面對全球食客及餐飲業界搶購，價格預期將逆市上升。如果想食得安心，買得優惠，現在就是入手紐西蘭鮑魚的最佳時機。

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