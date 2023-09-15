團圓應節盆菜 滋味多多

一家團聚之際的中秋節，除了可以賞月、食月餅之外，也是親朋摯愛聚首一堂享用佳餚的日子。用上時令意頭食材兼包羅萬有的盆菜可謂是不錯的選擇，既有傳統風味的同時，又能體驗名貴食材及創意菜式。

中式：山珍海錯矜貴選 難得節日只想在家中與親朋好友品味高質素且窩心美食的話，人氣網上到會專門店今年帶來多款用料矜貴的盆菜款式，好似「鮑魚花膠三重奏豐食盆菜」（6人用），用上17款滋味食材及3款不同醬汁，別具新鮮感且層次分明。三重食材分別有鮑汁海味區、雞湯鮮味區及醬香南乳區，分別有極品紅燒鮑魚、鮑汁燴花膠、蜜餞富貴金蠔、鮑汁扣鴨掌、黃金咖喱魷魚、白切三黃雞、南乳五花腩、秘醬燜豬皮等，用料非常豐富。創新盆菜口味以外，亦有經典的花膠金蠔豐食盆菜（6人用）之選，多達16款食材配上醬香南乳汁，南乳香氣濃郁，添加食材味道層次感，滿足喜歡傳統配搭的饗客口味。（網址：www.feast.com.hk）

西式：鮮味驚喜創意選 法國酥皮遇上中式盆菜，會碰撞出怎樣的新吃法？如果年年都吃盆菜，想試一下新口味，主打法式慢煮概念的餐廳就推出了全港首創的巨型酥皮龍蝦湯盆菜（需3天前預訂），糅合了中西風味，有1至2人及4至6人分量。盆菜以海鮮為主，除了有波士頓龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、澳洲藍青口、海蝦及魷魚外，還加入泰式風味美食，好似扎肉及泰國魚餅。盆菜還有兩款不同口味的湯底供選擇，分別是法式龍蝦湯及冬蔭龍蝦湯。大家圍爐享用時可先將面層酥皮移開，倒入湯底慢煮約15分鐘後就可享用。盆菜用了19種食材製作，鮮味滿滿，大家還可以撕開酥皮蘸湯汁將精華盡享。（WhatsApp查詢：6887 8147）

素食：健康驚喜有營選 時下講究無添加健康食品及環保，有健康草本茶飲品牌就推出兩款香港製造的6人份圍村盆菜（需5天前預訂、免費送貨）。首先是「至尊素食盆菜」，用上特別炮製的素鮑魚、素蝦、素帶子、馬蹄丸、牛蒡丸、素黃金卷、黃金福袋，並加入百靈菇、蓮藕、娃娃菜、雲耳、蘿蔔、芋頭、花菇、豆卜、枝竹等多款蔬菜食材解膩，可與素食親友一起享用盆菜滋味的同時，又響應環保。另一款的「圍村豐味盆菜」就特選門鱔乾、五花腩、嫩滑白切雞等多款材料，簡單加入秘製醬汁翻熱，可一嘗傳統圍村盆菜風味，輕鬆享受與家人團聚時刻。

（WhatsApp查詢：6407 7197）

撰文：何雨晴

花膠金蠔豐食盆菜有鮑汁燴花膠、蜜餞富貴金蠔、鮑汁扣鴨掌、上湯髮菜、南乳五花腩等食材。 除了品嘗海鮮，更可將酥皮撕碎蘸湯汁，沾上一層厚厚的龍蝦湯精華食用。 鮑汁燴花膠用上挪威鱈魚膠，以鮑魚汁慢火燜煮3小時至花膠完全吸收醬汁精華，甘鮮濃厚。 可與素食親友一同享用用心足料的素食盆菜 ，健康的同時又響應環保。 當法國酥皮遇上中式盆菜，全港首創酥皮龍蝦湯盆菜，可選法式龍蝦湯或冬蔭龍蝦湯湯底。