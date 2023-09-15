Vision Neue Klasse三大科技預示未來

寶馬（BMW）由i Vision Circular到i Vision Dee等概念車，都是為迎接電氣化、數碼化及可持續未來出行做好準備。而這個「未來」，終於隨着新發表的Vision Neue Klasse由那麼遠變得這麼近，近到將成為廠方下一代產品的雛形，說它是一次未來優先預覧，一點也不為過。

全新電池 續航千里 廠方早於半年前預告，將於2025年至2027年之間推出多款採用Neue Klasse新世代電動車平台的車款，包括3系純電動房車。全新Vision Neue Klasse最近以中小型純電概念房車身份登場，不禁引起車迷的聯想。它是一款結合i Vision Circular的循環再造可持續主張、i Vision Dee的先進數碼互聯技術，以及次世代電能驅動科技的全新純電概念作。車載進化至第6代的BMW eDrive純電驅動系統，不僅配備由重量、空氣和滾動阻力以至智能熱管理皆經過優化的高效電馬達，更採用全新開發的圓形電池，其能量密度比現行使用的棱柱形電池高20%以上。相較於第5代eDrive，整體效能提高25%，續航里程及充電速度雙雙提升30%，單睇續航力預計可高達1,000km。

玻璃車頂 簡潔時尚 新車外觀簡潔時尚，由向前傾斜的「鯊魚鼻」車頭設計、因避免車身使用額外部件而設的雷射雕刻廠徽，以及走近會有3D動畫燈效的數碼化面罩連頭燈組，到由前擋風玻璃一直往後延的全玻璃車頂、富層次感的3D打印數碼化長尾燈及以回收塑膠製成的全車包圍套件，均沿襲自i Vision Circular和i Vision Dee。介乎A柱位鏡頭式電子側鏡與C柱位經典Hofmeister Kink飾框之間的側窗下部，更是巧妙地注入了E Ink電子墨水科技。當感應到車主走近時，會透過外部迎賓場景引導車主將手放到特定位置，激活自動開門的隱藏式傳感器。

智能操控 投射資訊 為體現「虛為實之用、實為虛之體」的下一代BMW iDrive系統，不僅錶台和門板的傳統實體按鍵減至最低，大部分操控都經由全新多邊形中央觸控屏幕、附設觸控感應鍵的多功能軚環、可聲控及手勢操控的BMW智能個人助理進行。駕駛者只需一個簡單手勢，即可將中央觸控屏的顯示內容投射到前擋風玻璃的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器，並可隨時與前排乘客交流訊息。值得一提是，車廂完全不含裝飾性鉻或皮革，而是採用可二次使用的原材料，進一步減少生產過程的碳足迹。

同場加映：Nevera Time Attack以7分5.298秒 破「綠色地獄」單圈紀錄 克羅地亞頂級跑車製造商Rimac於2021年發表Nevara電動超跑，全球限量150輛，擁有高達1,914hp馬力及2,360Nm扭力，極速可達412km/h，並提供550km（WLTP）續航里程。2023年廠方特別推出限量12輛的Nevera Time Attack版，甫推出即全數沽清。早前它於「綠色地獄」紐布寧北環賽道，以7分5.298秒打破最快單圈紀錄，較舊紀錄足足快上20秒之多。講到破紀錄，Nevera Time Attack版於今年7月舉行的Goodwood Festival of Speed活動上，以49.32秒成為爬坡賽中最快的量產車；更在4月的德國ATP汽車測試中，創下單日23項性能紀錄，包括0~100km/h僅需1.88秒等。

撰文：林登麗

Vision Neue Klasse融入三大創新科技，被普遍認為是未來3系純電動房車的雛形。 受惠於前排採用精簡設計的支架固定於地台上，為後排雙獨立座椅帶來寬敞空間。 前排兩座之間的操控台設計簡約，僅設有玻璃選檔桿及智能手機充電座。 全車包圍套件都是以回收塑膠製成，兼顧到可持續性。 Nevera Time Attack早前刷新紐布寧北環賽道單圈紀錄，成該賽道最快的量產電動車。 配備擁有微妙反射顏色的Vertex合金輪圈。 一對3D打印的數碼化長尾燈，能透出極富層次感的燈效，具高辨識度。 奶白色車廂配黃色條紋織布座椅，加上有全玻璃車頂引進自然光，明亮開揚富空間感。 大輪拱內配備21吋空氣動力學輪圈，採用受賽車啟發的交叉輻條設計。 傳統側鏡被「叮走」，改由鏡頭式電子側鏡代替。 廠方特別推出限量12輛的Nevera Time Attack版，連番打破賽場紀錄。 側窗下部注入E Ink電子墨水科技，能通過感應呈現獨特迎賓效果。將手放到特定位置激活隱藏的傳感器，車門便會自動打開。 多功能軚環不設傳統按建，改以觸控感應鍵取代，充滿未來感。 中控台融入BMW智能個人助理系統，只需簡單手勢，即可將顯示內容投射到前擋風玻璃的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器上。 車身減少使用額外的附加部件，連車頭廠徽也改為雷射雕刻。 為強調其特別版身份，一對座椅之間特別鑲上「Time Attack：1 of 12」限量紀念牌。