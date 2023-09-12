創意綻放光芒 寶石似的未來建築

「Black Diamond House」以叢林為據點，像一顆隱藏於大自然的鑽石。

璀璨的寶石，在許多人眼中，是矜貴之物，且具有不同的象徵意義，像鑽石代表永恒、藍寶石代表高貴、紅寶石代表熱情等等，可謂魅力非凡，更成為不少設計師的靈感泉源。好像居於杜拜的CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen，就有兩項概念建築受寶石啟發，吸睛程度甚至比真正的寶石有過之而無不及！

Black Diamond House 出自Amin Moazzen的「Black Diamond House」，預計建築面積為1,000平方米，屬於一幢以叢林為據點的多層式別墅，結構以黑色石材為主，配以大面積的落地玻璃窗，看起來極具通透感，而其造型又令人聯想起帶有斜角長方形或方形切割的祖母綠形鑽石（Emerald cut diamond），加上燈光的映襯，猶如一顆隱藏於大自然的黑色巨鑽，顯得神秘又搶眼。屋前的多邊形水池以綠色LED燈裝飾，猶如一顆綠寶石，呼應建築物的設計主題。

室內設計方面，雖然貫徹外部的黑色格調，但因為有落地窗和天窗引入自然光，樓底又極高，感覺開揚，景觀一流，像被周邊的自然景觀擁抱着。另外，從預想圖所見，屋內有不少布置以鑽石為設計靈感，像起居區上方的綠色寶石形吊飾、仿如鑽石切面的多邊形窗戶等等，可謂別具心思。

Crystal Shelter 以水晶命名的「Crystal Shelter」，同樣由Amin Moazzen設計，預計建築面積為500平方米，從預想圖所見，它坐落於山脈之間，像是為登山者準備一處豪華落腳地，其外觀以黑色為主調，配以大量的曲線結構和大面積的落地玻璃窗，加上紫色的燈光效果，不期然令人想起代表「愛情守護石」的紫水晶；頂部的形態又有點像不明飛行物體，更令這幢建築增添幾分神秘感！

同場加映 除了Amin Moazzen外，建築事務所Veliz Arquitecto亦有兩項構思以寶石為靈感，耀眼程度可謂不遑多讓。

Broken Diamond House

顧名思義，「Broken Diamond House」的形態像散落於大自然的鑽石碎片，由多個棱角結構組成；大面積的玻璃幕牆，體現了鑽石通透的特質，亦令室內空間變得開揚，使住客能跟周邊環境打成一片。兩片掉落在湖面的鑽石碎片，則成為觀景平台，甚至可在此享受浸浴。室內空間為三層複式格局，以樓梯相連，將樓底高的優勢進一步放大，所以即使有部分房間呈三角形，依然沒有半點侷促感。

Crystal Room

有別於上述提及的構思，「Crystal Room」用上水晶作為建構屋頂和牆壁的物料，體現了設計師的大膽，特別是呈卷狀設計的屋頂布置，形態如水龍捲，當中又帶有瀑布似的波浪紋，配合光線的折射，呈現出極具層次感的視覺效果。房內的布置融入了大量植物，起居區像一片荷葉，令人如置身世外桃源，乃偷閒放空的理想空間。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

起居區的上方懸掛着一枚「綠色鑽石」，給整個設計帶來畫龍點睛的效果。 大量落地窗配合天窗，使建築物呈現通透之感。 室內布置以黑色為主調，配以紫、綠兩色的燈光。 無論休閒區抑或用餐區，布置均極具情調。 內部為複式布局，將樓底高的優勢進一步放大。 多層的複式設計，令室內空間顯得極為開揚。 室內布置添加了綠色元素，跟周邊的自然環境互相輝映。 從另一角度看，發光屋頂有點像UFO。 「Broken Diamond House」由多個棱角組成，像掉落在湖畔的鑽石碎片。 「Crystal Room」的屋頂布置猶如水龍捲。 屋前的水池以綠色LED燈裝飾，猶如一顆綠寶石。 預計建於山脈之間的「Crystal Shelter」，造型獨特。 大面積的落地窗設計，讓屋主置身室內也能飽覽周邊的壯麗景色。 室內設計以帶有暖意的木色為主，既舒適又豪華。 起居區像一片荷葉，周邊滿布植物。