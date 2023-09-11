過癮創意菜 食咗先知係咩嚟！

老夫子 王澤

麻雀其實是布列塔尼帶子蘆筍凍批，玩味十足，配乾瑤柱油、萵筍、淮山和紫蘇梅醬，鹹香開胃。

識食嘴刁的香港人，幾乎吃遍世界各地的高質食材和菜系，對食的要求愈來愈高，色香味俱全是基本要求，現時更講求好玩！有大廚以大膽創意配以不同食材創作出造型獨特的菜式，如果單憑外形和菜名來估，真的很難估計是何種味道，成功挑起食客好奇心，大家不妨邊食邊估，考考自己的味蕾和飲食知識吧！

食得的藝術品 美味的食物被喻為食得的藝術品，當菜式遇上創意藝術，隨時擦出火花。中環一間由有「廚魔」之稱的梁經倫師傅（Alvin）主理的現代創意中菜廳，菜式設計一向大膽前衞；今年適逢餐廳20周年，推出10道菜的「嘗藝亞洲」菜單（需預訂），菜式靈感源自膾炙人口的作品或藝術家，加上新奇有趣的創意配搭，帶來一道道猶如藝術品的美饌。

這個創意亞洲美食之旅，先由韓滉名作《五牛》打開序幕，率先出場的「四牛」，有牛骨髓、牛脂和大良牛乳，還玩「食字」加入牛肝菌、蝸牛和牛油果等打造成4款特色小點。至於「第五牛」，就變成搞鬼即食麵造型的高級牛肉清湯麵，並於第9道菜推出，首尾呼應。有看經典漫畫系列「老夫子」的粉絲，就會想到老夫子、大番薯和秦先生打麻雀的情節，大廚特別為大家打造一隻帶子蘆筍凍批「麻雀」，祝各位大殺三方。

河塘湖泊景致 很多藝術作品，都會以湖泊景致、水中動植物作主題。「金魚」集合了不同風味的炙金線鯛和柑橘鮟鱇魚肝。另外，港式咖喱九肚魚配炸九肚魚骨一起品嘗，香脆又惹味。要數亞洲著名畫壇大師，豈能缺少張大千？大廚用雪蟹、蓮葉、荷葉和蓮藕粉等堆砌出一道「秘水芙蓉」，配酸爽蓮花醋，湖上繁花景致頓時盡入眼底。齊白石擅長畫蝦和荔枝，水墨畫風格的《三蝦圖》，用上法國水晶藍蝦刺身配炸蝦腳，加點黑色魚子醬油，蝦隻在碟上活靈活現。另一道「荔枝籃」，幾可亂真的荔枝原來是雪糕，加點薄荷葉，感覺非常像真。

（查詢電話：2850 8371）

進化版北歐菜 提到北歐菜式，大家想到是健康沙律、酸爽醃漬物和清新海鮮等美食。灣仔的新北歐料理現代小館合夥人兼總廚Chevalier Yau擁有豐富烹調北歐菜的經驗及技巧，他指北歐菜有很多出名餐廳，富創意的名廚打造不拘一格的新派菜式，食材配搭和造型可天馬行空，如在丹麥曾得米芝蓮三星的Noma便是代表。Chevalier以北歐菜愛用本地食材，以及擅長醃漬、煙熏、風乾和發酵等烹調技巧作概念，加上自己創意打造出進化版的北歐風10道菜嘗味套餐。（需預訂）

喜歡食甜品的對Panna Cotta絕不陌生，大廚將之變身成打頭陣的開胃小食，奶凍是青口忌廉，加點雞油乾葱碎和魚子醬，猶如甜點卻是鹹香滋味。瑞典流行以蔬菜或海鮮配班戟，餐廳則選用加入蘋果汁和發酵芥籽等拌勻的牛肉他他代替海鮮，大廚還用上大量法葱碎，將他他裝扮成一個「綠色小草地」，大家用力挖「草皮」後，將之配班戟皮品嘗，好有品嘗墨西哥Taco的感覺，軟綿富肉香。

向名店致敬 菜單部分菜式亦有向北歐菜名店致敬，好似從新加坡Restaurant Zen茶碗蒸作靈感設計的蒸蛋，表面猶如苔蘚植物的原來是炸西蘭花，內裏是貴妃蚌、漬西蘭花和菇菌製作的蒸蛋，將所有材料一次過放入口，風味滿滿。丹麥哥本哈根名店Noma曾有一道連羽毛上桌的鴨肉料理，視覺效果相當震撼，Chevalier以此作靈感，選用雞腿連雞腳，醃製風乾再燒煮，吃時配檸檬汁提鮮去膩，同樣令人印象難忘。

（查詢電話：2389 9901）

大良牛乳似芝士 奶類製品方面，大家經常吃到乳酪或芝士等，不過大部分年輕人對於大良牛乳，可能認識不深。這款食品來自中國順德大良，據指於明朝已有，當地居民多養水牛，盛產水牛奶，特點是質感濃稠，加點醋和鹽製作成薄薄的牛乳片，帶有西式芝士的香氣，大良人最愛拿幾片和粥拌勻享用，富鹹香和奶香，別具風味。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

五牛 韓滉

（左至右）煙熏牛肝菌蟲草配忌廉黑麥泡芙配鮮四川花椒、榛子和炸牛蒡、炸法國蝸牛配牛骨髓和大良牛乳布丁配牛油果搭配韭菜和黑蒜。旁邊的是牛肝菌忌廉黑麥泡芙配羊肚菌馬麥醬和牛脂肪碎，各有滋味。 竹棚 Heidi

以竹為題，竹筍加日本西京麵豉和竹葉青醃後燒香，鴨肝加竹葉青做成凍批，灑點加了竹炭風乾21日的鴨肝碎，口感豐富又鹹香。 蘋果、煎餅、牛肉他他

猶如Taco的煎餅其實是北歐班戟，旁邊的「翠綠小花園」是選用本地牛柳製作的牛肉他他和法葱，牛肉他他加入發酵芥末籽和蘋果汁，酸爽嫩滑。 青口、奶油、魚子

青口忌廉配雞油炒乾葱碎，加點魚子醬、大葉油和食用花，是一道看似意式奶凍的開胃小食。 「五牛」的第五道菜，杯麵內是紅酒慢煮M9和牛牛板腱配法式牛肉清湯，再加點炸風乾牛根，最搞鬼是用風乾牛肉磨粉扮味精，牛味香濃。 荔枝籃 齊白石

粉紅朱古力包裏玫瑰荔枝雪糕和啫喱核，以薄荷葉點綴，遠看活脫脫是一粒鮮甜多汁的荔枝。 西蘭花、雞蛋、香醋

撥開表面疑似苔蘚的炸西蘭花碎，便會見到加入貝類和漬西蘭花的金黃茶碗蒸，淋上昆布醋享用，微酸滑溜。 開放式廚房配簡約沉實的布置，大家可直接欣賞大廚烹調手藝。 金魚 Cath

先品嘗頂層的炙金線鯛肉，下層有明太子忌廉配漬金菜頭撻、柑橘鮟鱇魚肝，以及配炸九肚魚骨的咖喱九肚魚和金葡萄乾。 餐廳配有很多玩味十足的藝術品，在品嘗創意美食時更投入。 雞腳、麥芽糖、檸檬

三黃雞加香草醃1晚、抹上麥芽糖風乾1晚再烤，吃時配檸檬汁，既去膩同時向北歐名店致敬。 鹹香的大良牛乳，當地人最愛用來配粥。