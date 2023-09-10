估你唔到！奇趣文具鬥搞笑

踏入9月是返工開學的搏殺期，想年尾衝業績或者考到好成績，桌面總唔少得文具幫手。今次搜羅了一些奇趣文具，外表和功能完全「估你唔到」，雖然有些是概念階段或者要從外國訂購，但在桌上看到這些創意文具，總會為苦悶的工作或功課帶來一點笑意。

刨出魚碎 由ミチル設計的有趣文具，在Twitter甫發表便獲得逾52萬點讚，隨即刮起話題，最終於日本成功量產。這款鉛筆刨尺寸65×85mm，僅重15g極易攜帶。外觀似足大阪燒的它，顏色形狀都維肖維妙，最搞笑的是鉛筆削出來的碎屑看起來也像極了大阪燒上的鰹魚碎，超級爆趣！

網址：rakuten.co.jp

屁屁概念 日本製造商Sun-star每年都會舉辦文具創意大賽，將公眾的創作變成概念產品，每屆都收到數千件作品，當中不乏奇趣文具好似無限擦膠、書籤膠紙等等。不過最搞笑要數第24屆得獎的屁屁筆刨，將鉛筆插入後可刨出螺旋狀的筆頭，驟眼睇有點像「便便」，而且筆刨袋子採用孖煙囪造型，相當有諗頭。

網址：bit.ly/3P95tTL

倉鼠清潔 日本亦有不少將概念文具商品化的例子，好似這款負責清潔的小倉鼠，只要用手前後推動，便可把桌上的擦膠碎、小垃圾等掃進去，儲滿後便可把倉鼠內的垃圾倒掉。它共有5款顏色選擇，表面帶有毛絨公仔觸感，加上造型可愛，用來當桌上擺設都唔錯！

網址：sun-star-st.jp

牛奶塗改 日本商品概念設計師ミチル經常想到腦洞大開的創意文具，繼富士山鉛筆後，日前他在Twitter分享了新作明治牛奶塗改液，把原裝明治牛奶按比例縮小，只是從瓶口中倒出來的不再是鮮白的牛奶，而是能夠塗抹錯字的乳白色塗改液。跟此君以往作品只屬概念產品不同，此塗改液已於日本指定商店正式販售。

網址：fril.jp

貓咪擦膠 都市傳說「貓咪都是液體造的」，意思是牠們的身體柔軟，姿態千變萬化。這款擦膠便以黑貓為設計靈感，原尺寸21x21x42mm，最過癮是它可隨用戶的使用習慣而慢慢變成不同形狀，例如讓牠變成圓形，甚至變成其他生物。由於它是黑色，所以污垢很難顯露出來，方便清潔。

網址：loft.co.jp

撰文：副刊組