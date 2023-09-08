人生必到三大秘境橫跨亞歐美

復常後的2023年一眨眼餘下幾個月時間，是時候計劃去哪裏充電，才不會辜負今年的辛勞。旅遊指南《Lonely Planet》首次以不同旅遊類型，對2023年最佳旅遊地點進行排名，點名推介約旦、馬耳他和牙買加3個地點。身處亞洲的約旦，不但能浮在死海歎報紙，還能到沙漠秘境觀星；而歐洲馬耳他可飽覽海上各種夢幻藍色；美洲牙買加則有世界最大的夜光湖，人生點都要豪一次歎世界！

亞洲約旦：漂浮海上歎報紙 在死海上漂浮，相信早已列入各位的人生必做清單，何不及時行樂，計劃走訪約旦感受這個世界奇迹。死海是世界上海拔最低的湖泊，也是地球表面的最低點，有着「世界肚臍」之稱。因為含鹽量極高，使海水有着高密度和浮力，即使不會游泳，也可輕易浮於海上。除了可以躺在幽藍的海面上看報紙，拍上幾張打卡照外，別忘記嘗試其天然的護膚品——死海泥，厚厚敷上一層便能補充肌膚所需養分。

完成水中體驗，也可到陸地徒步欣賞約旦的世界七大奇迹之一，享有玫瑰古城之稱的帕特拉古城，它是一座在石壁上鑿出來的城市遺址。古城內有多條行山路徑可選，一路上可以遊覽西克峽谷（The Siq）、皇室陵墓（The Royal Tomb）、代爾修道院（Al Deir）等古蹟。建議前一晚要養足精神，才能輕鬆完成登山之旅。

地球上的火星探險 潮流興外太空旅遊？各位或許可去約旦的瓦地倫沙漠（Wadi Rum）實現夢想，皆因它被認定是「地球上的火星」，又因其地貌被地質學家名為月亮谷，不少太空電影如《火星任務》、《沙丘瀚戰》也在此拍攝。各位大可參加沙漠體驗團，住在當地貝都因人的帳篷，騎駱駝感受游牧民族的生活；也可乘坐吉普車在沙漠中馳騁或從陡峭的沙丘頂滑落。來到晚上更可躺在帳篷觀星，享受城市所不能體會的美，當然少不了在觀景台見證瓦地倫沙漠令人歎為觀止的日落景色。

歐洲馬耳他：自駕遊賞「三藍」 位處歐洲南部的馬耳他，主要由3個坐落於地中海的島嶼組成，因地理位置及低成本的生活，令這個世界第十小的國家成為歐洲人的度假天堂。馬耳他以「三藍」：藍洞、藍湖和藍窗而聞名，不少電影都曾在此取景，而這3個景點分別位於不同島嶼上，故需花費些許時間才能欣賞到不一樣的藍，特別推薦以自駕方式遊歷各個島嶼。

當中馬耳他島藍洞（Blue Grotto）因海水經年沖刷侵蝕而形成，共有7個洞穴。為何叫藍洞？原來海面經洞穴內的光線折射，最終形成鮮亮的寶石藍，據說從岸上看到的顏色和從海上看到的會不一樣，所以可趁天氣好搭小船直闖藍洞裏近距離觀看。清澈見底的海水和潔白的沙灘，使位於科米諾島的藍湖（Blue Lagoon）每年都吸引大量旅客，亦成為湖中玩水的好去處。至於作為《權力遊戲》取景地之一的藍窗（Azure Window）於2017年倒塌，雖然已不復存在，但仍然可以沿着戈佐島的海岸線漫步，欣賞美麗的沿岸風光。若各位懂得潛水的話，可到馬耳他主島最北端的L'Ahrax Point，內有一個礁石洞穴，由於頂部塌陷令上方呈現一個橢圓形大洞口，是人生必到的打卡位。

美洲牙買加：夜光湖勁夢幻 牙買加是加勒比海地區的第三大島國，雷鬼音樂、藍山咖啡等等就在這座擁有美麗沙灘、藍色山脈和綠色植被的島嶼誕生。其首都城鎮內格里爾（Negril）的Seven Mile Beach是世界十大著名海灘之一，擁有近7英里的白色海岸線，如果想夜晚聽着海浪聲入睡，早晨可跳入清涼的海水，閒時躺在椅子看日出日落，不妨入住沿岸的懸崖酒店。

海灘之外，牙買加擁有西加勒比海最高的山「藍山」，這裏不時能遇到各種珍奇異獸；鍾意喝咖啡的話，還可到訪當地的咖啡農場，品嘗最原汁原味的藍山咖啡滋味，滿意的話還可即場購買新鮮咖啡豆。如果想投入不一樣的體驗，可以去奧喬里奧斯（Ocho Rios）攀爬鄧恩河瀑布（Dunn's River Falls）。不可錯過的還有晚上的發光潟湖（Luminous Lagoon），顧名思義是會發光的湖，據說因水裏微生物於早上吸收陽光後，當牠們受到干擾便會發出磷光，所以各位暢泳或划艇時，每一次浮沉和划水都會使水面散發出靛藍色的光芒，猶如水中極光般夢幻。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

死海岸邊潔白如雪的鹽結晶，十分適合拍照打卡。 西克峽谷是進入帕特拉古城的唯一通道。 藍洞位於馬耳他主島，各位可乘搭小船穿過一個個的洞穴，隨着日光變化海水更會呈現深淺不一的藍。 位於戈佐島的藍窗，曾是《權力遊戲》的取景地，可沿着其海岸線漫步。 早晨起來可跳入清涼海水，夜晚聽着海浪聲入睡。 身體慢慢往後躺，便可浮在幽藍的死海上看報紙。 夜晚的沙漠遠離城市高樓和光污染，躺在帳篷觀星是絕佳享受。 L’Ahrax Point礁石洞穴海水最深處達30米，身處其中可欣賞到多樣性的珊瑚。 在奧喬里奧斯探險，有沒有膽量像泰山般躍入水中呢？ Seven Mile Beach是世界十大海灘之一。 住在貝都因人的帳篷，可以體驗沙漠中游牧民族的生活。 馬耳他是歐洲人的度假天堂，以「三藍」及海上活動而聞名於世。 清澈見底的海水和潔白的沙灘，使位於科米諾島的藍湖成為玩水好去處。 可參加發光潟湖遊船活動，在水中親身感受極光般的夢幻。 內格里爾沿岸有不少懸崖酒店依海而建。