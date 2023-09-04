度假風靚裝 游走花叢Chill歎

踏入9月，莘莘學子開學，父母又要回到工作崗位，在期待下一個長假期來臨之前，大家都可以走到全新開業的靚裝餐廳用餐，裝潢富度假風，猶如走到繽紛園庭之內，穿梭花叢、處身悠閒環境下Chill歎特色美饌，還有寵物友善環境，連毛孩都可以一齊「去旅行」！

銅鑼灣：粉色系花園 天氣依然炎熱，想戶外活動都要停一停、諗一諗。如欲賞花，其實在室內一樣得。銅鑼灣新開的花藝主題餐廳，於內地有12間分店，今次首度來港開新分店。店內以粉色和米白色作主調，大家先經過花團錦簇的花店，走入餐廳，處處可見洋紫荊和玉蘭花的裝飾，牆壁刻有花草浮雕和掛上植物花卉標本，桌子上放置鮮花點綴，讓大家猶如置身在一個室內小花園，享受與大自然融和之美。

幽雅的用餐環境，可以靜心細味菜式，餐廳供應糅合中式、東南亞和日系風格的創意料理，部分菜式更會融入香草、食用花和花茶等植物作配搭，色澤鮮艷得來，健康又美味。頭盤有多款輕盈沙律，放滿多款蔬菜、食用花和溫泉蛋的「吞拿魚能量沙律」，淋蘋果油醋汁，低脂又滋味。愛濃香的可選「川香和牛肉羽衣甘藍能量沙律」，用上A4宮崎和牛配辛香醬汁，令人胃口大開。餐前小食則可選加麻辣醬汁的田螺，又或是清新的輕煎吞拿魚塔配紅魚籽醬，與芳香花茶一起品嘗，即時打開味蕾。

米飯滲花香 餐廳的主菜選擇既多樣化又適合和大班朋友分享，好似一道香草烤三黃雞，加入花椒、八角、桂皮和多種香草醃製，風乾後烤至皮脆肉嫩，吃時配上秘製辣椒粉，伴蝶豆花沖調的「藍蝴蝶」特飲，清新減膩。表面鋪滿宮崎和牛和鴨肝的法瑯鍋飯，帶來三部曲享受，先淋點麻香的辣汁拌勻米飯品嘗，之後加入沙葱、芥末和海苔碎一起吃，最後倒入金桂烏龍茶湯做成泡飯享用，讓口腔滲出淡淡花茶香餘韻。甜品有散發仙氣的「荷塘月色葡萄烏龍凍」和「玫莓慕絲卷」，前者果味十足，後者加入蔓越莓和玫瑰等製作，酸甜滋味，配上迷人的玫瑰瑪格麗特，在花香酒香下，體驗更佳。

（查詢電話：2388 6282）

中環：與毛孩同遊峇里 印尼峇里島是著名旅遊勝地，大家可曾想過帶毛孩同往？機會來了！中環新開的峇里風格餐廳，以各款藤製家具及盆栽打造悠閒的峇里島風貌，室外露台於晚上配合燈效，分外有氣氛，最開心是作為寵物友善餐廳，會提供各式寵物消毒和飲水器，讓大家與毛孩互動，共享歡樂時光。

慢煮鴨胸咖喱 來到「峇里島」度假，必定要品嘗滲入東南亞風的創意多國料理。生蝦刺身升級成泰式紅蝦刺身，選用西班牙紅蝦配泰式生蝦汁，鮮甜度即時提高。不愛辣的話可選蘸柚子豉油的海膽配日本帶子刺身，感受新鮮食材的滋味。傳統泰式生菜包加配墨西哥夾餅，口感豐富，打造出不一樣的滋味。

主菜方面，秘製烤雞加入中式醃料和東南亞香料混搭，先蒸後焗，外皮香脆又保留肉汁。泰菜必吃的咖喱，除了配雞、牛和豬肉，這裏有低溫慢煮的香煎鴨胸泰茄子配青咖喱汁，鴨胸質感軟腍。主食有紅蝦意粉配龍蝦辣汁，每一條扁意粉都掛滿醬汁，微辛味濃。用餐時，不妨配搭滿滿視覺效果的雞尾酒，好似牡丹花擺設的藍調雞尾酒Wanderlust，富柑橘和椰子氣息，造型優雅。又或A Slice of Moon以伏特加、荔枝和檸檬調配，酸甜有致，清爽又適合配菜。至於帶有東南亞風的Island of Desires，椰子加茉莉花和新鮮斑蘭葉，與親友邊飲邊傾，很有置身在峇里海灘的感覺。

（查詢電話：3709 2667）

食用花功效各不同 自古以來，都有人以花入饌，除了添花添味外，每種花的功效各有不同。如玫瑰花有清熱解渴和美顏的作用，用來泡茶暖胃養人。清香桂花味道溫香，袪痰止咳、行氣止痛。淡淡的洋甘菊有排毒美白、改善睡眠質素的效果，除了用來泡茶，用來調酒也能提香。若用來入饌，可用冷水略沖洗再煮。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

川香和牛肉羽衣甘藍能量沙律

A4宮崎和牛粒配羽衣甘藍、紅腰豆、粟米仔、芋頭粒、核桃和墨西哥辣椒圈等做沙律，灑芝麻和食用花裝飾，淋上酸辣醬汁，辛香惹味。 荷塘月色葡萄烏龍凍

茶香果凍配青蘋果和青提子，表面放上猶如荷葉的旱金蓮和食用花，配煙霧效果，分外有意境。 泰式紅蝦刺身

選用西班牙紅蝦配泰式生蝦汁，醬汁的酸辣和紅蝦肉搭配，鮮甜度爆燈。 香煎鴨胸泰茄子配青咖喱汁

鴨胸經低溫慢煮再配青咖喱汁，肉嫩富油香，配米飯享用最完美。 清香的食用花各有不同功用，如玫瑰花茶清熱美顏。 輕煎吞拿魚塔

吞拿魚塊周邊蘸滿黑白芝麻輕煎，配花形牛油果，與檸檬蛋白醬及紅魚籽醬一起吃，柔軟清新。 玫莓慕絲卷、玫瑰瑪格麗特

卷蛋由多種莓果慕絲組成，釀入以拔蘭地和果汁煮過的蔓越莓碎，配浸過玫瑰茶牛奶的春卷皮，和加入玫瑰糖漿的經典雞尾酒相配，香氣加倍。 Island of Desires

伏特加、茉莉花、椰子和斑蘭葉調配，放在寶箱內，猶如在東南亞海灘尋寶。 帶埋毛孩到餐廳用餐互動，相信牠們都有度假的感覺。（IG@puppy__maltese） 香草烤三黃雞、藍蝴蝶

三黃雞加入多種香料醃至入味後風乾24小時，再烤至皮香肉嫩，吃時蘸點辣椒粉，添加風味；佐以蝶豆花加青檸汁混合的飲料，由藍變紫富視覺效果。 主用餐區以洋紫荊和玉蘭花作主調，花蹤處處。 墨西哥泰式生菜包

傳統豬肉餡料用Taco包好再品嘗，方便食用又增加口感。 餐廳以東南亞常見的藤製家具作主調，配合磚牆和長梳化，滿滿悠閒感覺。