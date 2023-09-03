過期「飲」恨？ 咁樣就唔嘥

綠色主義盛行，如何把生活中的各種棄置物循環再用、轉廢為寶，可以說是時下的潮流趨勢之一。物品固然可以煥然一新，不過有保質期的飲品難道就只有直倒垃圾桶的命運？網上流傳這些被飲剩或過期的飲品，其實它們還有別的用途，例如成為清潔或「拯救」其他物品的小幫手。

牛奶：瓷器「修補師」 新鮮牛奶保質期短，過期真是分分鐘的事，繼續飲落肚固然有風險，但原來它還有一個奇妙的用途。據說把瓷器及牛奶放入煲中煮沸，再轉以細火煮約45分鐘，關火後待冷卻，就可以達致修補瓷器裂縫的功效。除此之外，牛奶還可以幫不同的物件煥然一新，用它來清潔皮具或木製品，可在去除污漬的同時令表面更有光澤。另外，亦可用於清潔瓷磚或洗碗枱上的頑固污漬。

啤酒：植物「營養劑」 啤酒作為不需要長時間歲月沉澱的酒類，有時候擺擺埋埋就會一不小心擺過期，這時候對於有養植物的人來說，它就可以化身「營養劑」，既可以用來抹葉子令其表面充滿光澤，又可以把小量啤酒倒至花瓶底部，為枝葉提供營養。如果沒有種植植物，它還可以用作擦拭雪櫃，以及清潔玻璃和廚房的頑固油垢。另外，若把啤酒倒入清水之中，並放入真絲衣物浸泡15分鐘，再以清水過洗，可令衣物更柔軟。

可樂：鐵器「除銹家」 有「肥宅快樂水」之稱的可樂可以說是大餐、聚會時的必備常客，不過開太多喝不完或擺過期的情況亦是常事。其實可樂除了為人帶來快樂之餘，還是去除污垢的小能手，無論是想清潔水壺、坐廁，抑或燒焦的鍋都可以交給它。另外，據說在插鮮花的水中加入少許可樂，可令鮮花的保鮮期增長。除了以上兩個用途之外，可樂還有一個大大的功能，那就是幫鐵器除銹。比如，因生銹而擰不開的螺絲，只需以可樂浸泡或以浸過可樂的布包裹，待幾個小時後，就能輕易擰開了。

撰文：馮子伊

部分圖片：互聯網

牛奶 以稀釋的牛奶擦拭瓷磚、地板，可令其回復光亮。 啤酒可清潔玻璃和廚房的頑固油垢。 以可樂浸泡或以浸過可樂的布包裹生銹的螺絲，可令其變得易擰開。 把瓷器與牛奶加熱可修補裂痕。 啤酒 可樂 在皮具上塗抹牛奶，乾透後用乾布抹乾淨，可令其變亮及防止乾裂。 用啤酒抹葉子可令其表面充滿光澤。 若煮食時不小心把鍋燒焦，把可樂倒入其中煮滾，可把燒焦的物質清除。