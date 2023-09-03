2.5億港元身價！La Rose Noire Droptail超矜「瑰」

La Rose Noire Droptail以法國巴卡拉黑玫瑰為主題打造，獨一無二超矜「瑰」。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）的Coachbuild專屬車身定制部門，繼2017年及2021年先後推出全球只此一輛的Sweptail，以及全球僅3輛的Boat Tail後，最近帶來全球限量4輛的Droptail。當中首輛面世的是以法國巴卡拉黑玫瑰（Black Baccara）為主題、售價2,500萬英鎊（未連稅折約2.5億港元）的La Rose Noire Droptail。據悉車主是一對恩愛的富豪夫婦，為慶祝結婚30周年而特別訂製，全球獨一無二，「瑰」氣十足。

雙門雙座位開篷跑車 勞斯萊斯曾推出過好幾款兩座位開篷跑車，包括Silver Ghost Sluggard（1912）、Silver Ghost Piccadilly（1925）以及Phantom I Brewster New York Roadster（1930）等，不過早已變成經典。全新Droptail特別配備電致變色玻璃可拆式碳纖硬頂篷，是Coachbuild專屬車身定制新作兼勞斯萊斯現代史上首款雙門雙座位開篷跑車。不僅擁有獨特的車身比例，以航海設計為靈感的精妙空氣動力學尾部更是引人注目，採用源自於30年代競速帆船的寬大水平尾甲板設計，配合於車門後方隆起、優雅地往下傾斜至車尾的三角小帆般側翼，為高速行駛時產生充足下壓力。其他首次出現在勞斯萊斯的設計細節，包括頂部向內彎曲的面罩、集成轉向燈並採用隱藏式上鎖裝置的特製門把手，以及略微傾斜的垂直尾燈等。

巴卡拉黑玫瑰主題 作為限量4款的Droptail首輛作品La Rose Noire，全車由雙色車身到腳下輪圈、以至車廂內的手工鑲嵌弧形木飾板及手工雕刻金屬裝飾等，皆以在光線下深似黑的法國巴卡拉黑玫瑰花瓣為主調。獨特的True Love濃艷紅配Mystery深黑雙色車身，採用一層配方保密的底漆，加上五層每層有不同色調清漆的全新漆面工藝，能在不同角度呈現多樣色澤，散發巴卡拉玫瑰的神秘氣質。車頭下部以複合材料及數碼3D技術製作的高度精細進氣口，融入202塊手工拋光並塗上True Love車漆的不銹鋼鑄塊，並於面罩直柵背面以手工塗上通過反射才能看到的True Love車漆。腳下22吋合金輪圈的Mystery深黑漆面，經高精度鑽石銑削，去除部分油漆露出合金基材再拋光，帶來遠看漆面似黑色，在陽光照射下才會呈現波光閃爍的暗紅光澤。

有史以來最複雜鑲嵌工藝 車廂猶如藝術品的手工鑲嵌弧形木飾板，由1,603塊經精細切割的三角形法國黑梧桐木飾片拼接而成，堪稱是勞斯萊斯有史以來最複雜的鑲嵌工藝。當中包括1,070塊完全對稱的原色木片及533塊不對稱布置紅色木飾片，抽象呈現「飄落的玫瑰花瓣」。中控台還鑲嵌着一枚由客戶定制搭載自動上鏈Calibre 4407機芯的孤品鐘錶，為滿足車主隨時可取出並裝上錶帶直接佩戴，特別採用了電動錶扣裝置，只需輕按機關，鐘錶便會緩緩升起；取下後原位可放上一個鑲嵌了手工雕刻玫瑰硬幣的鈦金屬鏤空錶殼。而錶帶和鏤空錶殼收納在車門特設的軟皮袋內，連Bespoke Audio揚聲器網罩亦鑲有以寫實風格手工雕琢的巴卡拉玫瑰圖案裝飾。

專屬香檳酒櫃 隨車專屬香檳酒櫃同樣貫徹La Rose Noire特色，車主夫婦特別找來擁有160年歷史的酒莊，專屬釀造Champagne de Lossy。對稱紋理開孔黑梧桐木製酒櫃上蓋的中間位置，鑲嵌了以拉絲及雷射切割工藝的不銹鋼酒莊圖案，按下按鈕即會自動升起變成侍酒托盤。內裏隨附一對人工吹製的水晶酒杯及一個經黑色陽極氧化鋁處理的碳纖冷藏圓筒，確保香檳時刻保持最佳飲用溫度。

同場加映：G 500 Final Edition限量特別版 早於1993年平治（Mercedes-Benz）首款配備8汽缸引擎的G-Class 500 GE V8登場，30年後的今天，廠方特別推出限量1,500輛的G 500 Final Edition向此致敬。為凸顯其特別版個性，車身內外不難找到「Final Edition」配飾，而MANUFAKTUR專屬「G」字浮雕標誌不僅可見於車門把手和車匙，更通過側鏡底的投影裝置，於靜車時連同「STRONGER THAN TIME」字樣一併投射到路面。新車搭載421hp 4.0L V8雙渦輪增壓引擎，車廂配備雙色全皮革套件，其中尾箱及車頂均採用Nappa皮革。至於20吋AMG輕合金輪圈、Superior Line連Burmester環繞音響系統等屬標準配置。

撰文：林登麗

精細下進氣口融入202塊手工拋光並塗上True Love車漆的不銹鋼鑄塊；面罩直柵背面亦手工塗上反射才能看到的True Love車漆。 車廂的手工鑲嵌弧形飾板，由1,603塊經精細切割的三角形法國黑梧桐木飾片拼接而成，抽象呈現「飄落的玫瑰花瓣」。 Droptail採用繭式車廂設計，保留雙座跑車特有的親密感，高側圍及相對較低的座椅，進一步將乘客包裹其中。 中控台鑲嵌了一枚客戶定制的孤品鐘錶，輕按小機關鐘錶便會緩緩升起，讓車主取出後裝上錶帶佩戴。 寬大水平尾甲板配合三角小帆側翼設計，能於高速行駛時產生充足下壓力。 22吋合金輪圈的Mystery深黑漆面，經高精度鑽石銑削，露出合金基材再拋光。 Bespoke Audio揚聲器的網罩，鑲有以寫實風格手工雕琢的巴卡拉玫瑰圖案裝飾。 專屬香檳酒櫃 車載由鋁、鋼及碳纖維製成的專屬剛性單體殼車架，而尾沙板及後擴散器亦以碳纖打造。 包覆座椅的紅色皮革散發出古銅光澤，讓人聯想到巴卡拉黑玫瑰的珠光質感。兩座之間的手枕採用可電控前後滑動的長板形設計。 鈦金屬鏤空錶殼特別鑲嵌了一枚精緻典雅的手工雕刻白金玫瑰。 為慶祝G-Class 30歲生日，廠方推出G 500 Final Edition限量特別版，並提供3種車色選擇，圖中是全新的MANUFAKTUR Olive Magno綠色。