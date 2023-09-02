女星減肥神物潮吃豆腐輕鬆瘦

健康飲食可以說是近年大熱的潮流，各式各樣的低脂低熱量食材大行其道，例如豆腐，由於熱量低、高蛋白質又有飽足感，更成為不少減肥人士的瘦身之選，好似今年憑大熱劇集《黑暗榮耀》先後奪得《第59屆百想藝術大賞》「視后」的韓國女神宋慧喬就曾憑「豆腐減肥法」大減17公斤！還有韓國女星黃靜茵、日本混血名模梨花亦曾以豆腐作為減肥「利器」，絕對算得上是女神們的減肥神物。想靠它輕鬆飽住瘦，就要聽埋營養師講解喇！

喬妹豆腐做晚餐 曾有過嬰兒肥時期的宋慧喬分享自己憑「豆腐減肥法」成功減走17公斤，做法上並沒有太多的規限，主要精髓為早、午餐食8成飽，盡量避開高熱量、高油、高脂食物，以清淡為主，晚餐則只吃豆腐。同時她會固定三餐的進食時間為上午8時、中午12時及晚上6時，期間不飲含糖飲品，但會飲無糖檸檬水。

「家營營養中心」營養師溫巧晴（Amy）指出「豆腐減肥法」屬於節食的減肥方法，令身體能量攝取少於消耗，從而達致減肥效果，減去的多為水分和肌肉。雖看似體重下跌，但會令身體新陳代謝減慢，而且容易反彈。她指：「豆腐是高蛋白低脂食物，在減重期間可以作為蛋白質的來源，但同時為了能夠吸收較全面的營養，正餐還是需要攝取足夠的碳水化合物及膳食纖維等，只要每日攝取的熱量比消耗的低，即使不進行斷食也會有理想的減肥效果，如一位成年女性每日消耗約1,500至1,700卡路里，控制三餐的熱量約為1,200至1,300卡路里內，便可每星期減走約１磅脂肪。」

點揀點煮至適合？ 坊間豆腐的種類不少，Amy指軟豆腐或稱滑豆腐、硬豆腐及豆腐乾都是低脂的蛋白質來源，適合減肥時食用。煮法則建議以蒸、煮、快炒、燜為佳，用油量較多的炸或煎則不建議。另外，她亦為大家列出5種豆腐的熱量供大家減肥時作食用參考。

三餐比例建議 Amy表示減肥期間實行低脂高纖的飲食方式，減少不必要的雜食和有糖飲料，才是最有效又持久的收身方式，她還分別為55公斤及65公斤左右重量的女性作出建議餐單，並指出減肥期間配合豆腐的飲食參考。

約55公斤的女性 早餐：提子餐包2個、脫脂奶或燕麥奶1杯

午餐：雜菜豆腐湯米粉（滑豆腐1磚、米粉2/3包、雜菜1至2碗）

晚餐：硬豆腐1磚、菜心1至2碗、飯2/3碗

約65公斤的女性 早餐：提子餐包2個、脫脂奶或燕麥奶1杯

午餐：雜菜豆腐湯米粉（滑豆腐1磚、米粉1包、雜菜1至2碗）

晚餐：硬豆腐1磚、菜心1至2碗、飯1碗

唔係人人都啱試 其實豆腐除了可以作為瘦身幫手外，亦富含營養。Amy指豆腐含有大豆異黃酮，有助保留體內鈣質並預防骨質疏鬆，並紓緩更年期的不適，同時降低血管中的壞膽固醇，維持心臟健康。雖說豆腐的好處多多，但亦有人需要控制食用分量，如患有痛風人士、正在接受激素治療的人士及經常腸胃不適、消化不良的人士等，就要諮詢專業人士才食用。

營養師推介 3大低脂有營食譜

雜菜豆腐湯米粉 材料：豆腐1磚、米粉1包、番茄1個、大白菜2棵、葱花1湯匙、鹽半茶匙

做法：

1.豆腐切粒，米粉浸軟、瀝乾水後剪段備用。

2.鍋中加水，滾起後放入蔬菜和豆腐，略煮。

3.放入米粉，大火煮5分鐘，加鹽和葱花調味即成；可隨喜好加入低脂的泡菜或味增來調味。

麻婆豆腐 材料：瘦肉40克、滑豆腐1磚、辣椒1隻、麵豉醬2茶匙、糖半茶匙、蒜頭1瓣、油1茶匙

醃料：胡椒粉¼茶匙、生粉1茶匙、生抽1茶匙

生粉芡：水1碗、生粉1茶匙

做法：

1.瘦肉洗淨瀝乾剁碎，加醃料拌勻。

2.滑豆腐切成大件。

3.辣椒洗淨瀝乾，切粒。

4.麵豉醬加糖拌勻成麵醬。

5.蒜頭去衣剁成蒜蓉。

6.生粉和水拌勻成生粉水。

7.燒熱鑊，下油，炒香蒜蓉，放入瘦肉碎炒至半熟，加入辣椒粒和麵醬兜勻，加入小量水煮至瘦肉熟透後，放入滑豆腐件，輕炒半分鐘，用生粉水埋芡即成。

紫菜大蜆豆腐粉絲湯 材料：紫菜1片、大蜆1斤、豆腐1磚、粉絲1包

做法:

1.把大蜆洗淨瀝乾；豆腐切粒、粉絲浸軟瀝乾水後剪段，備用。

2.白鑊加熱後放入紫菜大火烘香，每邊各約1分鐘。

3.在煲加入水，水滾放入豆腐和大蜆，略煮。

4.紫菜撕碎，連同粉絲放入煲中，滾起，加鹽調味即成。

在減重期間，豆腐可以作為蛋白質的來源食用，一般成人每日所需的肉、魚、蛋及代替品為5至8両，而1両肉相等於¼磚硬豆腐或半磚軟豆腐。 低脂高纖的飲食方式是有效又持久的收身方式。 麻婆豆腐 豆腐以外，含維他命C的「檸檬水」亦是女神的減肥小幫手。 多種豆腐款式中，軟豆腐較低脂，適合減肥時食用。 不是所有人都適宜食豆腐，如經常腸胃不適、消化不良的人士就不宜進食過多。 紫菜大蜆豆腐粉絲湯 溫巧晴乃香港營養師學會認可營養師，食物及營養學理學士（英國阿爾斯特大學）。 煮法上避免選用較多油來烹調的炸或煎方法。 雜菜豆腐湯米粉