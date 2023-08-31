巨鳥降林體驗「飛」凡生活
倘若有一天你在網上地圖目睹一隻巨獸張開翅膀，於叢林上低飛，別以為自己回到了侏羅紀時代，皆因未來世界也有可能出現這個壯觀的畫面！說的是建築設計師Thilina Liyanage的最新概念建築，以雀鳥為設計靈感，讓人們有機會過上遠離俗世的生活，享有「飛」一般的視野和體驗。
Flying Birdie Lake Front Villa
看到雀鳥在天空展翅飛翔，身為旁觀者也能感受到那份自由自在，何況可以進入其體內，快感定必更為強烈。Thilina Liyanage設計的一系列貌似雀鳥的概念建築，正好讓人們進駐鳥兒的軀體，特別是新作「Flying Birdie Lake Front Villa」，以飛翔中的巨鳥為造型，加上構思於湖畔建造，置身其中，可俯視群景，真是未入住已感到萬分雀躍！
從高處望去，「Flying Birdie Lake Front Villa」的羽翼由兩種顏色的組件砌成，呈鱗片狀的表面極具層次感。巨鳥尾部為別墅的出入口，穿過門廳，即可看到兩間臥室及起居區，內有吊床、用餐枱椅、開放式廚房和衞生間，設備齊全。巨鳥的頭部連接休閒區及泳池，令住客可以更加寫意地享受度假生活。
Eagle Villa
集彎嘴、鈎爪於一身的鷹，是公認的猛禽，而名為「Eagle Villa」的別墅，正是以鷹為造型，屹立於池畔，威風凜凜，儼如大自然的守護者。滿布條子紋理的翅膀，成為建築物的牆壁，別具特色；翅膀末端加設燈具，既有裝飾作用，亦可為樓梯照明。室內分為兩層，上層為臥室，下層為起居區和衞浴區，布置以柔和舒適為主，跟硬朗的建築物造型相映成趣。
Kingfisher Cabin
預計以溪澗旁為據點的「Kingfisher Cabin」，靈感來自體形細小的翠鳥，以多塊塗上藍色、橙色、褐色的幾何形狀組件構建而成，在自然環境的映襯下，分外搶眼。喙和翼為建築物的支點，猶如一隻翠鳥在低頭飲水。小鳥的腹部用上橙、褐兩色，配合柔和燈飾，使別墅的地下成為一個舒適的戶外休閒空間。室內布置以木色為主調，呼應周邊的綠色環境，配合露台、天窗和大窗戶，讓住客可與大自然作更親密的接觸。
Woodpecker Forest Cabin
顧名思義，這幢高架別墅的設計靈感來自啄木鳥，以鋼為主要材料，利用多塊表面呈條子形狀的三角組件，拼湊其頭部的尖頂和喙，觀感前衞，灰、紅、白的色彩組合又異常醒目。雖然別墅的外形三尖八角，但因窗戶面積大，使室內空間沒有半點侷促感，而高架設計所騰出的地下空間，還可作為休閒區。
設計師知多啲
來自斯里蘭卡的建築設計師兼3D藝術家Thilina Liyanage，擅長利用3D可視化軟件，構思各種融入大自然元素的創意建築，代表作包括「Safari Observation Deck」、「Birds of Paradise house 」、「Moose Observation Deck」、「Forest Private Cabin」等得獎作品。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
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