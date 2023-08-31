巨鳥降林體驗「飛」凡生活

建於湖邊的「Flying Birdie Lake Front Villa」，像一隻展翅飛翔的巨鳥。

倘若有一天你在網上地圖目睹一隻巨獸張開翅膀，於叢林上低飛，別以為自己回到了侏羅紀時代，皆因未來世界也有可能出現這個壯觀的畫面！說的是建築設計師Thilina Liyanage的最新概念建築，以雀鳥為設計靈感，讓人們有機會過上遠離俗世的生活，享有「飛」一般的視野和體驗。

Flying Birdie Lake Front Villa 看到雀鳥在天空展翅飛翔，身為旁觀者也能感受到那份自由自在，何況可以進入其體內，快感定必更為強烈。Thilina Liyanage設計的一系列貌似雀鳥的概念建築，正好讓人們進駐鳥兒的軀體，特別是新作「Flying Birdie Lake Front Villa」，以飛翔中的巨鳥為造型，加上構思於湖畔建造，置身其中，可俯視群景，真是未入住已感到萬分雀躍！

從高處望去，「Flying Birdie Lake Front Villa」的羽翼由兩種顏色的組件砌成，呈鱗片狀的表面極具層次感。巨鳥尾部為別墅的出入口，穿過門廳，即可看到兩間臥室及起居區，內有吊床、用餐枱椅、開放式廚房和衞生間，設備齊全。巨鳥的頭部連接休閒區及泳池，令住客可以更加寫意地享受度假生活。

Eagle Villa 集彎嘴、鈎爪於一身的鷹，是公認的猛禽，而名為「Eagle Villa」的別墅，正是以鷹為造型，屹立於池畔，威風凜凜，儼如大自然的守護者。滿布條子紋理的翅膀，成為建築物的牆壁，別具特色；翅膀末端加設燈具，既有裝飾作用，亦可為樓梯照明。室內分為兩層，上層為臥室，下層為起居區和衞浴區，布置以柔和舒適為主，跟硬朗的建築物造型相映成趣。

Kingfisher Cabin 預計以溪澗旁為據點的「Kingfisher Cabin」，靈感來自體形細小的翠鳥，以多塊塗上藍色、橙色、褐色的幾何形狀組件構建而成，在自然環境的映襯下，分外搶眼。喙和翼為建築物的支點，猶如一隻翠鳥在低頭飲水。小鳥的腹部用上橙、褐兩色，配合柔和燈飾，使別墅的地下成為一個舒適的戶外休閒空間。室內布置以木色為主調，呼應周邊的綠色環境，配合露台、天窗和大窗戶，讓住客可與大自然作更親密的接觸。

Woodpecker Forest Cabin 顧名思義，這幢高架別墅的設計靈感來自啄木鳥，以鋼為主要材料，利用多塊表面呈條子形狀的三角組件，拼湊其頭部的尖頂和喙，觀感前衞，灰、紅、白的色彩組合又異常醒目。雖然別墅的外形三尖八角，但因窗戶面積大，使室內空間沒有半點侷促感，而高架設計所騰出的地下空間，還可作為休閒區。

設計師知多啲 來自斯里蘭卡的建築設計師兼3D藝術家Thilina Liyanage，擅長利用3D可視化軟件，構思各種融入大自然元素的創意建築，代表作包括「Safari Observation Deck」、「Birds of Paradise house 」、「Moose Observation Deck」、「Forest Private Cabin」等得獎作品。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

室內、外均設有休閒區。 入口通道設有門廳，方便住客在此休息。 翅膀末端的燈具，既有裝飾作用，亦可為樓梯照明。 內部設計以木色為主調，呼應周邊的自然環境。 別墅的造型壯觀，雙色設計則極具層次感。 別墅的設施齊備，其中鳥頭部分便連接着泳池。 上層為睡房，下層為起居區及衞浴空間。 貌似啄木鳥頭部的「Woodpecker Forest Cabin」，一身金屬結構。 巨鳥尾部為別墅的出入口。 「Eagle Villa」的外表威嚴，猶如大自然的守護者。 「Kingfisher Cabin」的造型猶如一隻低頭飲水的翠鳥。 縱使樓底不高，但設計師利用大窗戶引入自然光，不會有侷促感。