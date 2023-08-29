夢幻玻璃屋 床上賞極光

Kakslauttanen Arctic Resort設有玻璃圓頂房，身在其中可以不用捱冷賞極光。

住慣石屎森林，對大自然的壯麗景色不禁心生嚮往，當中極光絕對要列為人生必看美景！芬蘭每年冬季（9月至翌年4月）都有機會欣賞極光，如果想在極盡舒適環境下觀賞的話，不妨前往該國拉普蘭地區薩利色爾卡市，當地度假村設有外觀像冰屋的玻璃圓頂房，可以躺在床上邊歎暖氣、邊仰望天空的極光彩帶。另外泰國及秘魯亦可入住造型獨特的玻璃屋及透明膠囊，讓你任何時候都能飽覽戶外優美景色。

芬蘭：視野無擋 暖和舒適 距離伊瓦洛機場約30分鐘車程、位於芬蘭拉普蘭地區薩利色爾卡市的Kakslauttanen Arctic Resort，是世界首間設有極光玻璃圓頂房的度假村。顧名思義，該款圓頂房外牆以圓弧形玻璃炮製，但背後卻大有文章，所採用的是可用電來加熱的特殊玻璃，即使落雪也不會有積雪及起霧之類的阻礙視野問題。加上房間有強勁的加熱系統，即使室外氣溫低至-30至-40℃，屋內依然能保持溫暖。由於度假村毗鄰芬蘭最大的烏爾霍凱科寧國家公園，周圍幾乎沒有人造光，極光色彩在漆黑天空的襯托下熠熠生輝，是觀賞北極光的人氣場所。你大可躺在床上蓋上電暖氈，寫意輕鬆地仰望絢麗極光。不用擔心躺在床上睡着錯失觀賞良機，事關酒店每逢極光出現時也會響鈴提醒，可謂十分貼心。此外度假村還有木屋、圓頂雪屋、傳統房屋、女王套房等房型選擇，並提供哈士奇犬雪橇、雪地電單車或拜訪聖誕老人村等多種活動讓住客參與。玻璃圓頂房僅於8月至翌年4月供應，房價每晚€453起（約HK$3,835）。

泰國：森林包圍 觀星浸浴 位於泰國清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區，是當地新興的Glamping避暑勝地，其中的Morning Star Glamping可算係人氣之選，該豪華露營場走低密度、高私隱度路線，提供5款住宿設施，當中最有話題性的莫過於玻璃小屋Glass Cabin，其客廳及臥室分為兩所小屋，吸引之處是臥室的牆壁及屋頂全是玻璃，你既可以睇盡四周被森林包圍的景色，亦可躺在床上與愛人一起看星星，十分溫馨浪漫。另一個賣點是臥室前的陽台放有私人按摩池，可邊泡邊欣賞溪流和森林景色，亦可於陽台上享用早餐。旁邊的客廳部分與臥室面積相若，設施齊全，而浴室則是戶外風格，沒有天花板，讓你非常接近大自然。由於周圍設有柵欄，所以不用擔心私隱問題。另外的Aframe glass則分別有A字形玻璃屋及有蓋玻璃屋，可容納4人入住。還有純白簡約風格的Aframe White及木造風格的Humble House等可選。飲食方面除了提供包含泰北肉丸粥等的早餐，亦可訂購豬肉烤燙鍋。房租每晚THB8,900起（約HK$1,978）。

秘魯：離地400米 住在懸崖 想追求最心驚膽戰的「睇通睇透」住宿，則要到距離秘魯城鎮烏魯班巴（Urubamba）約20分鐘車程的Skylodge Adventure Suites。這個住宿設施提供3個恍如玻璃屋的橢圓形透明膠囊，Size為長約7.3米、闊約2.4米，特別之處是膠囊懸空設在離地400米高的Valle Sagrado懸崖之上，要到達的話便得在專人陪同下經歷約1小時的鐵索攀岩（Via Ferrata）或透過Zipline登上，好不容易到達膠囊後，你當堂發現之前的付出十分值得，因為身在其中，可300度望盡宏偉的Valle Sagrado山谷景色，晚上又可看到明亮的星星，可以擁抱如此美景，一生人必定要入住一次！膠囊內分為用餐區、浴室及睡房三部分，睡房提供4張床，最多4人入住，基本用品齊全。若有需要時可透過對講機召喚服務員。早上起床後，可以攀到玻璃屋上方，坐在木板上享用早餐，不過要小心動作不能太大，否則麵包可能瞬間跌入山谷裏。退房後下山相對簡單，直接從玻璃屋外的繩索滑下去就可以了。鐵索攀岩加一晚住宿價錢為PEN1,485起（約HK$3,119）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

置身玻璃圓頂房內就能飽覽一望無際的天空，舒舒服服看極光。 玻璃圓頂木屋內裏裝潢帶有溫馨感。 全室通透設計，將大自然美景盡收眼底。 Aframe White走純白簡約風格，感覺超唯美。 玻璃外牆設計，置身其中可以飽覽宏偉山谷景色。 最近更加入了新款膠囊Starlodge Adventure Suites，可享用戶外浸浴設施。 幸運的話，晚上可看到壯麗無比的北極光。 有得探訪聖誕老人，相信大人和小朋友都十分期待。 陽台放有私人按摩池，感覺與大自然融為一體。 晚餐可享用餐廳提供的泰北特色烤燙鍋，有五花肉、瘦肉片、梅花肉、雜菜及粉絲。 早上到玻璃屋上方，坐在木板上享用早餐，這樣的體驗可一不可再。 要到達玻璃屋方法有兩個，利用鐵索攀岩或透過Zipline登上。 如果人較多的話，可以選擇玻璃圓頂木屋，設有私人浴室及桑拿。 Morning Star Glamping提供兩款玻璃小屋，這款Glass Cabin吸引不少網紅到訪打卡。 陽台前的溪流為住客帶來淙淙流水聲。 Skylodge Adventure Suites位於秘魯Valle Sagrado懸崖上。 廁所亦享有無敵美景。 為了這個山谷美景，所有辛苦與恐懼也一掃而空。