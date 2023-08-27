女星消水腫 靠飲無鹽湯勁有效？

除了肥胖影響身材，水腫帶來的虛胖問題令人臉部及四肢浮腫，對追求迷人輪廓及身段同樣是大忌。要避免肥腫難分，最近身體細了一圈的台灣女星郭雪芙（Puff），公開了自己靠無鹽湯及以黃瓜等材料炮製「排毒瘦身水」成功消水腫兼擊退虛肥，於網絡界惹來一片熱議。請來營匯專業營養顧問中心英國註冊營養師許楓蔚（Hannah）解構當中成效，想踢走水腫其實比想像中容易！

飲湯走鹽 選擇新鮮食材 營養師Hannah指出水腫成因眾多，例如久站或久坐、超重或吃過鹹高鈉食物等。想了解自己是水腫還是肥胖，可作簡單測試，在皮膚按壓後下陷，要花一點時間才回彈，就代表有水腫。要留意去水腫不等於減肥，其中一個方法就是限制吸收鹽的分量，以及多飲水。而女星郭雪芙公開的消水腫無鹽湯，主要用雞腿肉加蘋果和薑片煲煮，不加精製鹽，若想調味可加少許魚露或玫瑰鹽。Hannah強調身體吸收足夠水分自然可以幫助去水腫，飲湯是其中一個方法，重點是不加鹽及盡量選擇新鮮的食材，湯料的配搭可千變萬化：「不下鹽可減少因吸收過多鹽分造成的水腫，多選擇新鮮的食材，例如天氣炎熱時可利用冬瓜來煲湯，清新又增加水分。」她補充魚露其實是高鈉的調味料，若調味時不留意分量，容易在不知不覺間吸收過量的鈉，對去水腫無大幫助。

多吃水果 有助排毒 除了無鹽湯，郭雪芙亦選用青瓜、檸檬和薄荷來調配排毒瘦身水，並會每日飲兩瓶以上，方便吸收豐富的鉀，達致利尿效果，藉此排出體內水分。Hannah認為只要在平日攝取足夠水分和水果，亦同樣可消水腫：「水果含豐富水分、鉀及纖維，能促進新陳代謝及腸胃健康，幫助身體更有效地排除代謝物。」她同時指出水果含有纖維能帶來飽肚感，令人減少進食零食等意欲，間接減低吸收額外卡路里，有利減肥。若大家真的想浸泡排毒瘦身水，她教路最好選擇含水溶性維他命的水果，如含豐富維他命C的橙、士多啤梨和奇異果，有幫助美白和皮膚健康之效。

重視晚餐 食材配搭 Puff盡量會在下午6點前便吃完一天要進食的食物，因覺得太晚用餐會囤積熱量兼隔天容易浮腫。Hannah則認為6點前用餐是否有助瘦身，很大程度視乎吸收食物的分量和卡路里：「若然和平時食量差不多，甚至超標，即使6點後不進食功效也不大。」她指出若想有瘦身效果，應着重食物配搭方面：「可揀選含高纖維的碳水化合物作食材，並避免太多加工食物，如麥包、麥片和紅糙米等都是不錯的選擇。並且吃時要多咀嚼，令肚子有飽腹感。」Hannah強調要節制飲食和運動多方面配合，才能達到成功去水腫及瘦身的目的。

3日建議餐單 Hannah提供3日餐單，選用高纖低脂、色彩繽紛食材，配合優質蛋白質，讓大家吸收較全面營養時，又能有效減重和塑造身形。

Day 1

早餐：番茄低脂高鈣芝士蛋片燕麥三文治

午餐：冬瓜粒蘑菇瘦肉紅米飯

晚餐：青紅椒烤鯖魚+生菜藜麥飯

Day 2

早餐：高鈣低脂牛奶麥皮（乳糖不耐症患者可轉用高鈣低糖豆奶）+烚蛋或藍莓、切片香蕉等生果

午餐：秋葵炒雞柳+紅米飯

晚餐：節瓜牛肉蒟蒻麵

Day 3

早餐：雞肉蘑菇通粉

午餐：青瓜吞拿魚三文治

晚餐：番茄大蝦+清炒西蘭花+紅米飯

台灣女星愛湯一族 無論香港人和台灣人都愛飲湯水養生，不少女星私下亦會炮製心水靚湯。其一是台灣女團S.H.E.成員田馥甄（Hebe），身材偏瘦削的她曾說：「工作結束之後，可以回家喝一碗熱湯，其實是很舒服的。」她愛吃薑片蒸土雞，保留雞的精華而且味道清甜，有時亦會加入香菇泡水來煮成香菇雞湯，令口味有更多變化。而身為一子一女之母的台灣女星艾莉絲，對保持身材甚有心得，一大重點是她晚上不吃澱粉，改吃蔬菜湯配搭輕食，前者做法簡單，將大量綠椰菜花與蘿蔔、雪白菇、鴻喜菇放入清湯煲煮即可，不夠飽的話則可來點乾煎三文魚或雞胸肉，再配上牛油果沙律一同享用。

下半身去水腫良方 都市人一般都是「坐多過企」，但久坐的狀態容易導致下身水腫，想令粗壯雙腿回復鮮明線條，不妨在睡前或飯後兩小時將兩勺鹽加入熱水內，待水溫降至約40℃後泡腳約10至30分鐘，有助消除水腫。亦可於睡前抬腳，令囤積於腿部的血液回流達致「瘦腿」效果。如果雙腿水腫情況嚴重，則不妨進行睡前抬腿運動，抬腿之餘加入約10分鐘的雙腿開合動作，塑造迷人美腿。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

踢走水腫的Puff，臉蛋及身材均十分搶眼。 避免用鹽作湯水的調味，可減少身體吸收鹽分，避免出現水腫。 若要選用作浸泡的水果，富水溶性維他命的橙是個不錯選擇。 平日飲用水分，也有助加速新陳代謝、去水腫和排毒。 除了飲食，做適量的運動如瑜伽、慢跑等，能有助瘦身和塑形。 身為媽媽的艾莉絲，愛喝蔬菜湯瘦身。 用力按壓皮膚，如要一段時間才回彈，代表有水腫情況。 魚露含有高量的鈉質，過量容易造成水腫。 適量享用水果，可吸收纖維，幫助排毒。 富纖維的麥片，是健康食材之選。 英國註冊營養師許楓蔚 抬腿動作有助囤積於腿部的血液回流，達致「瘦腿」效果。 Puff的無鹽湯以雞腿肉作為主材料，再加蘋果和薑片煲煮。 郭雪芙選用青瓜、檸檬和薄荷調配排毒瘦身水，聲稱有助去水腫。 容易氧化或含較多脂溶性維他命的水果就不宜用來浸泡。 忌吃太多加工食物，如香腸、火腿及煙肉等。 Hebe會落手炮製以土雞和薑片熬煮的手工雞湯。