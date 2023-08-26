限量極悍V12 AURORA一門兩傑

面對不斷收緊的歐盟廢排標準，這邊廂單靠V12引擎發動的超跑紛紛退場，另一邊廂換成油電混合動力的新世代V12相繼進場。當中丹麥超跑車廠Zenvo最近發表了兩款限量力作Aurora，迅即成為車壇話題之最，皆因其車載有史以來最強的「世一」V12公路引擎，單是引擎便能貢獻1,250hp驚人馬力，絕對唔講得笑。

V12引擎配電馬達 這具話題性的全鋁結構V12中置引擎，排氣量有6.6L，由廠方與MAHLE Powertrain合作專為道路使用而全新開發，在超高效的MAHLE噴射點火技術及4個渦輪增壓器的共同發功下，能快速又線性地於8,000rpm產生高達1,250hp馬力，而且引擎最高轉速，即轉數紅區可達9,800rpm之高，提供令人振奮的咆哮聲。

基於此開發的「世一」V12引擎，廠方特別為Aurora推出分別搭配一具電馬達的Agil賽道向後驅版，以及三具電馬達的Tur公路向四驅版。論動力和加速性能，以公路向的Tur最高，三具電馬達以前二後一布局，各帶來200hp馬力加成，成就高見1,850hp及1,700Nm的綜效馬力與扭力，完成0~100km/h加速只需2.3秒，極速達450km/h。至於賽道向的Agil，一具200hp電馬達置於後軸，綜效馬力為1,450hp，綜效扭力達1,400Nm，完成0~100km/h加速也只不過2.5秒，極速可達365km/h。

ZM1碳纖維單體車架結構 論下壓力表現，當然是Agil更勝一籌。它不僅多配備誇張的雙層碳纖尾翼，更擁有像F1賽車般垂直小側翼的前擾流設計等。在時速250km/h下，整體下壓力達到880kg，實現更佳抓地力和穩定性，有利於分秒必爭的賽道上極速過彎。配合將Push-Rod推桿式前後避震器猶如精緻工藝品般展露人前，吸睛度極高，而且競技感十足。相比之下，Tur就顯得相對含蓄優雅。

值得一提是，兩版本均採用最新ZM1碳纖維單體車架結構，最大亮點是整個以碳纖維打造的底盤平台、前後副車架，甚至連座椅也一併集成起來，變成單個不到120kg重量，但抗扭剛度高見63,000Nm/deg的複合部件，確保車身極致輕量化，同時擁有F1賽車級的車身剛性。兩版本各限量生產50輛，售價由259萬歐元起（未連稅折約2,206萬港元），預計首批最快可於2025年投產。

本地車訊：第3代Cayenne駕臨 SUV及Coupe版任君選擇 保時捷全新第3代Cayenne，由外觀設計、內裝配置到底盤及動力系統皆全面進化。單是車頭便換上氣勢懾人的寬大面罩及兩側進氣口，拱形前沙板及引擎蓋亦換上新設計，並將LED矩陣式頭燈列作標準配備。今代還加設PASM保時捷主動懸掛管理系統的空氣懸架，無論於公路或越野行車都更穩定舒適。

輸港車型分別有Cayenne、Cayenne E-Hybrid及Cayenne S，均提供SUV及Coupe版本選擇。發布會展出了Cayenne SUV及Cayenne Coupe車型，均搭載新升級的3.0L V6渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別353ps及500Nm。而今代Cayenne S則改以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力474ps，峰值扭力600Nm。至於新Cayenne E-Hybrid在升級3.0L V6渦輪增壓引擎與高輸出電馬達共同發功下，綜效馬力及扭力輸出分別為470ps及650Nm；配上25.9kWh高壓電池，純電續航里數達90km（WLTP）。

撰文：林登麗

Tur淨車重僅1,450kg，綜效馬力達1,850hp，極速可達450km/h。 這具6.6L V12引擎結合超高效MAHLE噴射點火技術及4個渦輪增壓器，可爆發出1,250hp超強馬力。 在車門打開時，碳纖維單體車架結構如精緻藝術品般展現。 賽道向的Agil內飾設計簡約，以功能主導。 配備Center Lock的前20吋、後21吋定制鍛造鋁輪圈連Michelin Pilot Sport Cup 2及大尺寸碳陶瓷煞車碟。 全新ZM1碳纖維單體車架結構集成底盤平台、前後副車架及座椅等複合部件，抗扭剛度達63,000Nm/deg。 由前後雙搖臂結構配Push-Rod推桿式前後避震器等組成的主動式懸掛系統，Agil將此部件刻意展露人前。 今次展出的Cayenne SUV及Cayenne Coupe，新增3種車身顏色選擇包括Montego Blue Metallic。 公路向四驅版Tur的碳纖車廂採用高級真皮及鋁金屬飾件鋪陳，盡顯Touring長距離行駛的豪華舒適感。 Agil這組雙層設計碳纖大尾翼，配合前擾流能於時速250km/h下，提供高達880kg整體下壓力。 Agil身上的空氣動力學設計細節較多，連輪圈內側也特設引導氣流的碳纖部件。 將波檔轉換器設於軚環左側，並配備12.6吋全數碼曲面儀錶及12.3吋中央觸控屏幕等，更提供10.9吋乘客席輕觸屏幕供選配。