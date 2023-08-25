迎接新學年提升腦力要及時

新學年即將展開，經過了漫長的暑假，莘莘學子一旦玩得太興奮、睡眠又不足，容易出現記憶力減退、注意力難集中等問題，是時候收拾心情、醒醒腦筋了！

睡得差影響記憶力 據中醫古籍《黃帝內經》記載：「腦為髓之海」，當髓海及髓氣不足，大腦的運轉不夠快，記憶力便會減退！換句話說，睡眠質素和記憶力有密切關係，當一個人睡眠不足，睡得不好，經常熬夜，大腦得不到充分休息，就會損耗人的記憶力和注意力，若再加上飲食失衡，缺乏運動，問題會變得更明顯！

想讀書聰明記性好，必須從改善生活習慣入手。第一是養成早睡早起習慣，避免熬夜，注意睡眠充足；第二是多做運動，以跑步為例，能保護人體的現有細胞，促進新細胞的生長，若能抽空到戶外散步及呼吸新鮮空氣，絕對有助提升腦力。

吃得好可益精補腦 最後一點是注意飲食均衡，避免偏食，因營養不均時，大腦無法負荷正常工作量。每天要吃一頓營養豐富的早餐，因血糖水平低，大腦運作難免會減慢。至於哪些食物對腦部有益？不少人會想到核桃，因其外形似人腦，以形補形，又能益精補腎，既可作為乾果零食，亦可用來煲湯或熬粥。吃米飯也有助補腦，因它能補充五臟、益精強志。此外，俗稱「白果」的銀杏、又名「烏豆」的黑豆、味甘性平的黑芝麻、益精明目的杞子、補中益氣的黨參、健腦益精的首烏等食材均能活腦，可作為湯水材料，一眾廿四孝父母可為有需要的孩子炮製保健食療，以發揮補腦效果，令精神更易集中。

食療參考

首烏益腦湯 材料︰何首烏1両、百合5錢、淮山5錢、黑芝麻3錢、核桃肉3錢、番茄3個、牛骨1斤

做法：加清水6~8碗，以文火煲3小時

功效：補肝腎、益精血、增強記憶力

黨參麥冬銀杏葉湯 材料：黨參1両、麥冬1両、銀杏葉5錢、陳皮1錢、瘦肉1塊、蜜棗3粒

煲法：加清水12碗煲2小時

功效：補中益氣、補腦益智

茯神麥冬花旗參湯 材料：茯神1両、麥冬1両、百合1両、花旗參5錢、瘦肉1塊、紅棗5粒

做法：加清水12碗煲2小時

功效：寧心安神、補氣益腎

桂圓核桃玉竹湯 材料：桂圓1両、核桃1両、玉竹1両、陳皮1錢、西施骨1斤、蜜棗3粒

煲法：加清水12碗煲2小時

功效：補心安神、益智健腦

川芎白芷天麻湯 材料：川芎5錢、白芷5錢、天麻5錢、生薑3片、大魚頭1個、蜜棗3粒

煲法：加清水12碗煲2小時

功效：行氣活血、補腦益智

黨參淮杞湯 材料：淮山1両、黨參5錢、杞子5錢、瘦肉1塊、蜜棗2粒

做法：加清水12碗煲2小時

功效：補中益氣、補腦醒神

註：以上保健湯水只供參考。

撰文：鄭國河

睡得不好，大腦得不到充分休息，就會損耗記憶力和注意力。 首烏益腦湯 桂圓核桃玉竹湯 銀杏含有豐富維他命A、C，可改善血液循環，保證腦供血充足，有利增強記憶力。 黨參麥冬銀杏葉湯 川芎白芷天麻湯 進食核桃對改善因失眠引起的記憶力減退十分有效，然而，體質燥熱或大便溏洩者要慎食。 茯神麥冬花旗參湯 黨參淮杞湯