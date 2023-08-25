迎接新學年提升腦力要及時
新學年即將展開，經過了漫長的暑假，莘莘學子一旦玩得太興奮、睡眠又不足，容易出現記憶力減退、注意力難集中等問題，是時候收拾心情、醒醒腦筋了！
睡得差影響記憶力
據中醫古籍《黃帝內經》記載：「腦為髓之海」，當髓海及髓氣不足，大腦的運轉不夠快，記憶力便會減退！換句話說，睡眠質素和記憶力有密切關係，當一個人睡眠不足，睡得不好，經常熬夜，大腦得不到充分休息，就會損耗人的記憶力和注意力，若再加上飲食失衡，缺乏運動，問題會變得更明顯！
想讀書聰明記性好，必須從改善生活習慣入手。第一是養成早睡早起習慣，避免熬夜，注意睡眠充足；第二是多做運動，以跑步為例，能保護人體的現有細胞，促進新細胞的生長，若能抽空到戶外散步及呼吸新鮮空氣，絕對有助提升腦力。
吃得好可益精補腦
最後一點是注意飲食均衡，避免偏食，因營養不均時，大腦無法負荷正常工作量。每天要吃一頓營養豐富的早餐，因血糖水平低，大腦運作難免會減慢。至於哪些食物對腦部有益？不少人會想到核桃，因其外形似人腦，以形補形，又能益精補腎，既可作為乾果零食，亦可用來煲湯或熬粥。吃米飯也有助補腦，因它能補充五臟、益精強志。此外，俗稱「白果」的銀杏、又名「烏豆」的黑豆、味甘性平的黑芝麻、益精明目的杞子、補中益氣的黨參、健腦益精的首烏等食材均能活腦，可作為湯水材料，一眾廿四孝父母可為有需要的孩子炮製保健食療，以發揮補腦效果，令精神更易集中。
食療參考
首烏益腦湯
材料︰何首烏1両、百合5錢、淮山5錢、黑芝麻3錢、核桃肉3錢、番茄3個、牛骨1斤
做法：加清水6~8碗，以文火煲3小時
功效：補肝腎、益精血、增強記憶力
黨參麥冬銀杏葉湯
材料：黨參1両、麥冬1両、銀杏葉5錢、陳皮1錢、瘦肉1塊、蜜棗3粒
煲法：加清水12碗煲2小時
功效：補中益氣、補腦益智
茯神麥冬花旗參湯
材料：茯神1両、麥冬1両、百合1両、花旗參5錢、瘦肉1塊、紅棗5粒
做法：加清水12碗煲2小時
功效：寧心安神、補氣益腎
桂圓核桃玉竹湯
材料：桂圓1両、核桃1両、玉竹1両、陳皮1錢、西施骨1斤、蜜棗3粒
煲法：加清水12碗煲2小時
功效：補心安神、益智健腦
川芎白芷天麻湯
材料：川芎5錢、白芷5錢、天麻5錢、生薑3片、大魚頭1個、蜜棗3粒
煲法：加清水12碗煲2小時
功效：行氣活血、補腦益智
黨參淮杞湯
材料：淮山1両、黨參5錢、杞子5錢、瘦肉1塊、蜜棗2粒
做法：加清水12碗煲2小時
功效：補中益氣、補腦醒神
註：以上保健湯水只供參考。
撰文：鄭國河
人人做記者
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