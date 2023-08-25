保護心血管健康良藥 西藥以外另一選擇

在如今快節奏的都市生活中，人們常常面臨緊張的工作壓力、缺乏充足的睡眠時間，以及過度的煙酒消耗，往往會引發高三高、身心疲勞等健康問題，大大增加了罹患心臟問題的風險，因此大家需要重視預防和治療工作。在藥品市場中，除了現代化的西藥選擇外，亦有天然漢方強心劑，其中擁有近百年歷史，原裝日本進口的人字牌救心，就是深受中、港、日消費者信賴的天然漢方保護心血管健康產品。