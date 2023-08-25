有機「鍺」血液清道夫

日本醫學博士宮本貞一先生（Dr. Miyamoto Teiichi）研究「鍺」微量元素二十多年，成功從天然靈芝提煉出高濃度有機「鍺」，濃縮於日本優質礦泉水中，配合靈芝濃縮液、杜仲提取液及蜂巢抗菌元素，成為專利配方之「鍺泉源」保健飲品。

日本製造的「鍺泉源」保健飲品，具有增加氧氣輸送及清血排毒的功能，能全面調理身體機能，增強免疫能力，促進身體復原能力，減輕治療副作用，是保健養生及輔助治療的良伴。

醫學證明，有機「鍺」被喻為血液清道夫，能清除三高及代謝廢物，對維護心血管健康、預防血液酸化、改善血液循環、減少鈣質流失，均有明顯作用。另外，有機「鍺」對於初期效果最顯著，亦能阻止自由基衝擊人體的細胞和DNA，免過早出現老化。「鍺泉源」通過嚴格品質檢定，獲「日本食物化驗所」及「香港大學化驗所」證明為安全飲品，符合「國際衞生組織（WHO）」標準，「國際微量元素醫學會」推薦使用。