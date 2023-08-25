清晰眼科兒童近視防控中心及旗艦店正式開幕

近視是一種常見視力問題，惟社會普遍未有重視其所帶來的健康風險，對預防及控制近視的方法認知不深。

近視的成因是眼球過長，而成長期是近視控制的關鍵時期，影響孩子一生視力。香港是全球近視患病率最高的城市之一，為了讓下一代擁有清晰視力與未來，清晰醫療集團於尖沙咀The ONE開設全新旗艦眼科中心，專門提供兒童近視防控服務，希望提高大眾對近視問題的關注，並以各種科學化方式為小朋友控制近視。另外，為了讓孩子覓得最適合他們的近視控制方案，清晰醫療集團亦與ZEISS Vision蔡司組成策略性聯盟，在中心內開設全港診所首間蔡司近視管控工作室。