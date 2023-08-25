小心病從口入「炎」防勿鬆懈

天氣酷熱，凍飲和生冷食物備受歡迎，但大家可曾考慮過「病從口入」的風險？皆因凍飲會刺激腸胃，生冷食物則容易孳生細菌，不想自己被急性腸胃炎煎熬，就要聽聽醫生的忠告。

存放食物要留神 又熱又濕的環境，有利細菌孳生，所以大部分由飲食引致的腸胃炎，通常在夏天爆發！據社會醫學專科醫生方玉輝醫生指出，不想食物受細菌污染，必須留意其存放是否妥當，就算是已煮熟的餸菜，若非立即進食，宜擺放在陰涼的位置，以免變壞，並要蓋好，防止蒼蠅、曱甴、老鼠沾污。

處理生冷食物就更加要打醒十二分精神，盡量不要長時間暴露於室溫之中，尤其是夏天，室內及室外氣溫多處於20℃至30℃之間，很適合細菌生長。另外，把生冷食物存放在雪櫃時，也有些事項要注意：第一，生、熟食物要分開擺放，熟的食物應放在高處，生的食物則放在低處，避免互相污染；第二，要注意包裝上的有效/食用日期；第三，刺身這類生吃的食物不宜存放過長時間，進食前應仔細檢查有否變壞。

病原體分三大類 因吃了不潔食物而引起的腸胃炎，多為急性，病原體包括細菌、病毒及化學物質。致病的細菌可以是沙門氏菌、金黃葡萄球菌、副溶血性弧菌、痢疾桿菌、霍亂弧菌、產志賀毒素大腸桿菌等，病毒則可以是諾如病毒、輪狀病毒、札幌病毒、星狀病毒等等。無論由細菌或病毒引發的急性腸胃炎，病徵大同小異，如上吐下瀉、肚痛肚脹、作嘔作悶，潛伏期分別為數小時至5天（細菌）及1至3天（病毒），一般會自然痊愈，但如果病情沒有好轉，屙嘔情況嚴重，最好馬上求診，以免造成嚴重併發症（如敗血症）。至於因感染化學物質而發病的個案較少見，其中一個例子是進食含雪卡毒的海魚，徵狀比前兩者多了四肢麻痹、關節及肌肉痛等，同樣地，大部分患者都會自行痊愈。

防病4部曲 常言道「預防勝於治療」，由於急性腸胃炎與飲食有關，不想自己成為受害者，就要從以下幾方面入手，加強防範。

1.選擇新鮮的食材，最好在安全可靠、環境衞生的地方購買，確保食物無受污染。

2.回家後，要妥善存放食物，不要讓其暴露於易受污染的環境，尤其是生的食物要第一時間放入雪櫃。

3.處理未經烹調的食材時，要先確保雙手清潔，並要清洗一下食物，留意它們有否變壞。

4.注意個人及環境衞生，特別是如廁後和吃飯前都要養成洗手習慣，雪櫃、食具亦要勤加清洗。

補水最緊要 方醫生提醒大家，若不幸患上急性腸胃炎，必須多喝水，因上吐下瀉會令身體流失大量水分。當病情好轉及稍有胃口，可進食易消化的稀粥。另外，患者要遠離煎炸油膩、難以消化及具刺激性的食物，亦要避免飲奶或進食奶類食品，以防加重腸胃負擔。待病愈數天後，才慢慢恢復正常的飲食模式。

撰文：馮子伊

部分圖片：互聯網

患者要多喝水，補充因嘔吐腹瀉流失的水分。 預防腸胃炎要勤洗手，注意個人衞生。 很多港人鍾情的刺身、壽司，可能暗藏病毒及寄生蟲，尤其是外賣裝，由買入到食用，通常是隔了一段時間，有機會孳生大量細菌！ 社會醫學專科醫生方玉輝醫生 急性腸胃炎的病徵以上吐下瀉、肚痛肚脹為主。