日裔電競女神睇得又玩得

年度IT界盛事香港電腦通訊節今天正式揭幕，今年除了引入eSports Summer Fun電競賽事之外，更設有電競體驗區，相信不少Game迷已準備入場買「補品」，藉此提升戰鬥力。講到電競，其實一眾女電競選手都好有實力，仲要樣靚身材正，今次介紹3位日裔電競女神就是好例子。同場仲介紹全球知名電競比賽及相關術語，Game迷不容錯過。

最出位言論引起騷動 谷加奈Tanukana是一名職業電競選手，原屬日本電競團隊CYCLOPS，主力出戰《鐵拳》遊戲比賽，由於長相可愛，所以深受Game迷歡迎。然而比起實力，她的言行更為出位，她曾於直播中狠嗆「男生沒有170cm沒有人權」，不當言論隨即引發網友騷動。

雖然她後來公開道歉，但也無法平息外界怒氣，慘遭戰隊解約。近年她悄悄回歸直播平台，直播時愈穿愈少布，又自爆曾被AV公司邀約，算是挽回人氣。惟她最近再度陷入失言風波，不過有網友就讚她坦白可愛，也獲得不少支持。

Twitter：kana_xiao

追蹤人數：約14.2萬人

Tanukana 吸睛度:★★★

可愛度:★★★

性感度:★★★★

最當紅甜美首發輔助 中村茱莉亞Mayumi是位日裔巴西籍電競選手，現年只有21歲。在未加入職業隊之前，她已是高排位玩家，後於2019年加入巴西《英雄聯盟》電競勁旅INTZ，並於2020年起擔任首發女輔助，在職業生涯的首場比賽就取得優秀戰績，一改女選手在電競界的花瓶形象。

作為職業電競賽場少見的女選手，加上甜美外形和驕人身材，令Mayumi全球擁有大批粉絲，但人氣太高有時卻是把雙面刃，她有感戰隊只把她當作公關工具，令她憤然解約。Mayumi現已轉投美國知名電競俱樂部TSM，並擔任遊戲實況主，繼續擄獲廣大粉絲的心。

IG：jumayumin1

追蹤人數：約44.3萬人

Mayumi 吸睛度:★★★

可愛度:★★★★

性感度:★★★★

最斯文鐵拳界眼鏡娘 日系美魔女YuYu是《鐵拳》遊戲角色凌曉雨的著名使用者，早於2007年接觸此遊戲，後來成為職業選手，曾參與「Master Cup」、「獸道2」、「Tekken World Tour」、「Combo Breaker」等比賽。由於她擁有一副眼鏡娘萌樣，外表斯文，因此在電競圈有着「鐵拳界的聖女貞德」之稱號。

YuYu現已成婚生子，近年鮮有參加比賽，轉換跑道成為遊戲實況主，平時也會接受業配工作，如幫助電競產品宣傳等。她表示，現時若遇上喜歡的遊戲，仍會廢寢忘食連玩20小時，遇到難玩的關卡更會向網友尋求協助，謙虛性格深得粉絲喜愛。

IG: yuyu_tekken

追蹤人數:約2.5萬人

YuYu 吸睛度:★★★

可愛度:★★★

性感度:★★

全球電競比賽之最

最受歡迎 《英雄聯盟》（League of Legends簡稱LoL）的世界大賽由開發商Riot Games舉辦，目的在於讓全世界的頂尖職業選手聚首一堂，爭奪世界冠軍寶座。擁有成熟的賽事體系與龐大的玩家群，使它成為全球最受歡迎的電競比賽之一，去年就累積近1.42億小時的觀看時間。早前推出手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》，更舉行了一系列電競賽事。

最高獎金 由開發商Valve主辦的《Dota 2》國際賽創立於2011年，雖然比賽的起始獎金只有160萬美元，但其餘獎金來自廣大玩家購買的「勇士令狀」禮包，所以年度總獎金經常破世界紀錄，例如於2020年賽事的總獎金就高達4,000萬美元，創下電競單一賽事獎金歷史新高。據資料顯示，2023年累計最高獎金的三大電競賽事順序為《Dota 2》、《PUBG Mobile》及《Fortnite》。

最具榮譽 除了MOBA、即時戰略及射擊生存類比賽，卡牌類遊戲亦相當受Game迷歡迎，好似《爐石戰記》（Hearthstone）亦有舉辦大大小小的賽事，當中包括每年由BlizzCon舉辦的世界大賽，它跟其他賽事以個人或團隊出戰不同，這比賽是以國家為單位，採用四人一組的團體賽制，出賽的選手都以「為國爭光」為榮，贏得冠軍可帶來獎金以外的榮譽。

職業選手有「錢」途？ 別以為打機冇「錢」途，電競選手分分鐘賺過千萬港元！據Esports Earnings統計全球最賺錢職業選手，頭10位累計獎金各賺超過500萬美元，當中排首位的丹麥選手Johan Sundstein（玩家ID: N0tail），單靠打機獎金已獲得7,184,163美元（折約5,604萬港元），不過資料顯示最賺錢選手大多是《Dota 2》玩家。

全球10大累計獲取獎金電競選手 1. 丹麥N0tail 718.4萬美元（折約5,604萬港元）

2. 芬蘭JerAx 648.7萬美元（折約5,060萬港元）

3. 澳洲ana 602.4萬美元（折約4,699萬港元）

4. 法國Ceb 587.0萬美元（折約4,579萬港元）

5. 芬蘭Topson 570.1萬美元（折約4,447萬港元）

6. 德國KuroKy 529.2萬美元（折約4,128萬港元）

7. 俄羅斯Miposhka 526.3萬美元（折約4,105萬港元）

8. 烏克蘭Yatoro 503.4萬美元（折約3,927萬港元）

9. 俄羅斯Collaps 503.1萬美元（折約3,924萬港元）

10. 烏克蘭Mira 501.6萬美元（折約3,912萬港元）

打機術語一覽 如各位喜歡打機或觀看實況主比賽的話，了解圈內術語會玩得更加投入，如「Speedrun」指有些玩家會以鬥快破關或爆機來競爭，這個挑戰就叫「速刷」，有時還會加入只有一條命或不能用道具等限制，成績有機會列入健力士世界紀錄。「Nerf/Buff」這兩個詞語也經常出現，分別指取得某些道具後可削弱或增強角色能力。「Feed」中文指「送頭」，意思是豬隊友一直送死，讓敵隊輕鬆取勝之意。「AFK」全寫「Away From Keyboard」，意思是暫時離開。另外「98」則多為香港玩家使用，取其讀音「走吧」。

撰文：副刊組