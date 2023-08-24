破浪乘風Aeolus銳不可當

船體設計關乎遊艇於航行過程中是否穩定和順暢，愈能減少風阻、水阻等限制，愈能體驗到乘風破浪的快感，難怪一眾遊艇設計師都在鑽研船體造型的各種可能性。正如今次介紹的概念遊艇，無不採用貌似鳥喙的反向船頭設計，尤其是風神化身的「Aeolus」，每當向前驅動，即像一支劃破海面的箭頭，銳不可當！

希臘風神化身 由荷蘭造船廠Oceanco推出的概念遊艇「Aeolus」，以希臘風神命名，旨在為未來塑造一個真正可持續發展的水上行宮。遊艇的外觀設計由Giles Taylor負責，參考了上世紀的J級帆船，長131米，除了船頭像鳥喙般尖銳外，流線型船體亦可減少其破浪馳騁所遇到的阻力，配合上層建築由上而下圈圈遞進的結構，令整體觀感極具層次。

性能方面，遊艇加入了新開發的能源轉換平台（Energy Transition Platform），目標是隨着燃料類型和相關技術的進步，最終實現零排放，目前則預計會先配備混合柴電系統。

重用生物材料 室內設計由Bergman Design House旗下的得獎工作室Njord負責，其創始人Sarah Colbon一向強調有機元素的重要性，因此「Aeolus」的布置重用可持續和可追溯的材料，包括生物材料，例如由仙人掌植物製成的純素皮革、來自Oliveri Home的有機認證棉花等。另外，為了營造一種柔軟和繭狀的舒適感覺，遊艇內部以大地色（Earth tones）為主調，還大量採用落地玻璃窗，以便引入自然光。

設施方面，從預想圖所見，除了客廳、睡房外，遊艇上會有泳池、海灘俱樂部、直升機停機坪等，相信可滿足船主的出行和娛樂需要。

規格表 長度：131米

寬度：18米

總噸位：6,200GT

品牌起底 成立於1987年的Oceanco，總部位於荷蘭南部市鎮阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam），近年主力炮製超級遊艇，代表作包括「Alfa Nero」（82米長）、「Tranquility」（91.5米長）、「Black Pearl」（106.7米長）、「Bravo Eugenia」（109米長）、「Jubilee」（110米長）等多艘巨無霸級遊艇。

同場加映

Canyon 由英國設計工作室AB Yacht Design發表的概念遊艇「Canyon」，屬於一款適用於海洋探險的Sportfisher Yacht，可說是為釣魚愛好者度身訂造，其規格為60米長、9.8米寬、2.9米吃水深度，巡航速度為18節，最高航速為22節，堪稱24米機動遊艇的放大版！

除了倒置的船頭、流線型船體等輪廓特徵，「Canyon」更設有塔樓，讓船主可從頂層甲板眺望遠處景色。設施方面，雖然船身較一般超級遊艇細長，內部空間卻很寛敞，特別是船尾甲板可容納一艘12米長的追逐補給船，亦可將該空間變成附設泳池的海灘俱樂部，甚至用於進行釣魚活動也沒有問題，彈性極高。

Project Neptune 長137.5米、寬20.5米的「Project Neptune」，出自意大利遊艇設計師Marco Ferrari之手，採用鋼製船體，配以鋁製上層建築、反向船頭、長線條玻璃和一身深沉的顏色，在大海中顯得低調，卻又不失霸氣。

另外，總噸位逾5,000GT的「Project Neptune」，除了主甲板有6間客房和4間帶有私人陽台的VIP套房外，還有船主專屬的甲板，當中設有臥室、浴室、書房、圖書館、步入式衣櫃、戶外休息區等設施，應有盡有。船上的其他設施包括泳池、健身房、醫院、直升機停機坪和機庫，更能承載兩艘12米長的豪華小艇、兩艘8米救生艇和各種水上玩意。

值得一提，遊艇的玻璃面板塗上特殊隔熱箔，可顯著降低冷氣所需的能量，加上採用氫推進系統等綠色措施，完全符合環保潮流。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網