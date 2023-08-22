就腳賞魚！必去日本3大都市型水族館

於6樓的BLUE ROOM，逼真海洋生物投影在約 20 米闊的大屏幕及總面積達120平方米的地板上，讓參觀者恍如置身海底。

日本四面環海，多年累積下來的海洋研究知識及飼育技術，令大大小小的水族館遍布全國各地。近年新的都市型水族館陸續進駐市區地帶，例如剛於上月開幕、位於札幌市狸小路商店街的綜合設施moyuk SAPPORO內，便有3層高的水族館AOAO SAPPORO登場，除了展出企鵝及各種魚類等逾400多種動植物，更結合沉浸式數碼藝術及邊食邊逛的痛快，認真過癮！加上神戶市及川崎市亦各有話題十足的都市型水族館，讓對海洋有興趣的朋友參觀時更方便盡興。

札幌：市區看企鵝 大屏幕賞魚 於moyuk SAPPORO 4至6樓開設的AOAO SAPPORO水族館，每層分為3個主要區域，焦點落在作為展示區的6樓，你可以看到多隻北方長冠企鵝在此暢泳或蹦蹦跳，另有可觀察水母等的浮游生物室，及布滿熱帶地區植物的GREEN ROOM，而且還有甚為震撼的BLUE ROOM，內有一個闊約20米的大型屏幕，利用沉浸式數碼藝術，展現了廣闊的海洋世界，投射出巨型鯨魚、海豚等，坐下來更有投影魚兒游近你的身邊，彷彿置身大海一樣。5樓最具睇頭是4個自然生態水槽，可一睹在水草茂盛的環境下生物的活動。同層還有LIBRARY AQUARIUM，可見識世界上最古老、長約7米的大型海牛「札幌海牛」復原骨骼標本，還有飼養了日本錦蛇、日本黑螯蝦等生物的43個水箱，更展出與生物相關的書籍讓你慢慢探索。4樓則將水族館背後的營運空間曝光，讓大家了解水族館自製海水的過程，以及工作人員如何照顧動物的日常生活。館內也設有供應麵包、咖啡及酒類的Shirokuma Bakery &，可以拿着小食及酒類邊吃邊逛水族館。成人收費¥2,000起（約HK$108）。

神戶：日本最大 球體魚缸 設於神戶港博物館2至4樓的átoa，是一所結合水族館、舞台藝術、數碼藝術的都市型水族館。總建築面積約7,300平方米，館內約有60個水箱，可觀察約100個品種、總數約3,000種不同生物，包括魚類、兩棲動物、爬行動物、鳥類和哺乳類動物。館內劃分為8個區域，每個區域各安放一個象徵性水箱，其中最具睇頭肯定是3樓，於「PLANETS—奇迹之惑星」區域設有日本最大、直徑達3米的球體魚缸AQUA TERRA，內裏有色彩鮮艷的擬刺尾鯛和珠櫻鮨等在游動，加上激光和霧氣從天花板傾瀉而下，十分夢幻。位於3樓中央有表現日本四季風景的區域「MIYABI—和與燈之間」，內有玻璃地板魚缸MINAMO，並同時可欣賞到剪紙藝術家酒井敦美的燈光剪紙騷。2樓焦點有「MARINE NOTE—生命的波動」專區，在充滿藍色波浪燈光和大海氣息的空間中，設有館內最大海水魚缸Mega Cylinder，你可欣賞到花園鰻、吻海馬、魔鬼簑鮋和叉頭燕魟等輪廓獨特的生物。4樓戶外展區「SKYSHORE—空中花園」，則可邊感受海風，邊邂逅漢波德企鵝、亞洲小爪水獺等海洋哺乳動物。入場費成人¥2,700（約HK$146）。

川崎：輕鬆暢遊 世界海濱 位於JR川崎車站旁商業設施川崎LeFRONT內的Kawasui川崎水族館，是日本首間與車站前既有商業設施共構的都市型水族館。水族館位於9及10樓，佔地約7,000平方米，以「世界的海濱」為主題，全館分為多摩川地區、大洋洲/亞洲地區、非洲地區、南美洲地區、全景屏幕區及亞馬遜地區共6大區域，約有230種動物和魚類。其中亞馬遜地區是館內一大亮點，熱帶雨林溫室內陳列着5大水槽，除了展示世界上最大的淡水魚如巨骨舌魚及食人鯧外，還有水豚、食人鯧、樹懶、托哥巨嘴鳥等粉墨登場，加上還將熱帶雨林環境，甚至降雨、霧及行雷都呈現出來，認真夠氣氛！而南美洲地區內的潘塔納爾濕地部分則設有館內最大、容量達40噸水的水槽，內有多達8,000條鮮艷熱帶魚。館內更採用了名為LINNÉ LENS Screen系統，設有8個水底實時鏡頭拍攝館中生物，透過11個觸碰屏幕可自動顯示生物的名字及詳細資料，對於學習海洋生物知識非常有用。 入場費成人¥2,000（約HK$108）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

於6樓展示區可近距離觀賞到北方長冠企鵝，其陸地部分由高低起伏的六角形柱體構成。 5樓設有全世界第3座自然生態水槽，可以觀察在水草茂盛的環境中，小生物在自然狀態下的活動。 átoa水族館設有直徑達3米的日本最大球體魚缸，飼養了擬刺尾鯛和珠櫻鮨等魚類。 2樓「MARINE NOTE—生命的波動」區域，在充滿藍色波浪燈光和大海氣息的空間中，感覺彷彿漂浮在海洋中。 4樓的átoa Cafe有看起來像水獺從袋子裏伸出頭的水獺閃電泡芙，各售¥550（約HK$30）。 世界上最大淡水魚之一的巨骨舌魚充滿霸氣。 館內設有8個水底實時鏡頭拍攝館中生物，透過LINNÉ LENS Screen系統可於觸碰屏幕顯示生物的名字及詳細資料。 作為館內招牌動物的北方長冠企鵝，不論走路或游水都吸引訪客打卡。 世界上最古老的大型海牛「札幌海牛」的復原骨骼標本。 於「MIYABI—和與燈之間」內有玻璃地板魚缸MINAMO，腳下可看到錦鯉游來游去。 2樓焦點有館內最大的海水魚缸Mega Cylinder。 神戶港博物館外牆使用了六甲山和瀨戶內海採集的砂石製成的水泥打造。 顏色鮮艷的托哥巨嘴鳥生活在亞馬遜地區。 水族館位於JR川崎車站旁商業設施川崎LeFRONT內。 於6樓的浮游生物室可近距離觀察浮游生物，它們沒有游泳能力，只能在水中飄浮。 AOAO SAPPORO設於綜合設施moyuk SAPPORO的4至6樓內。 3樓「FOYER-探索室」區域，設有一個形狀獨特的懸垂水箱。 「SKYSHORE—空中花園」是個開放式空間．可與亞洲小爪水獺（左圖）及水豚等見面。 作為焦點的亞馬遜地區，無論是熱帶雨林環境，抑或降雨、霧及行雷都呈現出來。 潘塔納爾濕地部分則設有館內最大、容量達40噸水的水槽。