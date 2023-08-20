乾燥秋日 轉季護膚至醒貼士

立秋已過，在「秋老虎」的攻勢下，皮膚漸漸感到乾燥，尤其是早上起床時，更會感到肌膚繃緊，容易出現「外油內乾」的狀態，猶如發出需要補水鎖濕的警號。網上流傳了很多使用補水面膜的貼士，當中韓國女星鄭采妍分享的D.I.Y.天然蜂蜜牛奶面膜便廣受好評！加上不可忽略的防曬及睡前護膚大熱技巧，讓大家任何季節都Keep住最佳狀態！

女星推介 自製面膜 貴為前K-Pop女團DIA「門面擔當」的鄭采妍，她吹彈可破的柔嫩肌膚令大家羨慕不已。她公開的美容小秘訣為自製天然蜂蜜牛奶面膜，做法十分簡單：將蜜糖、牛奶、麵粉按1：5：3的比例放在容器裏攪勻，然後敷在臉上約10分鐘即可洗淨。蜜糖與牛奶可以為皮膚帶來保濕滋潤功效，而麵粉則可以為皮膚磨砂帶走老舊角質，讓換季的皮膚煥發自然光澤。不過不應每天敷面膜，通常一個禮拜3次便已足夠。

潤膚必吃 當造水果 除了從外部護膚，大家亦可透過食材去滋潤肌膚。秋季有不少當造水果能為皮膚帶來許多好處，例如清甜爽口的紅葡萄，其水分含量高，並含有維他命C及E，加上果皮擁有花青素，可抗氧化、抑制皮膚的黑色素生成。而無花果也有豐富的維他命、多酚以及熊果素，能夠加強肌膚天然屏障，減少皮膚出現乾燥受損的情況，維持肌膚水油平衡。另外，秋季一定要多喝水（大概6~8杯水），並盡量避免食煎炸燒烤類食物，可減低轉季時出現皮膚敏乾燥痕癢。

睡前護膚 強調滋潤 早上的功能性皮膚保養同樣重要，根據各種膚質，保養品類型也有不同，例如強調鎮靜抗敏感、油潤皮膚、清爽補水等。不過網上美容達人教路秋季護膚比夏季更強調滋潤，夏季睡前可以只使用清爽化妝水，但秋季除了轉換專門的保濕噴霧外，還需要搭配滋潤皮膚的面霜與精華液來防乾燥。另外，想要保持穩定的膚況，睡眠充足有助於身體在晚上時間正常新陳代謝，皮膚從內到外自然水潤透亮。

撰文：羅學芝

相片：互聯網