全球只此一輛 Chiron Super Sport Golden Era 奢華巔峰

為超級Bugatti車迷兼收藏家特別打造的One-off客製化Chiron Super Sport Golden Era，全球獨一無二。

專門生產天價手工超跑的法國Bugatti，最近受到一位超級車迷兼收藏家委託，以搭載標誌性W16引擎的Chiron Super Sport為基礎，One-off客製化全球獨一無二的Chiron Super Sport Golden Era。雖然廠方沒有公開其造價，但據2021年發表的Chiron Super Sport基本售價已經要320萬歐元（未連稅折約2,800萬港元），這只此一輛的手繪版Golden Era更彌足珍貴。

雙色車身 手繪線條 這輛One-off是專為VIP客戶提供高級個性化定制服務的Sur Mesure部門負責，前後花上2年時間將客戶的構想實體化，展現創新定制工藝成果。新車不僅加入名為Doré的定制金色配Nocturne Black漸變金屬黑的獨特雙色車身，車外車內更以超過50幅手繪草圖勾畫出不同時代的Bugatti經典，來一次獨特的致敬。

要將所有草圖用鉛筆直接手繪在車漆上，既要有實現完美效果，同時能夠經得起時間考驗，可說是定制部門有史以來最具挑戰的項目。最終他們成功開發了一種新技術，雖然廠方沒有透露詳情，只知工序相當繁複，單是這手繪階段便花費了400多個小時完成。每一筆觸需要比你想像的花上更多耐性和技巧，完全體現品牌的獨特精髓。

黃金時代 獨一無二 團隊通過左右兩邊車身、門檻和內門板分別展現品牌兩個黃金時代，每幅草圖更代表着不同時代的里程碑。右邊車身通過26幅手繪草圖，包括Type 32 Tank、Type 35、Type 41 Royale和Type 57 SC Atlantic等經典車型、創辦人Ettore Bugatti和兩位兒子Jean Bugatti及Roland Bugatti名字，以及位於Molsheim的Château Saint Jean車廠，描繪出Bugatti於1909~1956年間第一個黃金時代的歷史變遷。左邊代表1987年起至今的第二個黃金時代，以19幅草圖描繪由EB110到Veyron和Chiron，再到Divo、Centodieci及Bolide等多款車型，訴說着品牌近36年來不斷演進。

左右內門板的皮革內飾，亦以定制油漆和精細畫筆，分別手工繪上三輛極具代表性的車型。右邊內門板由右至左分別是Type 35、Type 57 SC Atlantic 及Type 41 Royale。左邊內門板由左至右分別是EB110、Veyron和Chiron。配上分別刻有「1909~1956」及「1987~2023」字樣的金屬門檻，並於頭枕位置加入Golden Era金線刺繡，及於操控台末端的碳纖飾件用金漆寫上One of One，強調其獨一無二的尊貴身份。

本地車訊：V12插電式混能Revuelto首度抵港 林寶堅尼（Lamborghini）全新旗艦超跑兼旗下首款量產V12插電式混能Revuelto日前抵港同車迷見面。據悉首批香港車主最快可於2024上半年到手；而現在接新訂單，交付日期已排到2026年，可想而知其受歡迎程度有幾高。作為Aventador的後繼車，全新Revuelto一方面延續品牌V12傳統，另一方面加入混能技術，搭載由一具6.5L V12中置自然吸氣引擎和三具電馬達組成的高性能插電式混合動力系統，坐擁高達1,015CV綜效馬力，0~100km/h加速僅需2.5秒完成，極速逾350km/h。置於中央通道內的3.8kWh長條狀鋰離子電池組，可通過從前輪回收煞車能量或直接從V12引擎為電池充電；當然亦可經家用交流電和7kW設施充電，將電池充滿僅需30分鐘。

撰文：林登麗

獨特的雙色車身採用名為Doré的定制金色及Nocturne Black漸變金屬黑配搭，左右兩邊車身以鉛筆手繪品牌兩個黃金時代的車型草圖。 頭枕位置特別以金線繡上Golden Era字樣。 右邊車身

畫有26幅手繪草圖，經典如Type 32 Tank、Type 35、Type 41 Royale和Type 57 SC Atlantic等車型都可在此找到。 左邊車身

以19幅草圖訴說Bugatti近36年來的演進，由EB110到Veyron和Chiron，再到Divo、Centodieci及Bolide等多款不同車型雲集。 林寶堅尼全新旗艦超跑兼旗下首款量產V12插電式混能Revuelto日前抵港同車迷見面。 搭載標誌性中置8.0L W16四渦輪增壓引擎，擁有1,600hp及1,600Nm最大馬力和扭力，完成0~100km/h加速僅需2.4秒，極速440km/h。 操控台末端的碳纖飾件寫有One of One金漆字，獨一無二。 右邊內門板

由右至左分別繪上了Type 35、Type 57 SC Atlantic 及Type 41 Royale 的手繪草圖。 左邊內門板

皮革上由左至右分別繪上EB110、Veyron 和 Chiron的手繪草圖。 車載全新HMI人機交互介面系統，當中12.3吋數碼化儀錶及8.4吋中央觸控屏屬標準配備。 當尾翼升起，其底部的手繪Golden Era金漆字清晰可見。 每張草圖都有精確的比例，將它們組合在一起形成了一件美麗的藝術品。 右金屬門檻

門檻刻有「1909~1956」字樣，即品牌第一個黃金時代。 左金屬門檻

刻有「1987~2023」字樣，標誌着品牌第二個黃金時代。 引擎艙採用無遮無掩、只得外框的無蓋式設計。