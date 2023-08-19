捉緊夏天尾巴！本地IG女神沙灘鬥火辣

雖然立秋已過，代表秋天正式開始，但天氣仍然悶熱，不少人趁住暑假結束前捉緊夏天的尾巴，到香港大小沙灘同陽光玩遊戲。今次訪問3位本地IG網絡女神就是其中一分子，在沙灘各有難忘經歷。同場仲會傳授防曬心得，等大家無憂無慮享受日光浴。

最大膽 認叻落水險遇溺 SauSau是一名健身教練及豐胸顧問，作風火辣大膽，經常於網上派發性感福利照。她喜歡沙灘帶給人放鬆的感覺：「雖然我唔識游水又怕曬黑，但我鍾意去沙灘影相，同朋友飲嘢Chill吓，又或者去附近餐廳食餐飯，已經好開心。」

她表示：「我鍾意去淺水灣，因為附近多餐廳，熱時可以入去歎吓冷氣，而且嗰度特別多靚仔靚女，睇完心情都會好啲。」至於難忘經歷，不諳水性的她小時候試過出去浮台，之後仲大膽跳落水搞到差啲遇溺。「嗰刻我以為自己就快死，這個故事教訓我哋千祈咪認叻，俗語話欺山莫欺水，千祈唔好學啊！」

IG：sausau_lsm

追蹤人數：約14萬人

SauSau 吸睛度：★★★★

可愛度：★★★

性感度：★★★★

最愛曬 大浪沖走比堅尼 余海娜JJ是香港泰國混血兒，擁有典型金牛座性格，活潑開朗兼鍾意講嘢。她表示小時候曾經浸親，所以不喜歡游水，但卻喜歡曬太陽，經常去各大沙灘「乾煎」，希望曬出小麥肌膚，她說：「我本身白得好快，要Keep住曬先會黑，而且沙灘有好多我鍾意望嘅大隻仔。」

在香港芸芸沙灘之中，她較常去淺水灣和大浪灣，若大家想看到其D cup「胸器」，不妨到此碰碰運氣。問到在沙灘的難忘經歷，她笑稱：「記得有次去大浪灣，浪花大到將我上半身件Bikini沖走，嗰刻我見岸上啲救生員都望到實，情況相當尷尬。從此我着三點式都會貼上乳貼，以防萬一。」

IG：1766_jj

追蹤人數：約7.8萬人

JJ 吸睛度：★★★

可愛度：★★★

性感度：★★★★

最健美 石澳訪問變女神 外界喜歡稱劉寶兒Poyi為「健身女神」，皆因身為健身教練的她，曾是第一屆「香港自然健美大賽」女子比堅尼Class A雙料冠軍，不但長相清秀，還擁有驕人身材，喜歡健康膚色的她不時在沙灘出沒：「我一般不會落水，同朋友Chill吓傾偈已大半天，消磨時間一流！」

「我喜歡石澳泳灘，因為有遠離市區的感覺，而且士多較多，啱晒我呢啲為食鬼。」她指曾於石澳接受訪問而成名，笑說：「佢哋問我曾否試過喺沙灘被人偷望，哈哈，我諗有啩！」她補充，多得這個訪問而為人認識，朋友都說石澳泳灘是她的成名地呢！

IG：poyiiib

追蹤人數：約9.3萬人

Poyi 吸睛度：★★★

可愛度：★★★★

性感度：★★★

香港泳灘打卡好去處

橋咀活動最多 從西貢碼頭搭乘街渡前往橋咀洲，船程需約15分鐘。它有兩個泳灘，橋咀泳灘從北向西延伸，而廈門灣泳灘則位於小島南面，兩個均是半沙半石灘，無論是暢泳或曬日光浴都適合。而且橋咀洲更是浮潛及獨木舟勝地，清澈碧綠的海水映襯着連綿不斷的珊瑚礁，也可看到色彩繽紛的海洋生物。

東灣風景最靚 位於荃灣馬灣東面，為馬灣島唯一開放予公眾的泳灘，由中環碼頭坐渡輪出發船程約20分鐘；由青衣乘巴士則只需10分鐘到達。此處擁有長長的平灘，可看到青馬大橋及汀九橋的醉人景致，讓人恍如置身陽光與海灘的外國一樣，加上附近有不少隱世餐廳，屬情侶拍拖好去處。

貝澳位置最僻 大嶼山貝澳三面被青山環繞，位置較偏遠僻靜，但依然吸引不少游泳愛好者、滑浪新手或享受堆沙樂趣的親子家庭到訪。來到此處務必要逗留至黃昏，一邊與親朋好友放鬆身心品嘗啤酒小吃，一邊欣賞令人讚嘆的日落美景，享受這絕佳的打卡時刻。

知多啲！防曬及曬後攻略 同陽光玩遊戲固然開心，但到沙灘曬日光浴都要做好防曬措施，不然皮膚變黑之餘，還有機會加速肌膚老化及出現皺紋色斑等問題。長時間暴露於陽光底下需要塗上防曬系數較高如SPF50 PA++++的產品，同時每兩個小時要補充防曬霜，避免它因流汗而失去功效。若然真的曬傷了，建議立刻為肌膚進行急救，首先應紓緩降溫，使用凍毛巾或凍水敷皮膚，切勿使用冰敷以免凍傷皮膚。接着使用天然成分的補濕護膚品，為皮膚做長時間的曬後修復，也可搽上洋甘菊、蘆薈等無香精、無色素、無刺激物質的保養品。

撰文：副刊組

網紅貼士：「泳衣一定要親身試，網購Size有誤差，穿起來未必理想。」 除了D cup上圍，原來身材都相當有「股」惑。 橋咀洲是水上活動勝地。（相IG：iamline819） 曬後皮膚泛紅需要及時紓緩，例如用面膜或毛巾凍敷。 身材火辣，一雙巨峰泳衣藏不住。 甜美笑容加上前凸後翹，難怪深受網友喜愛。 在馬灣東灣可遠眺青馬大橋及汀九橋。（相IG：juine_juine） 曬傷分三個級別，最嚴重皮膚會出現壞死狀況，故應做好防曬措施。 網紅貼士：「想胸形更好看，穿泳衣首要攝到胸墊。」 網紅貼士：「選泳衣要表現出承托力，太鬆身就不好看。」 貝澳青山環繞，兩旁山勢起伏有致，是隱藏於南大嶼山的秘景。