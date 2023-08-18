鰂魚涌競技場 忍者運動 挑戰極限
位處港島東的鰂魚涌商住兩旺，當中的工商大廈更臥虎藏龍，藏有不少另類玩意。好似專為競技愛好者而設的Sasuke Ninja Park，提供30個障礙物考驗玩家的平衡力、身體協調、核心力量及攀爬技巧，訓練大人細路成為忍者戰士（Ninja Warrior）。同區還有兩間另類運動競技場，讓各位一展身手；加埋附近多個美食打卡熱點，一於趁假日玩盡鰂魚涌！
訓練忍者 循序漸進
Sasuke Ninja Park是一間「忍者運動」訓練場所，創辦人稱靈感來自日本電視節目《Sasuke Challenge》，及後流行至歐美成為《Ninja Warrior》比賽節目，參加者需要挑戰一系列障礙物闖關。他們有感香港缺乏這類設施，遂於去年投資300萬港元成立這場所，全場佔地3,455平方呎，提供多達30個障礙物，現已開設常規忍者訓練班，透過循序漸進的體能訓練，助玩家掌握箇中技巧。
忍者運動看似經常「爬上爬落」，其實跟攀石大有不同，玩時講求身體擺動、手眼協調、跳躍技巧、攀爬握力等，而且必須極度專注，否則失手一次就會出局。場內障礙物的難度有深有淺，較易有Four Step，玩家需高速跳過4個斜台，具一定平衡力就玩得到。地獄級有Cliffhanger，玩家要單靠手指在木條間攀爬，極度考驗指力和握力。負責人稱，這項運動對柔韌度要求較高，想玩得叻就要多拉筋，若果身體有舊患就要先向教練披露，以免運動過程中受傷。
網址：sasukeninjapark.com
同區彈跳攀爬 考身手講技術
彈床入樽玩閃避球
想在鰂魚涌扮忍者跳來跳去？同區的Ryze彈床樂園佔地18,000平方呎，場地由約50個相連的彈床組成，彈力及難度各有不同，還設有不同主題區域如籃球區、閃避球區等，玩家可利用彈床一嘗花式入樽滋味，或者約埋朋友玩閃避球喪跳鬥閃。至於海綿彈床區的海綿足有6米厚，不妨以空翻或跳水姿勢插入其中。近年亦新增忍者競技區，設施包括盪繩、網陣等，還舉辦了「Ultimate Ninja Course」訓練班，讓各位一嘗忍者滋味。
網址：ryzehongkong.com
室內攀石主題樂園
Verm City號稱是全港唯一室內攀石主題樂園，佔地20,000平方呎，大家可歎住冷氣盡情攀石。場內設有19款攀登項目，例如4.5米高攀石牆、6米高垂直滑梯、13條梅花樁、層層疊，以及波波球、冰棍、計時牆等，種類相當豐富。它更設有全亞洲第一面Augment Wall攀石牆，利用程式配合影像投射，把遊戲與攀石二合為一，增添互動樂趣。
網址：vermcity.com
人氣打卡鬧市美食
搵食點1：藍色拱門成打卡熱點
Grotto店外設有標誌性藍色拱門，故有「藍色小屋」之稱，同時室內大量運用石牆、雲石枱與岩磚屏風來裝飾，別具異國風味，成為文青近年的打卡熱點。食物方面主打鬆餅及牛角窩夫，前者有牛油、椰絲斑蘭、蘋果肉桂等多種味道；後者則把窩夫變成雪條形狀，再加上配料如忌廉、士多啤梨及糖漿，色香味俱全。
網址：instagram.com/grotto.hk
搵食點２：日本人主理特色湯咖喱
Asiri是由日本夫婦開設的家庭式小店，全店採用日系淺木色調裝潢，簡約舒適。主打北海道名物湯咖喱，以湯羹形式上菜，湯底微辣並帶有鰹魚或昆布的甘甜味，配合雜菜、牛舌、蝦、雞腿、豚肉或炸魚柳等用料，既飽肚又美味。地道美食還有吉列豬扒牛油飯、南瓜薯餅、北海道炸雞、成吉思汗炒牛肉等，選擇多多。
網址：asiri-cafe.com
搵食點３：正宗台式地道風味
由台灣人開設的一葉台灣料理，屬區內最老資格的台式食肆之一，即使位於小巷內，仍吸引不少食客慕名而來。菜式富地道風味，有不少食材由台灣運來，必吃牛肉麵、鹽酥雞、肉燥飯、三杯雞、葱油拌麵配炸雞排，以及台灣擔仔麵配炸豬排。飲品則推介冬瓜茶加珍珠，凍熱皆可相當消暑。惟此店經常大排長龍，建議提早攞位。
網址：instagram.com/formosa.autumn
撰文：陳志滔
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