鎖健明目亮眼酵素湯口服液 紓緩眼部不適

都市人過度使用電子產品，如電腦、智能手機、平板電腦等；不但令眼睛疲勞、乾澀、紅熱或視線模糊等，更可能面對退化性問題，因此要好好保養自己的「靈魂之窗」，防患於未然。「明目亮眼酵素湯口服液」含五大高純度明目清眼提取物、二大高純度補眼發酵原液補充、九大補眼營養素補充，重點幫助眼乾、澀、濁、眼瞼分泌物過多，容易流眼水，嚴重氣血不足，長期嚴重三高，視力細胞營養不足，視力退化，長時間使用電腦人士，更可預防近視、遠視。鎖健酵素湯口服液系列採用極高藥用價值的中藥草本原料溶入湯劑，人工成本及時間成本特別高。日本市場同類型發酵中藥大多以單支銷售，每支50ml售價在$80至$350之間。鎖健定價大眾化，同時為消費者提供強效、方便、好飲的中藥草本酵素湯口服液，旨在打造酵素湯口服液中的至勝之選品牌，目標成為香港人輕鬆調出好體質的健康保健產品。明目亮眼酵素湯口服液於官網及各線下專門店有售，所有優惠買4盒送1盒、10盒送4盒、20盒送10盒、50盒送28盒、100盒送60盒；多買多送，先到先得。優惠期由2023年8月17日至8月21日止。