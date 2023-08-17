中秋佳節 天龍鮑魚食神禮盒
「天龍牌」為新億食品旗下品牌，設有自家養殖場，嚴選優質食材。鮑魚以墨西哥野生鮑魚及日本吉品鮑魚配殖而成，經自家廠房製造，每個程序均由資深專業人員嚴密監控，確保鮑魚品質達到優質水平及符合國際標準，做到「口感軟糯、鮑魚味濃」！所有鮑魚即開即食，方便快捷，令你隨時享受到鮑魚的新鮮美味。此外，品牌再次推出銷量爆燈的「天龍鮑魚食神禮盒」；一套14罐，包括3罐紅燒瑤柱6頭鮑魚、2罐蠔皇溏心4頭鮑魚、2罐紅燒5頭鮑魚、2罐紅燒瑤柱經典4頭鮑魚、1罐鮑魚花膠大盆菜及特選鮑魚禮盒1盒（盒內附有4罐2隻裝，分別是紅燒、龍蝦汁、黑松露及蠔皇），無論是送禮或宴客都十分體面，為豐盛的中秋晚宴錦上添花。另外，有個價位較低的「天龍牌招財福袋」，用來送禮也是一個不錯的選擇！福袋內含多款禮盒，包括天龍紅燒花菇鮑魚禮盒、天龍紅燒元貝鮑魚禮盒、天龍金湯佛跳牆禮盒等，即使用作單獨送禮也十分體面。禮盒將於8月中旬於銷售點推出，包括2023美食博覽、天龍牌網店及各大零售點有售（https://bit.ly/3Oj0Eab )。
營業資訊
攤位編號：1A-E09
電話：2363 0823
網址：www.skydragonhk.com
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