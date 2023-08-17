着數優惠逐個數 最平1毫子有交易

為吸引大眾消費，每次美食博覽都會提供海量着數優惠，而今年的$1優惠超多，相信好多人會忍不住大買特買，不要錯過的是有品牌推出震撼價$0.1大特價，仲唔大手入貨？

睇啱時段入手

每年大受歡迎的$1優惠，總有不少鮑參翅肚等海味，至於其他米糧麵食、精品咖啡、本地小食、飲品等亦有着數，但記得要留意時段，由於$1優惠會在不同時段推出，當中還有多種$1遊戲換巨獎，玩住賺！今年有展商推出$0.1雞煲，勢必掀起搶購人龍。