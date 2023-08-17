8月17日(四)
副刊
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月17日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
着數優惠逐個數 最平1毫子有交易
尋鮑贏即食鮑魚
本地老字號海味店踏入50周年，推出$1「鮑‧情‧尋」，今日開幕日首9位在場外排隊購票進場的參觀人士可獲「尋鮑證」，每3人組成隊，第1位隊員在波波池找鮑魚吉罐，第2位負責將吉罐傳給第3位隊友，並將之貼在「鮑‧情‧尋」摩天輪，最快完成「50」的字樣者勝出，冠軍可獲500罐即食鮑魚系列，另兩組各獲150罐，全部總值$3.6萬。（攤位編號：1C-A02）
為吸引大眾消費，每次美食博覽都會提供海量着數優惠，而今年的$1優惠超多，相信好多人會忍不住大買特買，不要錯過的是有品牌推出震撼價$0.1大特價，仲唔大手入貨？
睇啱時段入手
每年大受歡迎的$1優惠，總有不少鮑參翅肚等海味，至於其他米糧麵食、精品咖啡、本地小食、飲品等亦有着數，但記得要留意時段，由於$1優惠會在不同時段推出，當中還有多種$1遊戲換巨獎，玩住賺！今年有展商推出$0.1雞煲，勢必掀起搶購人龍。
撰文：林佩婷
部分攝影：盧展程
超平雞煲
本地健康雞煲品牌於8月17日至18日中午12時推出限量15份的$0.1雞煲，大家記得自備1毫子。（攤位編號：1B-A29）
完梳大鮑翅
食品公司於8月17日下午6時推出限定30包的$1澳洲直送完梳大鮑翅，之後每日推10包$1優惠。龍蝦金湯脆米或金湯素翅則每日早上10時以$1優惠供應10包。（攤位編號1A-A06）
魚蛋王
本地品牌每日推出10份$1惡魔魚蛋王，有原味和辣味，1盒有30粒魚蛋，讓大家在家享受地道小食滋味。（攤位編號1A-B24）
限量泡茶機
即沖茶品牌推出每日限量5部$1的茶機，機身置有預先浸泡、即熱高溫和高壓萃取技術，讓大家隨時都可即沖靚茶。（攤位編號1D-A02）
寶島咖啡香
台灣烘焙咖啡掛耳包有哥倫比亞阿拉比卡咖啡豆和巴西阿拉比卡咖啡豆兩款口味，每日推出20份的每包$1優惠，讓大家即時醒神。（攤位編號：3C-C06）
扭蛋抽零食
老字號涼果品牌於8月17日上午11時推出「$1扭蛋遊戲」，限額30名，參加者在扭蛋機中隨機抽出1隻扭蛋，便可兌換原味雞肉鬆、香辣雞肉鬆、迷你珍珠蝦片、土匪齋雞粒或大粒甜話梅。（攤位編號1C-E31）
精選米麵粟米
食品公司每日推出每款各10份的$1的0.5公斤靚米、地道米粉和粟米；粟米有黃、黑、甜及彩虹品種，隨機發售。（攤位編號3C-D11）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20230817-0817_00321_003/着數優惠逐個數-最平1毫子有交易
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc