美食博覽2023 全城掃貨攻略

第33屆「美食博覽」由今日至8月21日一連5日舉行，對市民來說，這是掃貨的絕佳機會，今年更可以即場試飲試食，帶來真實品味體驗。會場設有多個不同主題展區，包括公眾館、尊貴美食區和美食商貿博覽，再加上新設的主題，選擇相當豐富。另外，還有第9屆「家電‧家居‧博覽」、第7屆「美與健生活博覽」、第14屆香港國際茶展，同場有由現代中醫藥國際協會聯同貿發局和八大科研機構籌辦的「國際現代化中醫藥及健康產品會議」（中醫藥會議）；吸引超過1,700家展商參加，為市民提供高質食材和產品，部分還有勁抵優惠，更請來多位名廚作烹飪示範，相當吸引。

本地及國際美食薈萃 「公眾館」一向集合多個本地及外地展商，今年的「美食薈萃廊」集結30多個知名的老字號及品牌，由海味、糧油雜貨、高質食材，以及來自世界各地的產品應有盡有，場內有地道的雞煲、零食、醬料、海味、月餅和冰品等，新登場就有冰島乳酪、人手製作的罐頭包裝蛋糕、荷蘭雞尾酒雪條、韓國有機膠原蛋白啫喱和本地品牌的黑松露意式雪糕等。當中「尊貴美食區」有近百家展商，推出亞洲和歐美等地的甜品、有機綠色食品和精品咖啡等，場內新設「醇酒‧醉人」主題，引進各地的佳釀，無論是各款葡萄酒、即飲雞尾酒，又或是小眾的格魯吉亞美酒等，讓大家沉醉其中。「韓味道」專區為大家帶來高質韓牛、零食和美酒等，哈韓迷必到。

專業美食商貿博覽 對專業人士來講，每年貿易館總會吸收到很多資訊，貿易館今年易名為「美食商貿博覽」，於今日至8月19日舉行，到時會展示20個國家及地區的美食飲料，21個展館分別有印尼、日本、韓國、墨西哥、波蘭、泰國及中國內地的多個省份等。無論是韓國健康風味醬醃海鮮、新加坡無糖燕麥奶傳統咖啡、波蘭特色果味伏特加等，都可在會場找到。此外，「香港國際茶展」設有10個展館，除斯里蘭卡及內地參展商外，也有首次參展的肯尼亞展團，大會還會舉行「香港國際茶展名茶比賽」。至於「美與健生活博覽」會展示一系列美妝美容相關產品，而「家電．家居．博覽」則帶來多元化的新穎家居產品，相信會令市民大眾目不暇給。

超多精彩活動環節 大家除了狂買狂食外，大會亦安排了多項活動，好似素來備受歡迎的星級名廚烹飪示範，今年請來18位名廚參加，大會亦會繼續請名廚示範少鹽少糖食譜。展會期間每日都會舉行幸運大抽獎，獎品包括酒店住宿及自助餐禮券、家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品和健身課程等。「8月食．住．買」網頁會讓公眾了解最新購物資訊、快閃和$1蚊優惠，更會送出160多張購物優惠券，自問知慳識儉又嗜吃的大家又怎可以錯過呢！

第33屆美食博覽 日期：8月17日至21日

時間：10:00am-10:00pm（8月21日至6:00pm）

入場費：$30（美食博覽「公眾館」、家電．家居．博覽、美與健生活博覽門票）

$40（以上展覽連「尊貴美食區」套票）

網址：hkfoodexpo.hktdc.com/tc

備註：8月17、18及21日設上午進場票，門票$10；8月17日至20日設晚間進場票，門票$10

撰文：林佩婷

部分攝影：盧展程

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