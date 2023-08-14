稀有茶湯 為佳餚添香

天時暑熱，沏一壺清茶，呷一口，滿嘴茶香。種類繁多的中國茶，除可以靜心品茗外，還可以搭配點心、小菜或甜品。請來專業茶藝師為大家介紹多款特色茶種，還可按茶湯的味道與氣息來搭配美饌，提升品味體驗。

精選靚茶配經典菜 飲茶歎一盅兩件，每枱總會柯打心儀的茶款，不過一般酒樓茶葉的質素和味道頗為參差，沖泡多幾次便淡而無味。精品茶葉零售店負責人Wing近日和灣仔70年老字號高級中菜廳合作，以4款精選的茶葉來搭配行政總廚林友榮師傅製作的點心和傳統經典菜式。

Wing指今次特別挑選適合用來配中菜的白茶、紅茶和烏龍茶，最重要是茶葉適合以100℃滾水沖泡，方便沖泡之餘，又能讓大家感受到真正的「水滾茶靚」。識茶之人還可選擇到放置專用茶枱的特色主題房，讓專人沖泡茶湯，慢慢品茗。

匹配出豐富層次 一般水仙氣息偶然帶點雜亂，浸泡一會帶點澀，Wing指高級的武夷山流香澗水仙，帶有花果木香氣息，餘韻回甘，入口齒頰留香，更是高級茗茶禮盒的必備靚茶。茶湯除適合配富果仁香的甜核桃和海鮮，與多種香料調配滷水製作的金錢雞亦非常匹配，口感富層次。另外，軟滑而味道豐富的雞子戈渣，雞子和上湯的味道，也和這款水仙相當對味。

愛濃厚茶香的話，很多人會選擇紅茶，被譽為紅茶鼻祖的正山小種，富有玫瑰、橙皮的香氣，圓潤而不澀，茶湯的花果香正好突出蝦籽柚皮的果皮香。至於香口的脆皮炸子雞，和富紫薯、菇菌及麥芽糖味道的滇紅大金針搭配，茶湯的甘甜滋味和鹹香的雞肉激發出美妙快感，既美味又有助減低膩口感。在雲南，茶樹過了80年都被稱為古樹，樹根深入泥土吸收礦物質，再轉化成香氣。富有森林氣息的古樹白茶和荔芋香酥鴨搭配，茶湯和芋頭的氣息互相輝映，更添滋味。

（查詢電話：2866 0663）

激罕黃茶配海鮮 傳統5大茶類分為紅茶、綠茶、白茶、黑茶和烏龍茶，相信茶迷都耳熟能詳，原來有第6款茶種的黃茶。尖沙咀一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳的茶藝師莫嘉傑（Kelvin）早前就引入多款特色的茶葉，其中就有本地少見的黃茶。他說：「黃茶是6大茶種之一，茶葉會經過『悶黃』程序，即利用黃宣紙或濕布將殺青或揉捻之後的茶葉包好，放在高濕度的空間下靜置，形成天然黃色色素，做成黃茶、黃葉、黃湯的效果。」浙江溫州的黃茶平陽黃湯以高於90℃的熱水沖泡，茶湯帶草香和豆香，配輕盈的海鮮，具辟腥提鮮之效。

冷萃氣泡茶佐炸物 來到夏日，一杯冰涼的冷泡茶最是消暑解渴，選用福建安溪黃金桂烏龍配本地龍眼蜜調製的「透天香冷萃氣泡茶」，用香檳杯盛載的茶湯保留桂花和蜜糖香氣，配香口的炸物有助清新味蕾，令喉嚨保持舒暢。以一芽二至三葉採摘製茶的福建福鼎白牡丹，清爽富草香，Kelvin特別加入桂花提升香氣，茶湯和瑤柱、花膠的海味食材混合，提升鮮香滋味。

台灣東方美人茶屬烏龍茶，特別之處是被小綠葉蟬蟲咬過的葉子會發酵，之後形成特別的熟果香和花香，配富魚油和厚重陳皮味的貢棗陳皮蒸斑柳，濃郁香味會帶起魚鮮。屬普洱生茶的「敬昌號七子圓茶」，是向清朝前私人茶莊生產的「百年號級茶」致敬而推出的限量版，當時只推出8,400餅，富木質香、醇厚飽滿，配蒜片松本茸鹿兒島和牛，既可平衡油分亦能襯托出菇菌的泥土氣息，餘韻悠長。

（查詢電話：2313 2313）

清新夏日白茶宴 天氣炎熱想感覺清爽一點，清香的白茶是個好選擇。石塘咀一間茶吧於8月至9月以福鼎白茶打造3道「夏‧茶宴」（需預訂）；茶師選用3款福建白茶，配不同沖泡方法來佐以精巧美點，各有特色。第一道是最高級別的白毫銀針，以嫩芽採製，清甜細膩富豆香，配傳統荳酥突出茶湯的清甜。第二道選用帶花香的白牡丹，加椰子水、鼠尾草和清酒調出含酒精或無酒精特飲，清爽香甜又添加風味。最後一道選用微發酵的老貢眉來煮茶，溫和醇厚氣息配加入荔枝和冬瓜茶的涼粉，香甜添層次，最適合夏日消暑。

（查詢電話：5596 6254）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

流香澗水仙配金錢雞

散發花香和木香的高級水仙，適合配如金錢雞等有複雜層次的菜式，達致相輔相成的效果。 滇紅大金針配脆皮炸子雞

茶葉粗壯肥厚，茶湯滲菇菌和麥芽糖的氣息，入口微甜，和鹹香的炸子雞配搭，剛好平衡。 透天香冷萃氣泡茶配椒鹽田雞腿

吃過香口的炸物，配有花香和蜜糖香的氣泡茶，舒爽又去膩。 餐廳配有專用的沖茶枱，享用茶宴時，專業茶藝師Kelvin會即席沖泡茗茶。 流香澗水仙配雞子戈渣

軟滑味濃的雞子戈渣，用上多款材料熬煮的上湯製作，加入雞子令味道更複雜，配水仙添加層次。 （左）行政總廚林友榮師傅、（右）精品茶葉零售店負責人Wing 桂花白牡丹配桂花瑤柱花膠絲

白牡丹加入適量桂花有助提香，和菜式中的海味互相呼應。 選用3款不同採摘時期和部位的白茶配小點，夏天享用，清新又消暑。 古樹白茶配荔芋香酥鴨

富清新森林氣息的茶湯，香氣撲鼻，與富泥土氣息的芋頭相當夾，茶湯能突出芋香。 東方美人配貢棗陳皮蒸斑柳

油香魚肉和醇厚的陳皮香，和有蜜香、花香及果香的烏龍搭配，感覺剛好。 敬昌號七子圓茶配蒜片松本茸鹿兒島和牛

普洱質感飽滿帶木香，茶湯成熟口感和陳皮有相同氣息，有助平衡和牛的油膩。