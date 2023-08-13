限定時令果漾蛋糕 清甜夠Fresh
炎熱的天氣令人胃口大減，飲食都偏向清新解膩為主，香甜多汁的夏日水果自然大受歡迎。不少餅店和食肆更將白桃、杧果、榴槤等時令水果加入各式各樣的主題蛋糕中，清甜又輕盈，無論自私食或開心Share都掂！
選擇多多
今年當造水果如白桃、杧果等味道各有特色，本地精品蛋糕品牌乘勢一口氣推出多款水果口味蛋糕（需2天前預訂），清甜多汁的日本白桃伯爵茶蛋糕，內有啖啖白桃果肉，再加入日本白桃粒的粉色果凍、朱古力片和繡球花，花香茶香兼備。其他口味還有荔枝烏龍茶、斑蘭杧果紫米、菠蘿芝士、榴槤芝士、杧果柚子及朱古力香蕉蛋糕，總有一款啱你心水。
（查詢電話：3611 6370）
榴槤變奏
泰國和馬來西亞的榴槤美味濃郁，加入法國風格做成甜點，竟有意想不到效果。紅磡一間五星級酒店行政糕餅主廚Jérôme Husson，特別將榴槤和經典法式糕點結合，由現時至9月30日推出兩款新創的法式美點（需2天前預訂），當中經典歌劇院蛋糕，杏仁海綿蛋糕內有咖啡和朱古力忌廉，還加入榴槤慕絲，令整體風味變得更香濃。另一款榴槤南法蛋糕，榴槤忌廉和雲呢拿忌廉互相配合，再點加焦糖椰絲享用，層次豐富。
（查詢電話：2252 5237 ）
仲夏藍調
酸酸甜甜的熱帶水果，開胃得來又能提升食欲。尖沙咀一個寫意的餐飲空間於8月以「靜逸」為主題推出多款新品，其中兩款蛋糕結合夏日和熱帶水果創作（需4天前預訂）。當中「Summer Wish」以夏天微風和雲朵作靈感，以鮮杧果和海鹽芝士慕絲做主角，伴藍玫瑰永生花球，讓人瞬間感受到藍天白雲的氣息。另一款「Summer Pond」的創作藍本來自仲夏蔚藍色調的湖面，以熱情果吉士、柚子果凍配雲呢拿海綿蛋糕，再加點藍白色朱古力片，藍白交錯恍如湖水在流動一樣，為夏天帶來一絲清涼。
（查詢電話：2789 3339）
撰文：林佩婷
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