限定時令果漾蛋糕 清甜夠Fresh

日本白桃伯爵茶蛋糕

海綿蛋糕之間的伯爵茶忌廉和表面的粉色果凍都放滿白桃果肉，幼滑細膩，由即日至9月上旬供應。

炎熱的天氣令人胃口大減，飲食都偏向清新解膩為主，香甜多汁的夏日水果自然大受歡迎。不少餅店和食肆更將白桃、杧果、榴槤等時令水果加入各式各樣的主題蛋糕中，清甜又輕盈，無論自私食或開心Share都掂！

選擇多多 今年當造水果如白桃、杧果等味道各有特色，本地精品蛋糕品牌乘勢一口氣推出多款水果口味蛋糕（需2天前預訂），清甜多汁的日本白桃伯爵茶蛋糕，內有啖啖白桃果肉，再加入日本白桃粒的粉色果凍、朱古力片和繡球花，花香茶香兼備。其他口味還有荔枝烏龍茶、斑蘭杧果紫米、菠蘿芝士、榴槤芝士、杧果柚子及朱古力香蕉蛋糕，總有一款啱你心水。

（查詢電話：3611 6370）

榴槤變奏 泰國和馬來西亞的榴槤美味濃郁，加入法國風格做成甜點，竟有意想不到效果。紅磡一間五星級酒店行政糕餅主廚Jérôme Husson，特別將榴槤和經典法式糕點結合，由現時至9月30日推出兩款新創的法式美點（需2天前預訂），當中經典歌劇院蛋糕，杏仁海綿蛋糕內有咖啡和朱古力忌廉，還加入榴槤慕絲，令整體風味變得更香濃。另一款榴槤南法蛋糕，榴槤忌廉和雲呢拿忌廉互相配合，再點加焦糖椰絲享用，層次豐富。

（查詢電話：2252 5237 ）

仲夏藍調 酸酸甜甜的熱帶水果，開胃得來又能提升食欲。尖沙咀一個寫意的餐飲空間於8月以「靜逸」為主題推出多款新品，其中兩款蛋糕結合夏日和熱帶水果創作（需4天前預訂）。當中「Summer Wish」以夏天微風和雲朵作靈感，以鮮杧果和海鹽芝士慕絲做主角，伴藍玫瑰永生花球，讓人瞬間感受到藍天白雲的氣息。另一款「Summer Pond」的創作藍本來自仲夏蔚藍色調的湖面，以熱情果吉士、柚子果凍配雲呢拿海綿蛋糕，再加點藍白色朱古力片，藍白交錯恍如湖水在流動一樣，為夏天帶來一絲清涼。

（查詢電話：2789 3339）

撰文：林佩婷

荔枝烏龍茶蛋糕

海綿蛋糕夾層有荔枝忌廉、荔枝軟糖和烏龍茶朱古力，表面唧滿粉色忌廉和荔枝果肉，加強清甜味道。 榴槤南法蛋糕

蛋糕之間唧滿榴槤和雲呢拿忌廉，香滑的忌廉帶出芳香果味，表面配以焦糖椰絲加強口感。 菠蘿芝士蛋糕

軟滑芝士和海綿蛋糕很夾，再加上糖煮菠蘿肉，酸甜有致又帶一點芝士香味，入口不會膩滯。 Summer Wish

以微風和白雲作主調設計的杧果海鹽芝士慕絲黑糖蛋糕伴藍玫瑰永生花球，恍如精緻的裝飾品。 榴槤歌劇院蛋糕

回甘的咖啡與朱古力忌廉，和同樣香濃的榴槤慕絲相遇，質感幼滑而甘甜，榴槤味豐厚。 Summer Pond

藍白色的柚子熱情果海綿蛋糕，周邊再加點同色系的圓形朱古力片寓意仲夏湖面在流動。