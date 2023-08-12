PURA VISION 六門純電概念別出新意

全新純電概念車PURA Vision擁有獨特的六門設計，包括兩對「對開式」車門及一對玻璃鷗翼門。

在汽車設計界無人不識的Pininfarina，早於1930年由Battista Pininfarina創立，不少意大利經典跑車包括多款法拉利均出自其手筆。這家設計工作室於2018年被印度Mahindra集團收購後轉型為豪華電動車廠，打響頭炮的是0~100km/h兩秒內完成兼全球限量150輛的純電超跑Battista。最近廠方藉着發表六門2+2座位全新概念車PURA Vision，分享品牌未來設計意念。

經典設計加現代美學 造型糅合SUV及跑車特色的全新PURA Vision，集Pininfarina 90多年經典設計精髓和現代美學於一身，廠方稱之為電動豪華多功能車型e-LUV。它擁有5,215×2,147×1,641mm車身長闊高，高腰線的Bianco Sestriere Gloss白色車身，配合靈感源自1947年標誌性Cisitalia的頭冚及沙板、爆肌般的外拋後輪拱、尾泵把兩側的垂直肌線、突出的大型碳纖維擾流套件，充滿視覺張力，同時凸顯了其運動風格。而亮黑色「懸浮」Biscoto全景車頂與扁狹玻璃上部呈現高腰線比例，配以腳下23吋啞黑色合金輪圈與帶有白色大圈的輪胎，帶來獨特的時尚外觀。

一體式弧形鷗翼側窗 講到最大賣點，莫過於廠方將Battista Pininfarina最愛的不設B柱車身結構巧妙地與創新六門設計結合。所謂六門是由兩對「對開式」車門及一對像鷗翼般打開的一體式弧形側窗組成，當全開時即提供闊大且不頂頭的車廂出入口，充滿時尚美感之餘，亦兼顧到乘客上落的便利性。頭燈組設計亦是焦點之一，配備一對纖維厚度小於1mm的超薄L.E.S.S.納米纖維日間行車燈，其下方的頭燈更採用隱藏式設計，僅會在亮起時才會察覺其存在，意念創新。

豪華車廂簡潔中控台 儘管玻璃上部扁狹，但全景玻璃車頂為2+2座位布局的車廂帶來明亮開揚感。豪華車廂採用柔軟的白色及木炭半苯胺Semi-Aniline頂級真皮及由30% Nativa可溯源羊毛和70%再生聚酯纖維的人字形紡織面料混合鋪陳。至於中控台設計極盡簡潔，除了多功能軚環、一對觸控圓鈕、數碼化儀錶及HUD顯示器，幾乎找不到多餘配置。為了最大程度地減低駕駛者分心情況，廠方特別將中央觸控屏幕水平式置於操控台，只會於需要時才打斜升起。2+2獨立座椅像「懸浮」在平整地台上，每個頭枕內更設有獨立喇叭，為各乘客提供多媒體音響娛樂。

本地車訊：第4代Alphard及Vellfire孖住抵港 豐田（Toyota）Alphard及Vellfire旗艦級豪華MPV向來都似足孖生兄弟，最近雙雙進化至第4代孖住抵港。值得留意是兩車系均建基於全新TNGA GA-K平台，車身抗扭剛度大增50%；除了面罩、頭尾燈設計和分別鑲在車側和車尾的車系字樣外，其他配備近乎相同。唯一不同是Vellfire的避震比Alphard多配備一套吸筒減震，有助進一步減低駛過顛簸路面時的車身震動及過彎時車身側傾幅度。據悉「大孖」Alphard今年配額早已訂爆，而「細孖」Vellfire的2023版也只剩小量配額。

撰文：林登麗