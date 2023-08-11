迎接英超開鑼IG韓妹鬥好波

新一季英格蘭超級足球聯賽（簡稱英超）將於香港時間8月12日開鑼，作為全球最受歡迎的足球賽事，不但香港勁多球迷，遠在韓國等地也擁躉無數，當中更不乏美人胚子。以下介紹3位韓國IG女球迷，雖然各有英超愛隊，但穿起波衫同樣省鏡。同場仲會教大家入場睇英超貼士，球迷不容錯過！

最當紅 性感相支持紅軍 鄭宥娜本身是一名模特兒，同時身兼KOL和內衣設計師等多重身份，於IG擁有極高人氣。身為韓國人的她最愛竟然不是孫興民效力的熱刺，而是受父親影響從小喜歡利物浦。身材火辣的她不時上載性感相支持紅軍，因此被球迷封為「利物浦女孩」。

作為紅軍粉絲，她最愛的顏色是紅色，最喜歡樂隊是於利物浦發迹的Beatles。她陪利記走過高山低谷，指最感動是2019年親眼見證愛隊取得歐聯冠軍。足球以外，原來她還是韓國賽車隊TeamHMC的業餘選手，不時落場飆車；另一方面又懂得彈琴，動靜皆宜難怪圈粉無數。

IG: ulael_

追蹤人數: 約65.2萬人

鄭宥娜 吸睛度：★★★★

可愛度：★★★★

性感度：★★★★

最狂熱 為槍手磕頭千次 韓國網紅鄭怡秀經常於個人頻道分享阿仙奴大小消息，又頻頻於IG貼上「槍手」波衫打卡照，可謂其超級粉絲。她表示，小時候同學們都因為朴智星而喜歡曼聯，偏偏她卻被阿仙奴的快速華麗球風所吸引，成為朋輩中少數的阿仙奴球迷。其偶像是現任教練阿迪達及射手沙卡，更收藏了前者於2013/14年的賽季波衫。

睇電視以外，她曾多次飛到阿仙奴主場酋長球場見證愛隊比賽，昔日傳奇領隊雲格的最後一次帶隊她也身在現場。不過數到最瘋狂舉動，要數2021年她跟哥哥打賭，若阿仙奴於聯賽輸給曼城，她便為愛隊磕頭祈福。結果她願賭服輸到寺廟磕頭了1,000次，直播視頻更於48小時內錄得30萬次觀看，狂熱程度連英國當地球迷都有關注。

IG: eesoo_j

追蹤人數: 約7.2萬人

鄭怡秀 吸睛度：★★★

可愛度：★★★★

性感度：★★

最花心 愛興民又愛美斯 電競主播郭敏善畢業於韓國知名的淑明女子大學，雖然有樣有學識，但要到2019年任職SPOTV GAMES，擔任《FIFA Online 4》電競主播後才廣為人認識。她經常於個人頻道分享睇波Vlog，又愛邊玩足球遊戲邊跟網民互動，更曾遠赴卡塔爾直擊2022年世界盃，深受球迷歡迎。

郭敏善自認是南韓球星孫興民的球迷，所以順理成章成為熱刺粉絲。然而她為人都幾花心，同時亦是美斯球迷，更不時穿起其他球隊的波衫影靚相。雖然略嫌未夠忠誠，但由於上圍激凸，因此球迷都唔介意，更封她為「球衣女神」，每次穿起新波衫都引起網民討論。

IG: minsniluv

追蹤人數: 約31.1萬人

郭敏善 吸睛度：★★★★

可愛度：★★★

性感度：★★★★

三大必到英超球場

最巨型 溫布萊球場於1923年建成，2003年重建並於2007年完工，造價7.98億英鎊。球場圓周達1公里，拱門高135米，可容納90,000個座位，屬英國最大的足球場及運動場所。曾承辦世界盃決賽、歐聯決賽等多項重要賽事，更是足總盃決賽的指定場地，被譽為球壇聖殿。

網址：wembleystadium.com

最夢幻 奧脫福球場從1910年起便是曼聯主場，伴隨紅魔鬼取得多個冠軍，有「夢劇院」之稱號。可容納74,310名觀眾，是英國三個歐洲足協五星級足球場之一，因此可以承辦歐聯及歐洲國家盃等決賽。由於場地管理完善，因此曾多次獲得最佳草地獎。

網址：manutd.com

最先進 托定咸熱刺球場位於北倫敦，原址在白鹿徑，2015年花費10億英鎊重建，並於2019年重新啟用。擁有62,850個座位，擁有先進的系統包括全場Wi-Fi及電子支付裝置等，還可於25分鐘內把下層人造草球場升起，在不破壞上層足球草皮的情況下舉行其他活動。

網址：tottenhamhotspur.com

知多啲！買飛及入場攻略 英超是全球最矚目的足球聯賽，想入場朝聖，可先經各大球會官網登記為國際會員，幸運的話可用信用卡買到門票，否則就要於比賽前的指定日子抽籤。而部分香港官方球迷會或旅行社有代購服務，後者一般連機票及酒店住宿發售，也可買到Hospitality Tickets即官方款待門票，睇波之餘進出球場特別通道及得到比賽紀念冊等。入場也有不少注意事項，例如駕車人士可經官網購買比賽日泊車證。安檢方面亦非常嚴格，背囊或者手袋要在A4 Size或以下，而食物、飲品、相機不能帶進場，啤酒要現場買但不能帶進看台，建議帶備信用卡或以電子付款，皆因有些店舖不接受現金找續。

撰文：副刊組

擁有34C-24-35驕人身材，認真「好波」。 溫布萊球場 可於場內小食部買到啤酒，惟指定位置只能喝非酒精飲品。 IG內滿是波衫相，更曾搞笑地為愛隊製作FA Cup獎盃。 奧脫福球場 英超比賽不時於大雪或大雨下進行，建議帶備雨具及耐寒衣物。 卸下球衣原來擁有驕人上圍，更不時於IG大派福利。 托定咸熱刺球場