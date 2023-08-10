有獎遊戲：apm潮玩MOMO太空站 送禮品套裝

6大基地 趣味十足

即日至9月10日於apm大堂登場的「夏日潮玩MOMO太空站」，共分為6大「太空基地」，包括「13呎MOMO巨型飛船」、「無重太空船駕駛艙」、「MOMO PLANET藝術館」、「機械臂解難大挑戰」、「星球互動體感遊戲」及「神秘玩樂基地」。場內有着藍色皮膚和巨大圓耳朵的13呎MOMO坐鎮，並首度開放太空船駕駛艙。與此同時，你可看到MOMO與好朋友MiU和OiOi的畫作及超大公仔，還可大玩利用太空機械臂搬運障礙物任務等遊戲，不可錯過的還有MOMO PLANET 盲盒提取機及實用潮物，The Point會員以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額，即有機會換領（數量有限，送完即止）。