有獎遊戲：apm潮玩MOMO太空站 送禮品套裝
暑假期間新鴻基地產旗艦商場apm與知名潮玩品牌MOMO PLANET聯乘合作，打造面積逾2,000平方呎的「夏日潮玩MOMO太空站」。13呎高的MOMO與貓狗朋友MiU和OiOi帶領大家進入6大「太空基地」，商場亦會推出多重獎賞，齊齊投入盛夏的消費狂熱！
6大基地 趣味十足
即日至9月10日於apm大堂登場的「夏日潮玩MOMO太空站」，共分為6大「太空基地」，包括「13呎MOMO巨型飛船」、「無重太空船駕駛艙」、「MOMO PLANET藝術館」、「機械臂解難大挑戰」、「星球互動體感遊戲」及「神秘玩樂基地」。場內有着藍色皮膚和巨大圓耳朵的13呎MOMO坐鎮，並首度開放太空船駕駛艙。與此同時，你可看到MOMO與好朋友MiU和OiOi的畫作及超大公仔，還可大玩利用太空機械臂搬運障礙物任務等遊戲，不可錯過的還有MOMO PLANET 盲盒提取機及實用潮物，The Point會員以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額，即有機會換領（數量有限，送完即止）。
apm現送出禮品套裝給讀者，只需參加遊戲，首20名答中簡單問題的參加者即可獲獎。
獎品：apm禮品套裝
名額：20 個
遊戲日期：8月10日 （星期四）上午9時至下午6時
遊戲方式：只需掃一掃 QR code 或到網址 http://form2.on.cc 參加遊戲，首20名答中簡單問題的參加者即可獲獎。
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