廖子妤拍攝軒琴居新廣告

HECOM軒琴居系列產品經過公司多年的努力及改進，設計糅合歐洲與本港特有的原創時尚元素，堅持「健康與舒適」的理念，追求「尊貴與時尚」。最近品牌研發了新一系列的真皮面梳化及電動彈鉸梳化，選用海馬牌自主研發的高密度、高彈性綿，獨特的零靠牆設計，打破空間局限性，具備足夠的承托力、舒適度、實用性和美觀。

為隆重其事，特別請來近年備受矚目的新生代演員Fish廖子妤為代言人，更破天荒與集團主席夫人兼軒琴居設計總監Virginia鄔翁嘉穗攜手參與拍攝廣告，進一步讓消費者認識HECOM軒琴居品牌。Virginia表示：「我欣賞Fish勤力，不但建立了一個獨特形象，更會讓觀眾感覺愈來愈耐看，愈來愈想在螢幕看見她，就此深深吸引我們，Fish有着HECOM真皮面電動彈鉸梳化的特質，外表高冷，但內心充滿熱誠不斷學習，去到甚麼場合都可以發揮得淋漓盡至。」今次電視廣告主題，就是透過Fish及Virginia經過春夏秋冬在家中的生活，帶出她們平日就算幾忙碌，只要返到屋企有張好真皮面梳化或電動彈鉸梳化，便可紓緩緊張心情及疲勞。