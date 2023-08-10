商場變樂園 放電打卡勁多Fun

東薈城名店倉

夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia

貪玩是小朋友的天性，想當個稱職的廿四孝父母，自然要找個合適渠道讓孩子玩個夠，各大商場的暑期活動就是最佳選擇，可以放電兼打卡，還不趕快出發？

東薈城名店倉：夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia

設5個打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置、「幻彩城堡」、「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」，還可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜。

荷里活廣場：Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood

為慶祝迪士尼踏入100周年，一眾迪士尼及彼思人氣角色以音樂家造型亮相，大家可走進快「樂」大舞台，玩互動遊戲，還可跟首次現身商場的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照！

YOHO MALL：夏日尋寶寶

人氣節目《天線得得B》的4位Teletubbies以近3米身高現身，藏匿於I期「Jumbo神奇島」的8大奇幻場境，等你野生捕獲！另有多達60隻Teletubbies以不同造型藏身於II期，跟粉絲玩捉迷藏遊戲。

秀茂坪商場：夏日大冒險

亞洲超人氣巨星喵白爛貓帶來多個打卡位，包括「鯉魚門燈塔」、「秀茂坪交通安全城」等，並歡迎大家挑戰「貓貓疊羅漢」、「神槌大力士」、「願貓上釣」等互動遊戲區。

杏花新城：杏運Summer Fun 2023

可免費挑戰玩3大忍者充氣障礙樂園，包括「充氣三重跳跳球」、「眼明手快奪奪樂」及「充氣障礙賽闖三關」。指定周日更邀得本地訓練團隊Sasuke Fitness教授各項忍者運動技巧。

赤柱廣場：FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園

聯乘本地潮牌URDU打造以治愈系羊駝FUWAFUWA為主題的遊樂園，帶來3米高巨型「白雪雪」充氣羊駝公仔、3.5米高「Beach Boy」羊駝滑梯等裝置，讓你如置身棉花糖國度。

奧海城：NBA SUMMER BASE

跟NBA香港合作推出的主題活動，帶來4個球迷打卡位，S+ REWARDS會員更可換通行證，參與「NBA Draft選秀大會」、「球員更衣室」及「射籃挑戰」，贏取精美紀念品。

荃新天地：KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館

釋出大量「暑期工」空缺，小朋友可變身成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」，展開充滿啟發性的「實習」旅程！

YM2裕民坊：夏日恐龍企劃

4米長暴龍及8米高長頸龍震撼登場，打卡之餘，場內更設兩組恐龍滑梯遊樂設施，包括高達6米及3米的充氣恐龍滑梯彈彈床，好動的小朋友必玩！周末期間，龐大三角龍亦會跟大家Say Hi！

撐環保一樣咁好玩 MOSTown新港城中心：最GREEN『鯊』灘玩樂營！

3.5米高人氣插畫角色鯊魚先生MR.SHARK霸氣現身，帶來滑梯、波波池、飛索等好玩活動，還可一睹以過千回收膠樽打造的大白鯊及鎚頭鯊，體驗一次難忘的海洋保育之旅！

The LOHAS康城：大自然探索展

與EDITECTURE及香港木庫合作，將回收膠樽及棄樹重塑成以西貢常見的桃金娘花及虎斑蝶為靈感的藝術裝置；場內更展出逾百款由香港生物多樣性博物館精選的昆蟲標本。

MCP CENTRAL新都城中心2期：Summer In the Wooderful Land

跟台灣超人氣遊樂園「木育森林」攜手打造主題樂園，由巨型樹屋啟程，穿梭奇幻森林大玩互動體感遊戲，欣賞木藝展覽及參加保育證書小學堂，從而學到愛護自然的重要性。

PopCorn：盛夏『膠』遊樂

與Gaau1 Up Design Studio及&dear兩大環保藝術團隊合作，以回收的膠袋、膠樽、膠車胎等物料打造與別不同的郊遊營地藝術裝置，並以彩繪藝術展現20種本地野生動物的生態。

青衣城：潛游綠海

與環保創作團隊Dreamcubics及&dear合作，以回收膠樽及塑膠打造一個充滿夢幻色彩的升級海洋世界，當中包括6米長巨型鯨魚及一系列生物，提醒大家要共同守護美麗的海洋。

德福廣場：夢幻森之谷

與環保機構The Wasted HK合作，透過回收樹木變成樹藝，將原本無價值的「廢柴」升級改造成有意義的裝置，大家更可於4.5米高的大樹下聽到大自然的脈搏聲。

同期推介 黃埔天地：嘆美食·寵毛孩 攝影比賽

只需於場內食肆以「美饌」或「萌寵」為主題拍照，上載至社交平台並標註指定Hashtag，即有機會獲得餐飲禮券！

黃大仙中心：我和漢服有個約會

展出包括唐代敦煌供養人裝束等3套極具歷史價值的漢服復原珍品，還布置了古色古香的「穿越古時空」打卡區。

life@KCC：《老「玩」童》企劃

設「古早童玩博物館」，展出本地懷舊玩具收藏家莊慶輝的絕版藏品，並打造了跳飛機、氹氹轉等巨型打卡位。

中港城：夏日STEM動感之旅

除了推出「手作遙控卡丁車STEM課堂」，還可參加「手作水上明輪船STEM課堂」，並於場內海豚池為製成品進行下水禮！

荷里活廣場

Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood 杏花新城

杏運Summer Fun 2023 荃新天地

KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館 The LOHAS康城

大自然探索展 青衣城

潛游綠海 黃大仙中心

我和漢服有個約會 YOHO MALL

夏日尋寶寶 赤柱廣場

FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園 YM2裕民坊

夏日恐龍企劃 MCP CENTRAL新都城中心2期

Summer In the Wooderful Land 德福廣場

夢幻森之谷 life@KCC

《老「玩」童》企劃 秀茂坪商場

夏日大冒險 奧海城

NBA SUMMER BASE MOSTown新港城中心

最GREEN『鯊』灘玩樂營！ PopCorn

盛夏『膠』遊樂 黃埔天地

嘆美食·寵毛孩 攝影比賽 中港城

夏日STEM動感之旅