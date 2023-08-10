Eleuthera 鯨鯊合體 霸氣盡現

數到海洋中最具霸氣的生物，你會投選鯨魚抑或鯊魚？其實人類的創意和勇氣，才是最無敵，正如今次介紹的概念遊艇「Eleuthera」，船體龐大而銳利，身上更有齊鯨、鯊的特徵，作為探索海洋的領航工具，即使遇上嚴峻的客觀環境，相信也能來去自如。

設計融入不同元素 以加勒比海島國巴哈馬（Bahamas）最長島嶼命名的「Eleuthera」，是一艘長111米的超級遊艇概念，由來自意大利佛羅倫斯（Firenze）的工作室Azcarate Design發表，設計師Juan Cayo Azcarate是一名職業賽車手，因此其線條流暢的運動輪廓於某程度上是受了汽車設計啟發。與此同時，「Eleuthera」的設計靈感還來自全球最大哺乳類動物座頭鯨（Humpback Whales）、綽號「海中之虎」的虎鯊（Tiger Sharks）、俗稱「魔鬼魚」的魟魚（Stingrays）等海洋生物，例如垂直的窗戶類似鯊魚的鰓、排氣結構和波紋狀的後甲板則令人聯想起魟魚，正因為外觀設計融入了不同元素，看起來極具霸氣。

適用於跨洋巡航 「Eleuthera」是為了應付跨洋巡航而構思，輕身鋁製船體，銳利的反向船首，再加上3台MTT發動機，使它能於淺水區或公海航行，預計最高航速可達27節，航程長約7,000海里！

遊艇上有11間客艙，可容納22名客人，其主人套房的面積約235平方米，兼配備落地玻璃窗，空間寛敞，景觀開揚。室內布置由意大利設計工作室Turri包辦，受古希臘建築啟發，以柚木搭配大理石及單色家品，帶出時尚優雅的觀感。設施方面，加長船尾和寬度提供了充足的活動空間，當中可找到泳池、日光浴區、健身房、水療中心、按摩室、車庫、直升機停機坪、酒吧、用餐區等等，可謂一應俱全。

同場加映 探險型遊艇Tetrosomus

海洋世界深不可測，不乏奇形怪狀的魚類，給遊艇設計師提供源源不絕的靈感。由意大利設計工作室Green Yachts與Cheyenne Yachts合作開發的概念遊艇「Tetrosomus」，就是從同名魚類身上得到啟發！

別名包括坦克車、駱駝牛角的Tetrosomus（三角河魨），於水下200多米的環境中生活，擁有堅固的外骨骼，設計師就是從這一點出發，研究出外鋼內鋁的船體結構，配合高大的船頭與較低的船尾，可應對惡劣的海面狀況，滿足探險需要。與此同時，遊艇設計加入不少六邊形元素，靈感則是來自Tetrosomus的鱗片。

順帶一提，船體長47.55米、寬9.8米的「Tetrosomus」有兩個版本——Capri Version和Ushuaia Version，外形上各有特色，設施則大同小異，除了主人房和4間客房外，還有客廳、用餐區、泳池等。性能方面，預計採用新一代混合動力推進系統，可在零排放模式下導航，並配備低噪音地理定位系統，巡航速度為10.5節，最高時速可達15節。

半潛式小艇Jet Shark

顧名思義，由Rob Innes提出的設計概念「Jet Shark」，為貌似鯊魚的半潛式小艇（Semi-Submersible Boat），可以潛入水下約5英尺（1.5米），屬於兩座位小船「Seabreacher」的進化版，體形更大，載客量翻一倍至4人，未來更有機會擴充至6座位。

性能方面，側面配有小鰭的「Jet Shark」，載有420hp的Kodiak Marine發動機，為新一代Corvette 6.2l V8發動機的船用版本，加上漂浮性能良好，可防止小艇完全下沉或陷入翻轉位置，而且寬敞的駕駛室設有攝像頭，配合傳感器和激光雷達，讓駕駛者於小艇淺潛時看到水面情況，避免與其他船隻發生碰撞。另一特點是「Jet Shark」於水面巡航時，兩扇鷗翼門可保持打開狀態，為乘客提供全景視野。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

設計靈感來自海洋生物，其中垂直的窗戶是受鯊魚鰓啟發。 室內設計受古希臘建築啟發。 主人套房的睡床面向落地玻璃窗，盡享無敵景觀。 Ushuaia Version的船尾較高，兩側舷牆可按需要放下。 貌似鯊魚的「Jet Shark」，為「Seabreacher」的進化版，可潛入水下約1.5米。 以柚木搭配大理石及單色家品，帶出時尚優雅的觀感。 主甲板設有泳池、休息區和用餐區，並可按需要轉變為舞池和露天影院。 幾何天窗配合落地玻璃窗，有利採光，亦可增加室內的空間感。 Capri Version的室內設計。 在水面巡航時，兩扇鷗翼門可打開，提供全景視野。 加長船尾提供了更多戶外休閒空間。 位於上層甲板的主人套房，面積約235平方米。 「Tetrosomus」是一艘探險遊艇，最高時速為15節。 Ushuaia Version的室內設計。 4座位的Q型號設有攝像頭，讓駕駛者於淺潛時看到水面情況，確保航行安全。